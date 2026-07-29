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Экскурсии в Витебске

Найдено 41 экскурсия в Витебске, цены от 60 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Пешая
2.5 часа
63 отзыва
Квест
до 5 чел.
В тренде
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Получить конверт, увидеть изюминки города, узнать тайны Пушкина и Хоттабыча (без интернета)
Начало: Площади Свободы
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 3850 ₽ за всё до 5 чел.
По Витебску с улыбкой
Пешая
2 часа
250 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
По Витебску с улыбкой
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Витебску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Возле городской ратуши
13 авг в 18:00
14 авг в 08:00
от 7165 ₽ за всё до 10 чел.
О Витебске - с легкостью и любовью
Пешая
2.5 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
О Витебске - с легкостью и любовью
Познакомьтесь с Витебском: классическим и современным. Откройте для себя город Марка Шагала и витебской художественной школы. Уникальные места ждут вас
12 авг в 18:30
13 авг в 18:30
от 6800 ₽ за всё до 7 чел.
Здравствуй, Витебск
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Витебск
Узнать секреты Витебска и на обзорной экскурсии стать городу лучшим другом
Начало: На площади Тысячелетия
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 5450 ₽ за всё до 10 чел.
Мелодии витебских улиц
Пешая
1.5 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелодии витебских улиц
Узнать и полюбить культурную столицу Беларуси на авторской экскурсии
Начало: Возле Художественного музея
Завтра в 17:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Пешая
2 часа
21 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Витебску
Прогуляйтесь по Витебску, открывая для себя архитектуру 18-19 веков, и узнайте о великих людях, которые оставили след в истории города
Начало: В центре города
15 авг в 10:00
1500 ₽ за человека
Витебск: яркие краски старого города
Пешая
2 часа
115 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Витебск: яркие краски старого города
С радостью познакомлю вас с любимым городом - нашей культурной северной столицей
Начало: В районе Площади Свободы
Завтра в 17:00
12 авг в 09:00
от 5700 ₽ за всё до 8 чел.
Классический Витебск
Пешая
3 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Путешествие по Витебску откроет вам величественные храмы и исторические улицы. Узнайте, чем живет этот удивительный город, и насладитесь его красотой
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 7800 ₽ за всё до 6 чел.
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия на вашем транспорте
Пешая
3 часа
70 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В тренде
Краткая «летопись» Витебска: авто-пешеходная экскурсия на вашем транспорте
Переплетение историй, копившихся тысячу лет
Начало: На улице М. Шагала 5
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 6800 ₽ за всё до 3 чел.
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Пешая
2 часа
183 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Погрузитесь в атмосферу Витебска, где легенды оживают на каждом шагу. Узнайте, кто снимет перед вами шляпу и что скрывает самая маленькая улица
Начало: Ратушная площадь
10 авг в 00:00
11 авг в 00:00
от 6900 ₽ за всё до 10 чел.
Пост-Малевич, пост-Шагал: мэтры и последователи в галерее «Стена»
1 час
42 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Пост-Малевич, пост-Шагал: мэтры и последователи в галерее «Стена»
Открыть для себя традиционное и современное искусство Витебска
Начало: На улице Ленина
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1100 ₽ за человека
Загадки Витебска
Пешая
2 часа
90 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Загадки Витебска
Раскрыть богатую историю города и познакомиться с главными достопримечательностями
Начало: На ул. Замковой
18 авг в 09:30
19 авг в 09:30
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Пешая
1.5 часа
92 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Проследить судьбу белорусского государства от первых балтских поселений и до современности
Начало: У Благовещенского храма
17 авг в 14:30
18 авг в 12:00
1420 ₽ за человека
Тысячелетний Витебск: обзорная прогулка
Пешая
2 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Тысячелетний Витебск: обзорная прогулка
Прогулка по Витебску откроет для вас уникальные архитектурные шедевры и исторические места, сохранившие дух веков. Ощутите атмосферу древнего города
Начало: У Благовещенской церкви
13 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск губернский
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Витебск губернский
Пройдитесь по историческим местам Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Откройте для себя прошлое через архитектуру и увлекательные истории
Начало: В районе площади Ленина
11 авг в 10:00
12 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
