Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Нас ждет Беларусь средневековая, героическая, заповедная и самобытная!

разгадаем тайны средневековых замков в Мире и Несвиже;

посетим культурную столицу Беларуси - европейский Гродно, его замки и Фарный костел ;

услышим историю о легендарных защитниках Брестской крепости ;

почувствуем себя партизанами среди непроходимых болот страны ;

посмотрим, как уживаются католицизм и православие ;

погладим рога зубра в Беловежской пущи ;

познакомимся с мастерицей соломенной шляпки для Хиллари Клинтон и другими мастерами народных промыслов;

отведаем знаменитой заповедной Пущанки и блюда исконной белорусской кухни.

P.S. Есть возможность провести с нами еще один дополнительный день и увидеть Минск и музей архитектуры и быта Строчицы.

5 преимуществ путешествия с нами:

1. Путешествие под ключ. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать в Минск.

2. Хорошие условия проживания. Наш приоритет - комфорт гостей! Проживание в гостиницах. Проживание в 2-х местных номерах, душ и туалет у каждого свой! При необходимости по запросу туристов размещение в трехместных или четырехместных номерах. Важно: Мы не подселяем незнакомых людей друг к другу, если Вы едете один или одна, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение.

3. Комфортный и безопасный транспорт. Мы передвигаемся на комфортных машинах, которые оснащены кондиционерами, мягкими удобными сиденьями, микрофоном. В зависимости от размера группы - микроавтобусы или минивены.

4. Вкусная еда. Мы заботимся, чтобы гости были сыты. Пробуем все самые популярные блюда национальной кухни. И при необходимости продумываем индивидуальное меню. Ужины не включены в стоимость тура, но это не значит, что их нет). Поужинать Вы сможете в местных кафе / ресторанах, где Вы сможете выбрать блюда на свой вкус!

5. Дружелюбная атмосфера. Мы ездим малыми группами до 14 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!