Встречаемся и отправляемся в Витебск. По пути остановимся в Пскове и во второй половине дня прибудем в Витебск, второй по старшинству и пятый по численности город страны, расположенный на месте впадения реки Витьбы в Западную Двину. Увидим его главную достопримечательность — Успенский собор — и городскую ратушу неподалёку. При желании сможем посетить краеведческий музей, который находится на её территории.

Вы посмотрите на улицу Суворова, где сохранились здания 19-го века и самую крупную в республике площадь Победы с каменными штыками в честь мужества солдат, защищавших родину в период ВОВ. Прогуляемся по набережной Западной Двины, а гид расскажет о знаменитом уроженце города, авангардисте Марке Шагале.

Затем разместимся в отеле, после — свободный вечер.