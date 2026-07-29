Квест
до 5 чел.
В трендеКвест без гида «Наедине с Витебском»
Получить конверт, увидеть изюминки города, узнать тайны Пушкина и Хоттабыча (без интернета)
Начало: Площади Свободы
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3850 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В трендеПо Витебску с улыбкой
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
13 авг в 18:00
14 авг в 08:00
от 7165 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборО Витебске - с легкостью и любовью
Познакомьтесь с Витебском: классическим и современным. Откройте для себя город Марка Шагала и витебской художественной школы. Уникальные места ждут вас
12 авг в 18:30
13 авг в 18:30
от 6800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Витебск
Узнать секреты Витебска и на обзорной экскурсии стать городу лучшим другом
Начало: На площади Тысячелетия
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 5450 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелодии витебских улиц
Узнать и полюбить культурную столицу Беларуси на авторской экскурсии
Начало: Возле Художественного музея
Завтра в 17:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
15 авг в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Завтра в 17:00
12 авг в 09:00
от 5700 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Путешествие по Витебску откроет вам величественные храмы и исторические улицы. Узнайте, чем живет этот удивительный город, и насладитесь его красотой
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В трендеКраткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия на вашем транспорте
Переплетение историй, копившихся тысячу лет
Начало: На улице М. Шагала 5
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 6800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
10 авг в 00:00
11 авг в 00:00
от 6900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Пост-Малевич, пост-Шагал: мэтры и последователи в галерее «Стена»
Открыть для себя традиционное и современное искусство Витебска
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Витебска
Раскрыть богатую историю города и познакомиться с главными достопримечательностями
Начало: На ул. Замковой
18 авг в 09:30
19 авг в 09:30
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
17 авг в 14:30
18 авг в 12:00
1420 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысячелетний Витебск: обзорная прогулка
Прогулка по Витебску откроет для вас уникальные архитектурные шедевры и исторические места, сохранившие дух веков. Ощутите атмосферу древнего города
Начало: У Благовещенской церкви
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск губернский
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 авг в 10:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Завтра в 17:00
12 авг в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 8 чел.
Квест
до 4 чел.
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала
Семейный квест без гида по мостам, лестницам, паркам и набережным, вдохновлявшим художника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Витебск
Приглашаем на увлекательную прогулку по Витебску, где вы узнаете о легендах и тайнах этого древнего города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: На площади Тысячелетия
2 окт в 07:00
3 окт в 07:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Дорогами Витебска - древнего и юного
Погрузитесь в историю Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Узнайте о княгине Ольге и полюбуйтесь панорамой города
Начало: На площади Тысячелетия
12 авг в 17:30
13 авг в 17:30
от 4665 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по Витебску
Убедиться, что белорусская кухня - это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда
Начало: Ратушная площадь
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Витебск: история, написанная красками
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На УЛ.М. Шагала
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 5600 ₽ за всё до 5 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест «По следам Витебских замков»
Искать знаки, разгадывать шифры, путешествовать сквозь века
Начало: У Благовещенской церкви
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 3850 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Познакомиться с историей евреев Беларуси - от эпохи короля Сигизмунда до времён Марка Шагала
Начало: У дома-музея Марка Шагала
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00
18 авг в 14:00
20 авг в 14:00
3990 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Переплетение историй копившихся тысячу лет. Краткая летопись Витебска
Начало: Улица Марка Шагала 5А
Расписание: Ежедневно в удобное Вам время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
188 Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Погрузитесь в атмосферу Витебска, прогуливаясь по его историческим улицам и открывая для себя культурные сокровища города
Начало: Замковая улица, 5/2а, Витебск
Расписание: Внимание!!! Заказы принимаются ежедневно только с 09:00 до 20:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
240 Br за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборВитебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: Встречаемся у здания музея Витебского народного ху...
