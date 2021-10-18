Отзыв на: Загадки Витебска И Ирина 5 В пасмурный осенний день мы получили удовольствие от путешествия в историю Витебска. Экскурсовод Алла любит свой город и мы полюбили его тоже)

Отзыв на: Загадки Витебска А Александра 5 Замечательный Витебск. Спасибо Алле за прогулку. Маршрут отличный. Много узнали интересного. Алла очень душевный и интересный гид. Не пожалели

Отзыв на: Мистический Витебск Т Татьяна 5 Убеждена, что если приезжаешь куда-то впервые - экскурсия обязательна. Огромное спасибо Анастасии, что подтвердила моё мнение своим профессионализмом. Забудьте про медленное блуждание по городу и монотонное перечисление дат и незапоминающихся фамилий, пресные истории - это не про эту экскурсию. Очень живо, интересно и увлекательно. Многие факты удивили, а впечатления от города остались самые приятные. Появилось ощущение, что с Настей знакомы давно. Она поможет советом по ресторанам и кафе, подскажет, как сократить путь домой) Спасибо огромное!

Отзыв на: Таинственный Витебск Ю Юлия 5 Нашему гиду Сяржуку выражаем огромную благодарность за проведенную экскурсию по таинственному Витебску. Практически 4 часа экскурсии полетели как 5 минут. Мы с друзьями приехали в гости в город Витебск на один день, но благодаря историям, легендам и удивительному рассказу Сяржука, мы просто не могли не полюбить этот город. Ещё раз огромное спасибо за искренность, увлеченность, позитив, желание вернуться и узнать ещё, всё просто на высшем уровне!

Отзыв на: Классический Витебск В Валерия 5 Витебск очаровал нашу семью благодаря прекрасной экскурсии и экскурсоводу Татьяне. Спасибо за увлекательное путешествие в историю, удивительные факты, сказочные впечатления. Одному из экскурсантов 83 года, 3 часовая экскурсия прошла на одном дыхании, грамотно составленный маршрут. Экскурсия проводилась с использованием личного автотранспорта.

Отзыв на: Загадки Витебска Д Дарья 5 Замечательная экскурсия, было искренне жаль, когда она закончилась (кстати, на 40 минут позже заявленного, за что Алле огромное спасибо, очень хотелось слушать еще и еще😊) Спасибо за атмосферное кафе, про которое не знала даже коренная жительница Витебска:), за волшебные стихи и полезные советы.

Отзыв на: Гастрономический тур по Витебску А Ангелина 5 Были группой из России на экскурсии с Анастасией- в восторге от неё, как от рассказчика интересных фактов и историй о Витебске и его жителях! Весь маршрут составлен ярко и интересно, город преподнесён с Любовью, чтобы туристы уехали домой с частичкой Витебска в сердце, с воспоминаниями о вкусной национальной кухне Белоруссии! Спасибо огромное, что несмотря на дождь-эта экскурсия с теплотой будет вспоминаться нами, а Анастасию мы всегда порекомендуем друзьям, как Лучшего гида в Витебске!

Отзыв на: Мистический Витебск Е Елена 5 Хотелось ли поблагодарить Анастасию за великолепную экскурсию по Витебску! Прекрасная организация, такие интересные факты, легенды! Было очень интересно всем: и взрослым, и подростку (которого обычно трудно увлечь экскурсиями). Очень рекомендуем эту замечательную экскурсию и высокопрофессионального экскурсовода Анастасию!

Отзыв на: Мистический Витебск С Сергей 5 Гид Анастасия очень милая и обаятельная. Она рассказала очень много интересной информации, которая легко запоминается. Показала красивые и исторические виды города и такие мелочи, что мы бы сами их не заметили и прошли бы мимо. Поэтому рекомендуем её, как гида.