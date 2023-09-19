Погулять по реликтовому лесу, узнать истории старинных замков и увидеть единственную крепость-герой
Вы побываете в 6 городах Республики, в которых друг с другом сосуществуют проспекты, застроенные архитектурой советских времён, узкие мощёные улочки в европейском стиле, замки 16-го века, католические и православные соборы.
Побываем в национальном парке с первобытным лесом и, конечно, погуляем по Минску, в центре которого хорошо сохранились уголки Старого города — Троицкое предместье, Верхний город, церкви и костелы.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Для поездки требуется всего лишь паспорт РФ.
Все доплаты в автобусе производятся наличным расчетом гиду, карты не принемаем.
Программа тура по дням
Псков и экскурсия по Витебску
Встречаемся и отправляемся в Витебск. По пути остановимся в Пскове и во второй половине дня прибудем в Витебск, второй по старшинству и пятый по численности город страны, расположенный на месте впадения реки Витьбы в Западную Двину. Увидим его главную достопримечательность — Успенский собор — и городскую ратушу неподалёку. При желании сможем посетить краеведческий музей, который находится на её территории.
Вы посмотрите на улицу Суворова, где сохранились здания 19-го века и самую крупную в республике площадь Победы с каменными штыками в честь мужества солдат, защищавших родину в период ВОВ. Прогуляемся по набережной Западной Двины, а гид расскажет о знаменитом уроженце города, авангардисте Марке Шагале.
Затем разместимся в отеле, после — свободный вечер.
Бывшая деревня Хатынь, знакомство с городом Лида
После завтрака едем к мемориальному комплексу недалеко от Минска, созданному на месте бывшей деревни Хатынь, которая была сожжена фашистскими оккупантами. Посмотрим на мемориальную крышу-плиту, урны с землёй сожжённых деревень, обелиски в виде печных труб и скульптурную композицию «Непокорённый человек».
Затем переедем в Лиду. Желающие побывают с экскурсией в Лидском замке (за доплату, входной билет оплачивается на месте) и поднимутся на башню. После вас ждёт знакомство с городом. Увидим оборонительный средневековый замок Гедимина 16-го века, построенный в романском готическом стиле. Мы также покажем вам Фарный костел, где находится ценнейшая реликвия храма — икона, привезённая первыми миссионерами-францисканцами. Расскажем историю памятника Франциску Скорине.
Во второй половине дня приедем в Гродно. Размещение в отеле, свободный вечер.
Свободный день или дополнительная экскурсия в Гродно
Сегодня вы можете провести день по своему усмотрению или отправиться на экскурсию в Гродно (за доплату).
Вы увидите Старый и Новый замки, собор Святого Франциска Ксаверия, костел Обретения Святого креста и монастырь Бернардинцев, пожарную каланчу, Борисоглебскую церковь 12-го века, синагогу, гродненское гетто — место переселения гродненских евреев во времена фашистской оккупации.
Продолжим знакомство с городом в историческом районе Городница, застроенном преимущественно во второй половине 18-го века. Посмотрим на площадь Тызенгауза, парк Жилибера, Свято-Покровский кафедральный собор и другие достопримечательности. В свободное время будет возможность посетить Гродненский замок (билеты оплачиваются дополнительно).
Беловежская пуща и знакомство с Брестом
После завтрака едем в Беловежскую пущу — остаток реликтового леса, покрывавшего большую часть Европы в доисторические времена, и всемирно известный заповедник. Уникальность этого места ещё и в том, что в относительно хорошо сохранившемся виде этот лесной массив можно увидеть только здесь. А знаменитая песня о нём стала неофициальным гимном Республики Беларусь.
Нагулявшись, отправимся в Брест, находящийся на границе с Польшей. Увидим легендарную Брестскую крепость, пространство которой представляет собой мемориальный ансамбль: руины, форты, места боёв, скульптуры, музейные экспозиции и археологический музей «Берестье», содержащий постройки 13-го века, раскопанные на территории города на глубине 4 метров. Мы покажем вам здание железнодорожного вокзала, построенного в стиле «советский ампир», и разнообразные фонари на улице Гоголя. Прогуляемся по пешеходной Советской улице и посмотрим на памятник «Тысячелетия Бреста» и польскую застройку улицы Ленина.
Вечером разместимся в отеле города. Свободное время.
Замки и крепости Несвижа
После завтрака те, кто не успел вчера, смогут посетить Брестскую крепость и заглянуть в музеи. Затем переезжаем в Несвиж — бывшую резиденцию Радзивиллов, знатного магнатского рода Великого княжества Литовского, и один из старейших и самых загадочных городов Беларуси. Вы посетите Фарный костёл в стиле барокко, родовую усыпальницу князей Радзивиллов. Полюбуетесь его интерьерами, декорированными фресковой росписью. Посмотрите на Слуцкую браму, ранее входившую в систему городских укреплений и выполнявшую роль въездных ворот. В историческом центре увидите городскую ратушу, старейшую из сохранившихся в Беларуси, торговые ряды, Рыночную площадь и дом ремесленника.
Побываем во дворцово-замковом комплексе Несвижского замка. Вы узнаете историю его строительства, мифы о легендарных сокровищах Радзивиллов и Чёрной даме и прогуляетесь по аллеям Старого парка. Посетим замковый комплекс «Мир» — жемчужину средневекового зодчества страны. Есть здесь и живописный парк, и итальянский сад, пруд и резиденция-крепость, часовня-усыпальница рода Святополк-Мирских и домик сторожа. Вы услышите о его знаменитых хозяевах, о периодах величия и разрушений во время войн, о том, какой клад стережёт замковое привидение и какую тайну хранит замковый пруд. Спустимся в его подземелья, осмотрим старинное оружие и доспехи, полюбуемся мозаичной смальтой на главном фасаде часовни.
Вечером переедем в Минск и разместимся в отеле.
Исторический, советский и современный Минск
Утром отправимся исследовать столицу. Прогуляемся по Верхнему городу — историческому центру Минска. Вы увидите воссозданные старинные здания: городскую ратушу, костел Святого Иосифа, кафедральный собор Сошествия Святого Духа — главный храм Русской Православной церкви в Республике. Пройдёмся по живописному кварталу Троицкого предместья, где раньше располагался крупный Троицкий рынок, а сейчас сконцентрированы музеи, сувенирные лавки, кафе и рестораны.
Вы посмотрите и на архитектуру советского периода: главный проспект Минска, здания которого построены в стиле «сталинский ампир», «Ворота Минска», площадь Победы. Мы проедем по проспекту Независимости с застройкой в стиле «триумф», которую планируют включить в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы покажем вам главные достопримечательности современного Минска: национальную библиотеку, новое здание музея истории ВОВ и Дворец независимости, который служит рабочей резиденцией Президента.
После поедем обратно в Санкт-Петербург, куда прибудем ночью/утром следующего дня.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 07:00Завершение: Санкт-Петербург, ночь / утро следующего дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.