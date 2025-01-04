Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»

Познакомиться с древними ремёслами, прокатиться в конной повозке и побывать на родине Шагала
На выходные отправимся в прошлое! В музейном комплексе старинных народных ремёсел «Дудутки» побываем в кузне, столярной и гончарной мастерских, продегустируем самогон, выпьем чашечку чая с местным мёдом и узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения.

А ещё побываем в одном из старейших городов Беларуси, Витебске, прогуляемся по улочкам Полоцка и увидим главные достопримечательности Минска.
3.5
2 отзыва
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Путешествие на машине времени из Санкт-Петербурга: Витебск, Минск, Полоцк и «Дудутки»
Ближайшие даты:
14
мар4
апр2
мая13
июн4
июл29
авг26
сен
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).

Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.

Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.

Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть).

Проживание. Будем жить в отеле 3* в Витебске («Лучеса» или «Витязь)» и в отеле 3-4* в Минске (Victoria SPA, «Спутник» или «Арена»), 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайтов luchesa.by и ostrovok.ru

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях.

Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных автобусах.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Витебску

Отправимся в путешествие из Санкт-Петербурга в 7:00 и поедем в Витебск. По прибытии начнём обзорную экскурсию по городу, основанному в 974 году. Второй по старшинству в Беларуси!

Увидим Успенский собор, возведённый на месте святыни 15 века, а рядом — городскую ратушу, в которой находится краеведческий музей. Пройдём по улице Суворова, где сохранились здания 19 века. Побываем на площади Победы, крупнейшей в стране. Рассмотрим возвышающиеся здесь каменные штыки — символы мужества солдат ВОВ. Прогуляемся по набережной Западной Двины, узнаем интересные факты про известного уроженца Витебска — авангардистского художника Марка Шагала.

Заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время.

Экскурсия по ВитебскуЭкскурсия по ВитебскуЭкскурсия по ВитебскуЭкскурсия по ВитебскуЭкскурсия по ВитебскуЭкскурсия по ВитебскуЭкскурсия по Витебску
2 день

Музейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в Минск

Позавтракаем, выселимся и поедем дальше. Приготовьтесь к путешествию в прошлое — мы отправляемся в музейный комплекс старинных народных ремёсел «Дудутки». Увидим настоящую ветряную мельницу! А ещё вы познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете в зоосаду и покатаетесь на лошадях.

В музее центральной усадьбы рассмотрим самогонный аппарат и попробуем крепкий напиток с мёдом, хлебом и огурцом. Пройдёмся по мастерским: побываем в столярной и гончарной мастерских, в кузне и павильоне, где узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения. Не останемся и без угощения! Перекусим хлебом с сыром и маслом, выпьем чашку чая.

Переедем в Минск. После обеда прогуляемся по вечерней столице и посмотрим главные достопримечательности города: посетим музей истории Великой Отечественной войны, увидим городскую ратушу и побываем в квартале минчан с атмосферой 19 века.

После заселения в отель свободное время.

Музейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в МинскМузейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в Минск
3 день

Экскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург

После завтрака выселимся и поедем в Полоцк. Прогуляемся по одному из центров христианства, родине просветительницы Евфросинии Полоцкой. Насладимся атмосферой маленького уютного городка, пообедаем и поедем в Санкт-Петербург. Прибудем поздно вечером.

Экскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-ПетербургЭкскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 3* в Витебске и в отеле 3-4* в Минске
  • Завтраки в отелях
  • Место в туристическом автобусе
Что не входит в цену
  • Доплата за 1-местное размещение с завтраком - 2500 ₽
  • Экскурсии и трансферы - 2200 ₽ (оплачивается наличными на месте)
  • Выбор фиксированного места в автобусе - 300 ₽
  • Доплата за шведский стол на завтраке - €6
  • Посещение аквазоны в отеле Victoria SPA (бассейн на 3 дорожки, водопад с водными пушками, сауна, хаммам, 2 джакузи, ледяной душ, зона отдыха, кардиотренажеры)
  • Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть)
  • Обратите внимание на изменение стоимости тура:
  • На новогодние праздники (2-4.01) - от 16 990 ₽ + 2200 ₽ за экскурсии (оплачивается наличными на месте)
  • На майские праздники (2-4.05) - от 15 590 ₽ + 2200 ₽ за экскурсии (оплачивается наличными на месте)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 30 (ТРЦ "Галерея"), станция метро "Площадь Восстания", 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, поздно вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 12% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
4 янв 2025
Короткая, но интересная экскурсия.
Не следует ожидать глубокого погружения, такой формат - он разведывательный, то есть оценить то, что стоит или не стоит потом изучить подробнее. Просто формат автобусной экскурсии большего
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физически не способен дать.

Но есть ряд преимуществ:
- экономия на билетах;
- динамика: картинка меняется постоянно
- комфорт: автобусы удобные
Ну и в целом это такое небольшое дорожное приключение, road story.

Можно смело рекомендовать. Если вы себе не будете строить ложных ожиданий, то вам понравится.

Ю
19 авг 2024
Маршрут не продуман от слова совсем …
Было впечатление, что мы первая группа которая поехала на трёхдневный тур. В 1 день были остановки только на заправке и то редко в туалет,
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поесть мы не останавливались совсем. Ну, получается, мы пообедали только 20.30. об этом надо предупреждать, чтоб можно было взять с собой еду.
Второй день тоже был совсем без обеда, на дигустациии сало,сыр, хлеб это конечно вкусно, но это не полноценный обед.
Времени на все слишком мало, надо или раньше выезжать или ехать в ночь с чт на ПТ… Смысла приехать в город в 17. 30 в пятницу нет…. Все бегом, постоянно голодные, понимания когда остановят в туалет нет…
Водитель ехал профессионально, быстро четко, не нарушая правил.
Экскурсовод очень добрый, интересно рассказывал историческое факты в пути.
Но четко объяснить когда остановки, какой план действий не мог. Обычно все действуют по регламенту компании, поэтому чувствовалось, что четкого понятия по туру нет.
Водитель запрещал пить и есть в автобусе, я с этим согласна, запах еды не всегда приятен, но при этом остановки были ровно 10-15 мин на заправке, за это время 40 чел только успевают купить, а выпить кофе нет, приходилось выливать по пол стакана. ограничены во времени сильно. прибывание в городах ничтожно малы.
Сама Белорусь прекрасна.

Евгения
Евгения
Ответ организатора:
Юлия, добрый день! Сожалеем, что тур Вас разочаровал. Мы примем к сведению Ваши замечания и уделим внимание организации питания в
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туре и таймингу. Будем рады видеть Вас в наших популярных турах с высокими рейтингами, которые радуют туристов уже не первый год.

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