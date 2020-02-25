5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Витебск — история и легенды

Вы прикоснетесь к стенам Благовещенской церкви XII века, проникнетесь величием Успенского собора и городской ратуши и загадаете желание у старика Хоттабыча, который, на самом деле, родом из Витебска. А также услышите легенды о подземных ходах и хозяйке Замковой горы, погуляете по узким улочкам и «взлетите» над городом, словно персонажи картин Марка Шагала.

С Витебском на «ты»

Я раскрою, что ел на завтрак Федор Махнов, самый высокий человек на планете, кто придумал гипсовую повязку и какой след оставили в Витебске императоры Наполеон и Петр I. Кроме того, вы сфотографируетесь на фоне граффити, ставших «визитной карточкой» современного города, разучите песню на белорусском языке и разгадаете самые веселые местные загадки.