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Витебск: история и лица города
От древних храмов до Шагала и «Славянского базара» - по главным локациям на авто и пешком
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Привет, Витебск
Начало: Площадь Тысячелетия у памятника Александру Невском
Расписание: Ежедневно с 10:00 по 23:00
175 Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелодии витебских улиц
Прогулка по Витебску откроет перед вами тайны и легенды города, наполненного историей и культурой. Узнайте больше о его знаменитых жителях и событиях
Начало: Художественный музей, ул. Ленина 32
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
165 Br за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Начало: Стоянка на площади Свободы, прямо напротив художес...
10 авг в 20:00
12 авг в 09:00
250 Br за всё до 8 чел.
Витебск один из самых древних городов Беларуси. По установленным фактам он возник в 974 году. Здесь сохранилось достаточное количество зданий уникального архитектурного облика, возникших в результате смешения различных культурных слоев. Многочисленные раскопки в окрестностях города пополнили коллекцию краеведческого музея артефактами и ценными находками из быта и жизни славян-кривичей. Витебск – родина многих знаменитых людей. Среди них знаменитые художники Илья Репин и Марк Шагал. Их произведения демонстрируются в стенах городских музеев
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Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 29 июл 2026
Замечательная экскурсия! Легко, познавательно, не утомительно. Это именно то, что хотели получить при первом визите в город. Браво!
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Б
Дата посещения: 13 июл 2026
Спасибо за хорошую экскурсию!!! За терпение экскурсовода к невнимательным подросткам!!!
За внимание к нюансам и пожеланиям!!!
За внимание к нюансам и пожеланиям!!!
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Ю
Дата посещения: 18 июн 2026
Спасибо большое Ирине за экскурсию. Очень познавательно, интересно. Время пролетело незаметно. Рекомендую, не пожалеете.
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К
Дата посещения: 12 июн 2026
День рождения мужа мы решили провести в Витебске. Я долго искала чем заняться в этот день, чтобы было интересно и
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Е
Дата посещения: 30 мая 2026
Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную экскурсию!!! Мы получили такой заряд энергии, восторженные эмоции, столько интересных фактов о городе, интересных историй и баек, раскрыли тайны и загадки улочек и построек знаменитостей прошлых лет. Было увлекательно и вкусно))
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А
Дата посещения: 28 мая 2026
Экскурсия замечательная Ирина рассказывала обо всем интересно и с душой. Время пролетело незаметно. Спасибо ей огромное.
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Л
Дата посещения: 7 мар 2026
Благодарим Ирину за интересную и содержательную экскурсию!
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В
Дата посещения: 21 фев 2026
Экскурсия по Витебску прошла на одном дыхании. Алла невероятно приятный, эрудированный и интеллигентный человек. Чувствуется глубокое знание истории и искренняя
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Е
Дата посещения: 8 янв 2026
Выражаю огромную благодарность Ларисе за экскурсию. Глубокое знание материала, отличное знание истории и последовательная, живая подача материала! Экскурсия длилась больше
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В
Дата посещения: 5 янв 2026
Сегодня состоялась наша обзорная экскурсия по Витебску под руководством опытного гида Оксаны. Неспешный темп и содержательный рассказ оставили самые приятные впечатления. Большое спасибо!
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Всего 1781 отзыв в Витебске
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Ответы на вопросы от путешественников по Витебску
Самые популярные экскурсии в Витебске
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Что посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Витебску в августе 2026
Сейчас в Витебске можно забронировать 41 экскурсию от 60 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 1781 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Витебск город с тысячелетней историей и уникальными памятниками архитектуры. Летом он превращается в центр музыкальной жизни и наполняется атмосферой международного фестиваля «Славянский базар». Рекомендуем прогулки по городу с осмотром достопримечательностей, посещением музеев, галерей и религиозных объектов. Ниже можно забронировать понравившейся экскурсионный тур по недорогой цене, прочитать о нем отзывы и выбрать нужную дату путешествия