Все экскурсии в Витебске
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Витебске – доступно 17 экскурсий на 2021 год, 95 ⭐ отзывов, цены от $24. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Витебске почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Беларуси на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
$30
за 1-10 чел.
Мелодии витебских улиц
Наша прогулка по Витебску будет пронизана звонким звучанием, которым переливается культурная столица...
Ежедневно в 15:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
$40
за 1-40 чел.
Витебск - город Марка Шагала
Город Витебск издавна был пристанищем талантливых художников, одним из которых стал и Марк Шагал
Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
Индивидуальная экскурсия
2ч
€30
за 1-10 чел.
Таинственный Витебск
Главные достопримечательности и секретные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
$45
за 1-40 чел.
УНОВИС. История и современность
Экскурсия «УНОВИС
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€30
за 1-10 чел.
Загадки Витебска
Раскрыть богатую историю города и познакомиться с главными достопримечательностями
Индивидуальная экскурсия
3ч
$45
за 1-40 чел.
Православные храмы и костёлы города Витебска
Историко-архитектурная экскурсия «Православные храмы и костёлы города Витебска» знакомит гостей...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€24
за 1-45 чел.
Мистический Витебск
Легенды, мифы и предания города над Двиной
Индивидуальная экскурсия
3ч
$30
за 1-10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
В рамках нашей экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и...
Ежедневно с 8:00 до 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€29
за 1-6 чел.
Классический Витебск
Главные достопримечательности и многовековая история города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
$45
за 1-40 чел.
По страницам истории 1000-летнего Витебска
О Париж! Ты - мой второй Витебск", - некогда воскликнул Марк Шагал
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€30
за 1-10 чел.
Тысячелетний и многоликий Витебск
Погрузиться в историю и культуру города, осматривая уцелевшие памятники и реконструируя утраченные
Индивидуальная экскурсия
3ч
$45
за 1-40 чел.
Витебск Славянский
Наверняка каждый слышал о ежегодном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске"
Дату и время экскурсии обсуждаем с Вами при личном разговоре
Индивидуальная экскурсия
3ч
€29
за 1-10 чел.
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия
Пройти по излюбленным тропам местных жителей, узнать об утраченном наследии и богатом прошлом города
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
$30
за 1-10 чел.
Пешеходная экскурсия по Витебску
Пешеходная экскурсия по историческому центру Витебска
Ежедневно с 10:00 по 23:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
€25
за 1-10 чел.
Здравствуй, Витебск!
Побывать в знаковых местах города и почувствовать его атмосферу на обзорной прогулке
3ч
$45
за 1 чел.
по заявке
Индивидуальный тур
2ч 30м
€35
за 1-10 чел.
Гастрономический тур по Витебску
Убедиться, что белорусская кухня — это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда!
Последние отзывы «Экскурсии Витебска»
- ИИрина18 октября 2021В пасмурный осенний день мы получили удовольствие от путешествия в историю Витебска. Экскурсовод Алла любит свой город и мы полюбили его тоже)
- ААлександра27 сентября 2021Замечательный Витебск. Спасибо Алле за прогулку. Маршрут отличный. Много узнали интересного. Алла очень душевный и интересный гид. Не пожалели
- ТТатьяна21 сентября 2021Убеждена, что если приезжаешь куда-то впервые - экскурсия обязательна. Огромное спасибо Анастасии, что подтвердила моё мнение своим профессионализмом. Забудьте про медленное блуждание по городу и монотонное перечисление дат и незапоминающихся фамилий, пресные истории - это не про эту экскурсию. Очень живо, интересно и увлекательно. Многие факты удивили, а впечатления от города остались самые приятные. Появилось ощущение, что с Настей знакомы давно. Она поможет советом по ресторанам и кафе, подскажет, как сократить путь домой) Спасибо огромное!
- Отзыв на: Таинственный ВитебскЮЮлия19 сентября 2021Нашему гиду Сяржуку выражаем огромную благодарность за проведенную экскурсию по таинственному Витебску. Практически 4 часа экскурсии полетели как 5 минут. Мы с друзьями приехали в гости в город Витебск на один день, но благодаря историям, легендам и удивительному рассказу Сяржука, мы просто не могли не полюбить этот город. Ещё раз огромное спасибо за искренность, увлеченность, позитив, желание вернуться и узнать ещё, всё просто на высшем уровне!
- Отзыв на: Классический ВитебскВВалерия13 сентября 2021Витебск очаровал нашу семью благодаря прекрасной экскурсии и экскурсоводу Татьяне. Спасибо за увлекательное путешествие в историю, удивительные факты, сказочные впечатления. Одному из экскурсантов 83 года, 3 часовая экскурсия прошла на одном дыхании, грамотно составленный маршрут. Экскурсия проводилась с использованием личного автотранспорта.
- ДДарья9 сентября 2021Замечательная экскурсия, было искренне жаль, когда она закончилась (кстати, на 40 минут позже заявленного, за что Алле огромное спасибо, очень хотелось слушать еще и еще😊) Спасибо за атмосферное кафе, про которое не знала даже коренная жительница Витебска:), за волшебные стихи и полезные советы.
- Отзыв на: Гастрономический тур по ВитебскуААнгелина5 сентября 2021Были группой из России на экскурсии с Анастасией- в восторге от неё, как от рассказчика интересных фактов и историй о Витебске и его жителях! Весь маршрут составлен ярко и интересно, город преподнесён с Любовью, чтобы туристы уехали домой с частичкой Витебска в сердце, с воспоминаниями о вкусной национальной кухне Белоруссии! Спасибо огромное, что несмотря на дождь-эта экскурсия с теплотой будет вспоминаться нами, а Анастасию мы всегда порекомендуем друзьям, как Лучшего гида в Витебске!
- ЕЕлена28 августа 2021Хотелось ли поблагодарить Анастасию за великолепную экскурсию по Витебску! Прекрасная организация, такие интересные факты, легенды! Было очень интересно всем: и взрослым, и подростку (которого обычно трудно увлечь экскурсиями). Очень рекомендуем эту замечательную экскурсию и высокопрофессионального экскурсовода Анастасию!
- ССергей22 августа 2021Гид Анастасия очень милая и обаятельная. Она рассказала очень много интересной информации, которая легко запоминается. Показала красивые и исторические виды города и такие мелочи, что мы бы сами их не заметили и прошли бы мимо. Поэтому рекомендуем её, как гида.
- Отзыв на: Таинственный ВитебскЛЛюдмила21 августа 2021Благодарим Сергея за иннтересную и информативнкю экскурсию по Витебску. Всё отлично!