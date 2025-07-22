Обзорный тур по Беларуси
Средневековая, героическая, заповедная и самобытная Беларусь
12 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 65 000 ₽ за человека
По Западной Беларуси
За 5 дней вы увидите Беларусь средневековую, героическую, заповедную и самобытную
12 окт в 10:00
5 окт в 10:00
от 55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу
Самые популярные туры в Несвиже
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2:
Сколько стоит тур в Несвиже в феврале 2026
Сейчас в Несвиже можно забронировать 2 тура от 55 000 до 65 000.
Обогатите свой отпуск уникальным опытом – выберите тур в Несвиж из Минска. Посетите величественный Несвижский замок и окунитесь в атмосферу прошлого. Предлагаем туры для гостей из Гродно и Бреста. Наш сайт предоставит всю необходимую информацию о ценах и возможностях бронирования. Наслаждайтесь культурным наследием Беларуси в комфортной обстановке