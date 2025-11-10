Экскурсия «Черея: гений места» расскажет гостям об одном из интереснейших объектов Витебского края — Белой церкви (Троицкая), возведённой ещё во времена Флорентийской унии (1439 год) и являющейся единственным оставшимся без изменений памятником раннего барокко не только на территории Беларуси (тогда — Великое Княжество Литовское) и Руси, но и Италии.
Описание экскурсии
Деревня Белая Церковь и другие не менее интересные места На территории Италии есть много памятников архитектуры, которые относят к раннему барокко, но все они неоднократно переделаны. Деревня Белая Церковь расположена в Чашницком районе Витебской области, в 12-ти километрах от города Новолукомля. Освятили Троицкую церковь в честь Святой Троицы. А на самом почётном месте — на алтаре — разместили копию иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской, которую вернул ещё епископ Мисаил. Считается, что здесь, в подвалах униатской церкви, хоронили многих из великого рода Сапегов. Также маршрут экскурсии пройдёт по таким уникальным местам, как:
Старое городище • Маковеев ров • Места курганов Шаловатка (место расселения племени Шаловатов) и Татарка (курган сохранился) • Свято-Михайловская церковь • Руины (остатки фундамента) Успенской церкви • Остатки еврейского кладбища • Руины усыпальницы Милошей (предков известного французского поэта и литовского общественного деятеля Оскара Милоша) • Пожарный дом (сохранился полностью) • Липовая аллея Милошей • Сиреневая аллея • Места бывшей усадьбы Милошей и многое, многое другое! Местный ландшафт, озеро Черея, водонапорная башня и сама деревня Белая Церковь с расположенной в ней Троицкой церковью оставят неизгладимое впечатление!
Агрогородок Черея расположена на территории Чашницкого района Витебской области, примерно в 120 км от города. Экскурсия стартует из города Витебска в 9:00. Ориентировочное время возвращения из Череи в Витебск — 19:00-20:00 часов.
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня Черея
- Деревня Белая Церковь
- Озеро Черея
- Троицкая церковь
- Старое городище
- Маковеев ров
- Места курганов Шаловатка и Татарка
- Свято-Михайловская церковь
- Руины Успенской церкви
- Остатки еврейского кладбища
- Руины усыпальницы Милошей
- Пожарный дом
- Липовая аллея Милошей
- Сиреневая аллея
- Места бывшей усадьбы Милошей
- Водонапорная башня
Что включено
- Услуги гида
- Аренда велосипедов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Автовокзал, г. Витебск
Когда и сколько длится?
Когда: Агрогородок Черея расположена на территории Чашницкого района Витебской области, примерно в 120 км от города. Экскурсия стартует из города Витебска в 9:00. Ориентировочное время возвращения из Череи в Витебск — 19:00-20:00 часов.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Витебска
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Витебск
Приглашаем на увлекательную прогулку по Витебску, где вы узнаете о легендах и тайнах этого древнего города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: На площади Тысячелетия
Завтра в 07:00
11 ноя в 07:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.