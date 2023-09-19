По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща

Погулять по реликтовому лесу, узнать истории старинных замков и увидеть единственную крепость-герой

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
В нашем путешествии вас ждут как природные, так и исторические достопримечательности страны.

Вы побываете в 6 городах Республики, в которых друг с другом сосуществуют проспекты, застроенные архитектурой советских времён, узкие мощёные улочки в европейском стиле, замки 16-го века, католические и православные соборы.

Побываем в национальном парке с первобытным лесом и, конечно, погуляем по Минску, в центре которого хорошо сохранились уголки Старого города — Троицкое предместье, Верхний город, церкви и костелы.
По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща
По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща
По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща
По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща
По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща
По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща
По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща
Ближайшие даты:
19
сен
2
окт
17
окт
21
ноя
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Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Для поездки требуется всего лишь паспорт РФ.
Все доплаты в автобусе производятся наличным расчетом гиду, карты не принемаем.

Программа тура по дням

1 день

Псков и экскурсия по Витебску

Встречаемся и отправляемся в Витебск. По пути остановимся в Пскове и во второй половине дня прибудем в Витебск, второй по старшинству и пятый по численности город страны, расположенный на месте впадения реки Витьбы в Западную Двину. Увидим его главную достопримечательность — Успенский собор — и городскую ратушу неподалёку. При желании сможем посетить краеведческий музей, который находится на её территории.

Вы посмотрите на улицу Суворова, где сохранились здания 19-го века и самую крупную в республике площадь Победы с каменными штыками в честь мужества солдат, защищавших родину в период ВОВ. Прогуляемся по набережной Западной Двины, а гид расскажет о знаменитом уроженце города, авангардисте Марке Шагале.

Затем разместимся в отеле, после — свободный вечер.

Псков и экскурсия по ВитебскуПсков и экскурсия по ВитебскуПсков и экскурсия по Витебску
2 день

Бывшая деревня Хатынь, знакомство с городом Лида

После завтрака едем к мемориальному комплексу недалеко от Минска, созданному на месте бывшей деревни Хатынь, которая была сожжена фашистскими оккупантами. Посмотрим на мемориальную крышу-плиту, урны с землёй сожжённых деревень, обелиски в виде печных труб и скульптурную композицию «Непокорённый человек».

Затем переедем в Лиду. Желающие побывают с экскурсией в Лидском замке (за доплату, входной билет оплачивается на месте) и поднимутся на башню. После вас ждёт знакомство с городом. Увидим оборонительный средневековый замок Гедимина 16-го века, построенный в романском готическом стиле. Мы также покажем вам Фарный костел, где находится ценнейшая реликвия храма — икона, привезённая первыми миссионерами-францисканцами. Расскажем историю памятника Франциску Скорине.

Во второй половине дня приедем в Гродно. Размещение в отеле, свободный вечер.

Бывшая деревня Хатынь, знакомство с городом ЛидаБывшая деревня Хатынь, знакомство с городом ЛидаБывшая деревня Хатынь, знакомство с городом Лида
3 день

Свободный день или дополнительная экскурсия в Гродно

Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на экскурсию в Гродно (за доплату).
Вы увидите Старый и Новый замки, собор Святого Франциска Ксаверия, костел Обретения Святого креста и монастырь Бернардинцев, пожарную каланчу, Борисоглебскую церковь 12-го века, синагогу, гродненское гетто — место переселения гродненских евреев во времена фашистской оккупации.

Продолжим знакомство с городом в историческом районе Городница, застроенном преимущественно во второй половине 18-го века. Посмотрим на площадь Тызенгауза, парк Жилибера, Свято-Покровский кафедральный собор и другие достопримечательности. В свободное время будет возможность посетить Гродненский замок (билеты оплачиваются дополнительно).

Свободный день или дополнительная экскурсия в ГродноСвободный день или дополнительная экскурсия в ГродноСвободный день или дополнительная экскурсия в Гродно
4 день

Беловежская пуща и знакомство с Брестом

После завтрака едем в Беловежскую пущу — остаток реликтового леса, покрывавшего большую часть Европы в доисторические времена, и всемирно известный заповедник. Уникальность этого места ещё и в том, что в относительно хорошо сохранившемся виде этот лесной массив можно увидеть только здесь. А знаменитая песня о нём стала неофициальным гимном Республики Беларусь.

