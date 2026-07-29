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трёх часов, а мы были готовы слушать и дальше... Любовь к своему городу и умение заразить этой любовь слушателей, чтобы людям хотелось узнать больше об истории города и страны и приезжать сюда ещё, на мой взгляд это самое главное в работе экскурсовода! Мы теперь очень хотим приехать в Витебск весной или летом и ещё раз пойти на экскурсию к Ларисе!

Она столько знает, что можно ещё несколько раз походить с ней по городу!