Деревня Белая Церковь и другие не менее интересные места На территории Италии есть много памятников архитектуры, которые относят к раннему барокко, но все они неоднократно переделаны. Деревня Белая Церковь расположена в Чашницком районе Витебской области, в 12-ти километрах от города Новолукомля. Освятили Троицкую церковь в честь Святой Троицы. А на самом почётном месте — на алтаре — разместили копию иконы Божией Матери Одигитрии Смоленской, которую вернул ещё епископ Мисаил. Считается, что здесь, в подвалах униатской церкви, хоронили многих из великого рода Сапегов. Также маршрут экскурсии пройдёт по таким уникальным местам, как:

Старое городище • Маковеев ров • Места курганов Шаловатка (место расселения племени Шаловатов) и Татарка (курган сохранился) • Свято-Михайловская церковь • Руины (остатки фундамента) Успенской церкви • Остатки еврейского кладбища • Руины усыпальницы Милошей (предков известного французского поэта и литовского общественного деятеля Оскара Милоша) • Пожарный дом (сохранился полностью) • Липовая аллея Милошей • Сиреневая аллея • Места бывшей усадьбы Милошей и многое, многое другое! Местный ландшафт, озеро Черея, водонапорная башня и сама деревня Белая Церковь с расположенной в ней Троицкой церковью оставят неизгладимое впечатление!