Нагулявшись, отправимся в Брест, находящийся на границе с Польшей. Увидим легендарную Брестскую крепость, пространство которой представляет собой мемориальный ансамбль: руины, форты, места боёв, скульптуры, музейные экспозиции и археологический музей «Берестье», содержащий постройки 13-го века, раскопанные на территории города на глубине 4 метров. Мы покажем вам здание железнодорожного вокзала, построенного в стиле «советский ампир», и разнообразные фонари на улице Гоголя. Прогуляемся по пешеходной Советской улице и посмотрим на памятник «Тысячелетия Бреста» и польскую застройку улицы Ленина.

Вечером разместимся в отеле города. Свободное время.

Беловежская пуща и знакомство с БрестомБеловежская пуща и знакомство с БрестомБеловежская пуща и знакомство с БрестомБеловежская пуща и знакомство с БрестомБеловежская пуща и знакомство с Брестом
5 день

Замки и крепости Несвижа

После завтрака те, кто не успел вчера, смогут посетить Брестскую крепость и заглянуть в музеи. Затем переезжаем в Несвиж — бывшую резиденцию Радзивиллов, знатного магнатского рода Великого княжества Литовского, и один из старейших и самых загадочных городов Беларуси. Вы посетите Фарный костёл в стиле барокко, родовую усыпальницу князей Радзивиллов. Полюбуетесь его интерьерами, декорированными фресковой росписью. Посмотрите на Слуцкую браму, ранее входившую в систему городских укреплений и выполнявшую роль въездных ворот. В историческом центре увидите городскую ратушу, старейшую из сохранившихся в Беларуси, торговые ряды, Рыночную площадь и дом ремесленника.

Побываем во дворцово-замковом комплексе Несвижского замка. Вы узнаете историю его строительства, мифы о легендарных сокровищах Радзивиллов и Чёрной даме и прогуляетесь по аллеям Старого парка. Посетим замковый комплекс «Мир» — жемчужину средневекового зодчества страны. Есть здесь и живописный парк, и итальянский сад, пруд и резиденция-крепость, часовня-усыпальница рода Святополк-Мирских и домик сторожа. Вы услышите о его знаменитых хозяевах, о периодах величия и разрушений во время войн, о том, какой клад стережёт замковое привидение и какую тайну хранит замковый пруд. Спустимся в его подземелья, осмотрим старинное оружие и доспехи, полюбуемся мозаичной смальтой на главном фасаде часовни.

Вечером переедем в Минск и разместимся в отеле.

Замки и крепости НесвижаЗамки и крепости НесвижаЗамки и крепости НесвижаЗамки и крепости Несвижа
6 день

Исторический, советский и современный Минск

Утром отправимся исследовать столицу. Прогуляемся по Верхнему городу — историческому центру Минска. Вы увидите воссозданные старинные здания: городскую ратушу, костел Святого Иосифа, кафедральный собор Сошествия Святого Духа — главный храм Русской Православной церкви в Республике. Пройдёмся по живописному кварталу Троицкого предместья, где раньше располагался крупный Троицкий рынок, а сейчас сконцентрированы музеи, сувенирные лавки, кафе и рестораны.

Вы посмотрите и на архитектуру советского периода: главный проспект Минска, здания которого построены в стиле «сталинский ампир», «Ворота Минска», площадь Победы. Мы проедем по проспекту Независимости с застройкой в стиле «триумф», которую планируют включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы покажем вам главные достопримечательности современного Минска: национальную библиотеку, новое здание музея истории ВОВ и Дворец независимости, который служит рабочей резиденцией Президента.

После поедем обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем ночью/утром следующего дня.

Исторический, советский и современный МинскИсторический, советский и современный МинскИсторический, советский и современный МинскИсторический, советский и современный МинскИсторический, советский и современный Минск

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 07:00
Завершение: Санкт-Петербург, ночь / утро следующего дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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