На машине
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Откройте для себя все секреты Витебска за три часа! Увлекательная экскурсия на вашем авто с посещением ключевых достопримечательностей
Начало: На площади Свободы
Завтра в 17:00
12 авг в 09:00
от 7900 ₽ за всё до 8 чел.
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала
Пешая
2.5 часа
3 отзыва
Квест
до 4 чел.
Витебск глазами мечтателя: от древнего города до летящих картин Марка Шагала
Семейный квест без гида по мостам, лестницам, паркам и набережным, вдохновлявшим художника
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Таинственный Витебск
Пешая
2.5 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Таинственный Витебск
Приглашаем на увлекательную прогулку по Витебску, где вы узнаете о легендах и тайнах этого древнего города. Уникальная архитектура и истории ждут вас
Начало: На площади Тысячелетия
2 окт в 07:00
3 окт в 07:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Дорогами Витебска - древнего и юного
Пешая
2.5 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Дорогами Витебска - древнего и юного
Погрузитесь в историю Витебска, где каждый уголок хранит свою тайну. Узнайте о княгине Ольге и полюбуйтесь панорамой города
Начало: На площади Тысячелетия
12 авг в 17:30
13 авг в 17:30
от 4665 ₽ за всё до 8 чел.
Гастрономическая экскурсия по Витебску
Пешая
2.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по Витебску
Убедиться, что белорусская кухня - это не только картофель, и отведать лучшие национальные блюда
Начало: Ратушная площадь
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 7000 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск: история, написанная красками
Пешая
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Витебск: история, написанная красками
Погрузитесь в мир искусства и истории Витебска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На УЛ.М. Шагала
18 авг в 09:00
19 авг в 09:00
от 5600 ₽ за всё до 5 чел.
Квест «По следам Витебских замков»
Пешая
2 часа
2 отзыва
Квест
до 5 чел.
Квест «По следам Витебских замков»
Искать знаки, разгадывать шифры, путешествовать сквозь века
Начало: У Благовещенской церкви
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 3850 ₽ за всё до 5 чел.
Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Пешая
3 часа
10 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Витебское еврейство: синагоги, гетто, Холокост
Познакомиться с историей евреев Беларуси - от эпохи короля Сигизмунда до времён Марка Шагала
Начало: У дома-музея Марка Шагала
Расписание: во вторник, четверг и пятницу в 14:00
18 авг в 14:00
20 авг в 14:00
3990 ₽ за человека
Переплетение историй копившихся тысячу лет. Краткая летопись Витебска
Пешая
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Переплетение историй копившихся тысячу лет. Краткая летопись Витебска
Начало: Улица Марка Шагала 5А
Расписание: Ежедневно в удобное Вам время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
188 Br за всё до 10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Пешая
3 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Погрузитесь в атмосферу Витебска, прогуливаясь по его историческим улицам и открывая для себя культурные сокровища города
Начало: Замковая улица, 5/2а, Витебск
Расписание: Внимание!!! Заказы принимаются ежедневно только с 09:00 до 20:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
240 Br за всё до 6 чел.
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Пешая
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Витебск на рубеже 19-20 веков: Малевич, Шагал, УНОВИС, ВНХУ и многое другое
Путешествие по Витебску, где каждый уголок хранит истории великих художников и их творений. Познакомьтесь с эпохой, изменившей искусство
Начало: Встречаемся у здания музея Витебского народного ху...
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Витебск: история и лица города
На машине
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Витебск: история и лица города
От древних храмов до Шагала и «Славянского базара» - по главным локациям на авто и пешком
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 500 ₽ за всё до 3 чел.
Привет, Витебск
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Привет, Витебск
Начало: Площадь Тысячелетия у памятника Александру Невском
Расписание: Ежедневно с 10:00 по 23:00
175 Br за всё до 10 чел.
Мелодии витебских улиц
Пешая
1.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелодии витебских улиц
Прогулка по Витебску откроет перед вами тайны и легенды города, наполненного историей и культурой. Узнайте больше о его знаменитых жителях и событиях
Начало: Художественный музей, ул. Ленина 32
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
165 Br за всё до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
3 часа
43 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Весь Витебск за 3 часа (на вашем авто)
Начало: Стоянка на площади Свободы, прямо напротив художес...
10 авг в 20:00
12 авг в 09:00
250 Br за всё до 8 чел.

