5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности и секретные уголки города на увлекательной обзорной экскурсии

Сяржук
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Сяржук – ваш гид
Приглашаю на непринужденную прогулку по старинному Витебску.

Вы услышите самые интересные факты и легенды его тысячелетней истории, наполненной тайнами, загадками и невероятными событиями.

Погуляете по изогнутым улочкам, впечатлитесь местной архитектурой, узнаете о живших здесь гениях и непременно полюбите Витебск!
30 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Тысячелетия
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Таинственный Витебск
Таинственный Витебск

Что вас ожидает

Витебск — история и легенды
Вы прикоснетесь к стенам Благовещенской церкви XII века, проникнетесь величием Успенского собора и городской ратуши и загадаете желание у старика Хоттабыча, который, на самом деле, родом из Витебска. А также услышите легенды о подземных ходах и хозяйке Замковой горы, погуляете по узким улочкам и «взлетите» над городом, словно персонажи картин Марка Шагала.

С Витебском на «ты»
Я раскрою, что ел на завтрак Федор Махнов, самый высокий человек на планете, кто придумал гипсовую повязку и какой след оставили в Витебске императоры Наполеон и Петр I. Кроме того, вы сфотографируетесь на фоне граффити, ставших «визитной карточкой» современного города, разучите песню на белорусском языке и разгадаете самые веселые местные загадки.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Таинственный Витебск
Таинственный Витебск
Таинственный Витебск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Тысячелетия.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сяржук
Сяржук
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сяржук, я лицензированный гид по Витебску. Веду на областном телеканале программу, посвященную истории города. Я родился и живу в Витебске, как и мои родители, деды и прадеды. Люблю родной город всей душой и с радостью поделюсь с вами этой любовью и знаниями о нем. Никаких сухих фактов, цифр и скучного лекционного материала — только живой диалог и самые интересные городские истории. Архитектура, художники, писатели — обо всем и обо всех легко и непринужденно. До встречи!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

25 февраля 2020
Мы бы покинули Витебск с совсем другими впечатлениями, если бы не экскурсия с Сяржуком. Кажется, маленький городок, можно обойти за полчаса и подумать "ну, ничего такой".
Сяржук рассказал про историю этого великого города, провел по маленьким улочкам, посоветовал интересные места на вечер. И не давал замерзнуть неподготовленным туристам к февральской погоде!
Огромное спасибо, Сяржук!
Одарка, Павлюк и Дзмитричок
15 декабря 2019
Спасибо, экскурсия была отличная! Гид великолепно владеет информацией, рассказывает доступно и понятно. 2 часа пролетели, а мы все шли и шли, увлеченно слушая рассказ Сяржука.....
Алена
11 ноября 2019
Если вы пойдете на экскурсию к Сергею (он же Сяржук), будьте готовы к тому, что вашего гида знает весь город! Здороваться с ним будут постоянно, улыбаться - тоже. Сухой информации не будет. Менторского тона - тоже. Также не найдете и стандартного набора информации: " Наш город был основан в… " Современные факты, живо рассказывающие о реальной жизни города, будут сочетаться со Средневековьем, развенчание вымыслов досужих людей - с байками сегодняшнего дня. И хорошо, что не только "Шагал, Шагал, Шагал..." - не секрет, что у многих Витебск ассоциируется только с этим именем. Вы же узнаете, как город не принимал Шагала и что значит взаимодействовать с Фондом Шагала))) Ну и множество иных имен, которые - уверена! - никто с Витебском не связывает))) Берите экскурсию, не пожалеете! Алена, С-Петербург
31 октября 2019
Были с друзьями на пешеходной экскурсии "Таинственный Витебск", которую прекрасно провел нам Сяржук (Сергей). Сергей - известный человек в Витебске , у него своя программа на телевидении, и во время экскурсии с ним многие здоровались, а нас распирала гордость, что именно такой человек знакомит нас с городом. Сергей действительно большой знаток Витебска и очень любит его. Мы уже ранее были в Витебске и ездили на обзорную экскурсию, поэтому , при выборе новой экскурсии, очень тщательно выбирали маршрут. И не ошиблись !! Сергей провел нас по таким местам, о которых мы даже и не подозревали. Витебск открылся нам совсем с другой стороны. И в этом огромная заслуга Сергея. Наши друзья, впервые приехавшие в Витебск , были в восторге, а мы увидели еще одну прекрасную грань Витебска. Спасибо огромное за это Сергею.
28 октября 2019
Экскурсия проходила 25.10. Сергей великолепный рассказчик! Два часа экскурсии пролетели не заметно. Узнали много нового и интересного. Очень рекомендую!!! Сергей, побольше Вам, благодарных экскурсантов!

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