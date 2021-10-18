Экскурсии Витебска

Все экскурсии в Витебске

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Витебске – доступно 17 экскурсий на 2021 год, 95 ⭐ отзывов, цены от $24. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Витебске почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Беларуси на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Мелодии витебских улиц
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
$30
за 1-10 чел.
Мелодии витебских улиц
Наша прогулка по Витебску будет пронизана звонким звучанием, которым переливается культурная столица...
Ежедневно в 15:00
Витебск - город Марка Шагала
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$40
за 1-40 чел.
Витебск - город Марка Шагала
Город Витебск издавна был пристанищем талантливых художников, одним из которых стал и Марк Шагал
Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
Таинственный Витебск
Индивидуальная экскурсия
5
13
30
за 1-10 чел.
Таинственный Витебск
Главные достопримечательности и секретные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии
УНОВИС. История и современность
Индивидуальная экскурсия
$45
за 1-40 чел.
УНОВИС. История и современность
Экскурсия «УНОВИС
По договоренности
Загадки Витебска
Индивидуальная экскурсия
5
10
2ч 30м
30
за 1-10 чел.
Загадки Витебска
Раскрыть богатую историю города и познакомиться с главными достопримечательностями
Православные храмы и костёлы города Витебска
Индивидуальная экскурсия
$45
за 1-40 чел.
Православные храмы и костёлы города Витебска
Историко-архитектурная экскурсия «Православные храмы и костёлы города Витебска» знакомит гостей...
По договоренности
Мистический Витебск
Индивидуальная экскурсия
4.9
20
1ч 30м
24
за 1-45 чел.
Мистический Витебск
Легенды, мифы и предания города над Двиной
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Индивидуальная экскурсия
$30
за 1-10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
В рамках нашей экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и...
Ежедневно с 8:00 до 18:00
Классический Витебск
Индивидуальная экскурсия
5
4
29
за 1-6 чел.
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
По страницам истории 1000-летнего Витебска
Индивидуальная экскурсия
4.5
11
$45
за 1-40 чел.
По страницам истории 1000-летнего Витебска
О Париж! Ты - мой второй Витебск", - некогда воскликнул Марк Шагал
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Тысячелетний и многоликий Витебск
Индивидуальная экскурсия
5
7
30
за 1-10 чел.
Тысячелетний и многоликий Витебск
Погрузиться в историю и культуру города, осматривая уцелевшие памятники и реконструируя утраченные
Витебск Славянский
Индивидуальная экскурсия
5
1
$45
за 1-40 чел.
Витебск Славянский
Наверняка каждый слышал о ежегодном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"
Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.6
15
29
за 1-10 чел.
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Пройти по излюбленным тропам местных жителей, узнать об утраченном наследии и богатом прошлом города
Пешеходная экскурсия по Витебску
Индивидуальная экскурсия
5
1
1ч 30м
$30
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Витебску
Пешеходная экскурсия по историческому центру Витебска
Ежедневно с 10:00 по 23:00
Здравствуй, Витебск!
Индивидуальная экскурсия
4.7
12
25
за 1-10 чел.
Здравствуй, Витебск!
Побывать в знаковых местах города и почувствовать его атмосферу на обзорной прогулке
Витебск: неожиданный ракурс
$45
за 1 чел.
Витебск: неожиданный ракурс
по заявке
Гастрономический тур по Витебску
Индивидуальный тур
5
1
2ч 30м
35
за 1-10 чел.
Гастрономический тур по Витебску
Убедиться, что белорусская кухня — это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда!