Что посмотреть в Витебске на экскурсиях?

Витебск один из самых древних городов Беларуси. По установленным фактам он возник в 974 году. Здесь сохранилось достаточное количество зданий уникального архитектурного облика, возникших в результате смешения различных культурных слоев. Многочисленные раскопки в окрестностях города пополнили коллекцию краеведческого музея артефактами и ценными находками из быта и жизни славян-кривичей. Витебск – родина многих знаменитых людей. Среди них знаменитые художники Илья Репин и Марк Шагал. Их произведения демонстрируются в стенах городских музеев

Местные экскурсоводы

Приезжайте в Витебск за самыми интересными экскурсиями, а чтобы не пропустить самые популярные из них, рекомендуем заранее самостоятельно бронировать места на нашем сайте. Кроме групповых экскурсионных туров, у нас разработаны маршруты для индивидуального осмотра всех достопримечательностей города

Последние отзывы на экскурсии

А
По Витебску с улыбкой
Дата посещения: 29 июл 2026
Замечательная экскурсия! Легко, познавательно, не утомительно. Это именно то, что хотели получить при первом визите в город. Браво!
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Б
Здравствуй, Витебск
Дата посещения: 13 июл 2026
Спасибо за хорошую экскурсию!!! За терпение экскурсовода к невнимательным подросткам!!!
За внимание к нюансам и пожеланиям!!!
Спасибо за хорошую экскурсию!!! За терпение экскурсовода к невнимательным подросткам!!!
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Ю
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Дата посещения: 18 июн 2026
Спасибо большое Ирине за экскурсию. Очень познавательно, интересно. Время пролетело незаметно. Рекомендую, не пожалеете.
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К
Квест без гида «Наедине с Витебском»
Дата посещения: 12 июн 2026
День рождения мужа мы решили провести в Витебске. Я долго искала чем заняться в этот день, чтобы было интересно и
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необычно, и, самое главное, чтобы понравилось мужу. Нашла Катерину с её предложением квеста по городу, меня этот вариант мероприятия очень заинтересовал, потому что мы любим индивидуальные экскурсии. Я уточнила у организатора можно ли немного изменить квест с уклоном на день рождения? Катерина откликнулась очень быстро и сразу предложила варианты. Это был не просто исторический квест, но еще и тортиком со свечой и подарком, а так же очень индивидуальным уклоном на предпочтения и увлечения именинника. Мы получили детский восторг от квеста, было интересно, весело, качественно, местами сложно и от этого еще интереснее! Благодарю Катерину за такой индивидуальный подход и качественную организацию! Не просто на 5, а на все 10 звезд. Рекомендую! С Катериной очень комфортно было общаться перед подготовкой к квесту, она очень творческая и креативная. Большое спасибо!

День рождения мужа мы решили провести в Витебске. Я долго искала чем заняться в этот день,
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Е
Мистический Витебск: экскурсия и дегустация наливок
Дата посещения: 30 мая 2026
Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную экскурсию!!! Мы получили такой заряд энергии, восторженные эмоции, столько интересных фактов о городе, интересных историй и баек, раскрыли тайны и загадки улочек и построек знаменитостей прошлых лет. Было увлекательно и вкусно))
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А
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Дата посещения: 28 мая 2026
Экскурсия замечательная Ирина рассказывала обо всем интересно и с душой. Время пролетело незаметно. Спасибо ей огромное.
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Л
Витебск и перекрёстки эпох - авторская экскурсия
Дата посещения: 7 мар 2026
Благодарим Ирину за интересную и содержательную экскурсию!
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В
Загадки Витебска
Дата посещения: 21 фев 2026
Экскурсия по Витебску прошла на одном дыхании. Алла невероятно приятный, эрудированный и интеллигентный человек. Чувствуется глубокое знание истории и искренняя
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любовь к родному краю . Очень легкая подача, живой язык, рассказ с душой. Именно такие экскурсоводы заставляют влюбиться в город. Спасибо за чудесный день!

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Е
Тысячелетний Витебск: обзорная прогулка
Дата посещения: 8 янв 2026
Выражаю огромную благодарность Ларисе за экскурсию. Глубокое знание материала, отличное знание истории и последовательная, живая подача материала! Экскурсия длилась больше
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трёх часов, а мы были готовы слушать и дальше... Любовь к своему городу и умение заразить этой любовь слушателей, чтобы людям хотелось узнать больше об истории города и страны и приезжать сюда ещё, на мой взгляд это самое главное в работе экскурсовода! Мы теперь очень хотим приехать в Витебск весной или летом и ещё раз пойти на экскурсию к Ларисе!
Она столько знает, что можно ещё несколько раз походить с ней по городу!

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В
Классический Витебск
Дата посещения: 5 янв 2026
Сегодня состоялась наша обзорная экскурсия по Витебску под руководством опытного гида Оксаны. Неспешный темп и содержательный рассказ оставили самые приятные впечатления. Большое спасибо!
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Всего 1781 отзыв в Витебске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Витебску

Самые популярные экскурсии в Витебске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Квест без гида «Наедине с Витебском»;
  2. По Витебску с улыбкой;
  3. О Витебске - с легкостью и любовью;
  4. Здравствуй, Витебск;
  5. Мелодии витебских улиц.
Что посмотреть в Витебске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Успенский Собор;
  2. Ратуша;
  3. Воскресенская церковь;
  4. Благовещенская церковь;
  5. Старый город;
  6. Художественный Музей;
  7. Музей Марка Шагала.
Сколько стоит экскурсия по Витебску в августе 2026
Сейчас в Витебске можно забронировать 41 экскурсию от 60 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 1781 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Витебск город с тысячелетней историей и уникальными памятниками архитектуры. Летом он превращается в центр музыкальной жизни и наполняется атмосферой международного фестиваля «Славянский базар». Рекомендуем прогулки по городу с осмотром достопримечательностей, посещением музеев, галерей и религиозных объектов. Ниже можно забронировать понравившейся экскурсионный тур по недорогой цене, прочитать о нем отзывы и выбрать нужную дату путешествия