Последние отзывы «Экскурсии Витебска»

  • Отзыв на: Загадки Витебска
    И
    Ирина
    18 октября 2021
    5
    В пасмурный осенний день мы получили удовольствие от путешествия в историю Витебска. Экскурсовод Алла любит свой город и мы полюбили его тоже)
  • Отзыв на: Загадки Витебска
    А
    Александра
    27 сентября 2021
    5
    Замечательный Витебск. Спасибо Алле за прогулку. Маршрут отличный. Много узнали интересного. Алла очень душевный и интересный гид. Не пожалели
  • Отзыв на: Мистический Витебск
    Т
    Татьяна
    21 сентября 2021
    5
    Убеждена, что если приезжаешь куда-то впервые - экскурсия обязательна. Огромное спасибо Анастасии, что подтвердила моё мнение своим профессионализмом. Забудьте про медленное блуждание по городу и монотонное перечисление дат и незапоминающихся фамилий, пресные истории - это не про эту экскурсию. Очень живо, интересно и увлекательно. Многие факты удивили, а впечатления от города остались самые приятные. Появилось ощущение, что с Настей знакомы давно. Она поможет советом по ресторанам и кафе, подскажет, как сократить путь домой) Спасибо огромное!
  • Отзыв на: Таинственный Витебск
    Ю
    Юлия
    19 сентября 2021
    5
    Нашему гиду Сяржуку выражаем огромную благодарность за проведенную экскурсию по таинственному Витебску. Практически 4 часа экскурсии полетели как 5 минут. Мы с друзьями приехали в гости в город Витебск на один день, но благодаря историям, легендам и удивительному рассказу Сяржука, мы просто не могли не полюбить этот город. Ещё раз огромное спасибо за искренность, увлеченность, позитив, желание вернуться и узнать ещё, всё просто на высшем уровне!
  • Отзыв на: Классический Витебск
    В
    Валерия
    13 сентября 2021
    5
    Витебск очаровал нашу семью благодаря прекрасной экскурсии и экскурсоводу Татьяне. Спасибо за увлекательное путешествие в историю, удивительные факты, сказочные впечатления. Одному из экскурсантов 83 года, 3 часовая экскурсия прошла на одном дыхании, грамотно составленный маршрут. Экскурсия проводилась с использованием личного автотранспорта.
  • Отзыв на: Загадки Витебска
    Д
    Дарья
    9 сентября 2021
    5
    Замечательная экскурсия, было искренне жаль, когда она закончилась (кстати, на 40 минут позже заявленного, за что Алле огромное спасибо, очень хотелось слушать еще и еще😊) Спасибо за атмосферное кафе, про которое не знала даже коренная жительница Витебска:), за волшебные стихи и полезные советы.
  • Отзыв на: Гастрономический тур по Витебску
    А
    Ангелина
    5 сентября 2021
    5
    Были группой из России на экскурсии с Анастасией- в восторге от неё, как от рассказчика интересных фактов и историй о Витебске и его жителях! Весь маршрут составлен ярко и интересно, город преподнесён с Любовью, чтобы туристы уехали домой с частичкой Витебска в сердце, с воспоминаниями о вкусной национальной кухне Белоруссии! Спасибо огромное, что несмотря на дождь-эта экскурсия с теплотой будет вспоминаться нами, а Анастасию мы всегда порекомендуем друзьям, как Лучшего гида в Витебске!
  • Отзыв на: Мистический Витебск
    Е
    Елена
    28 августа 2021
    5
    Хотелось ли поблагодарить Анастасию за великолепную экскурсию по Витебску! Прекрасная организация, такие интересные факты, легенды! Было очень интересно всем: и взрослым, и подростку (которого обычно трудно увлечь экскурсиями). Очень рекомендуем эту замечательную экскурсию и высокопрофессионального экскурсовода Анастасию!
  • Отзыв на: Мистический Витебск
    С
    Сергей
    22 августа 2021
    5
    Гид Анастасия очень милая и обаятельная. Она рассказала очень много интересной информации, которая легко запоминается. Показала красивые и исторические виды города и такие мелочи, что мы бы сами их не заметили и прошли бы мимо. Поэтому рекомендуем её, как гида.
  • Отзыв на: Таинственный Витебск
    Л
    Людмила
    21 августа 2021
    5
    Благодарим Сергея за иннтересную и информативнкю экскурсию по Витебску. Всё отлично!
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