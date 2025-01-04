А ещё побываем в одном из старейших городов Беларуси, Витебске, прогуляемся по улочкам Полоцка и увидим главные достопримечательности Минска.
Описание тура
Организационные детали
Детям до 7 лет необходимо иметь с собой детские удерживающие устройства в автобусах (детское кресло, бустер).
Руководитель группы имеет право менять дни и время проведения экскурсий без нарушения программы тура.
Свободное время действительно при отсутствии непредвиденных ситуаций, заторов на дороге и других отклонений от графика.
Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть — за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть).
Проживание. Будем жить в отеле 3* в Витебске («Лучеса» или «Витязь)» и в отеле 3-4* в Минске (Victoria SPA, «Спутник» или «Арена»), 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное размещение.
*Фото отелей взяты с сайтов luchesa.by и ostrovok.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельных автобусах.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Витебску
Отправимся в путешествие из Санкт-Петербурга в 7:00 и поедем в Витебск. По прибытии начнём обзорную экскурсию по городу, основанному в 974 году. Второй по старшинству в Беларуси!
Увидим Успенский собор, возведённый на месте святыни 15 века, а рядом — городскую ратушу, в которой находится краеведческий музей. Пройдём по улице Суворова, где сохранились здания 19 века. Побываем на площади Победы, крупнейшей в стране. Рассмотрим возвышающиеся здесь каменные штыки — символы мужества солдат ВОВ. Прогуляемся по набережной Западной Двины, узнаем интересные факты про известного уроженца Витебска — авангардистского художника Марка Шагала.
Заселимся в отель, после чего у вас будет свободное время.
Музейный комплекс старинных народных ремёсел и переезд в Минск
Позавтракаем, выселимся и поедем дальше. Приготовьтесь к путешествию в прошлое — мы отправляемся в музейный комплекс старинных народных ремёсел «Дудутки». Увидим настоящую ветряную мельницу! А ещё вы познакомитесь со старинным бытом и древними технологиями, попробуете традиционные блюда, погуляете в зоосаду и покатаетесь на лошадях.
В музее центральной усадьбы рассмотрим самогонный аппарат и попробуем крепкий напиток с мёдом, хлебом и огурцом. Пройдёмся по мастерским: побываем в столярной и гончарной мастерских, в кузне и павильоне, где узнаем секреты соломоплетения, ткачества и хлебопечения. Не останемся и без угощения! Перекусим хлебом с сыром и маслом, выпьем чашку чая.
Переедем в Минск. После обеда прогуляемся по вечерней столице и посмотрим главные достопримечательности города: посетим музей истории Великой Отечественной войны, увидим городскую ратушу и побываем в квартале минчан с атмосферой 19 века.
После заселения в отель свободное время.
Экскурсия по Полоцку и возвращение в Санкт-Петербург
После завтрака выселимся и поедем в Полоцк. Прогуляемся по одному из центров христианства, родине просветительницы Евфросинии Полоцкой. Насладимся атмосферой маленького уютного городка, пообедаем и поедем в Санкт-Петербург. Прибудем поздно вечером.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 490 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 3* в Витебске и в отеле 3-4* в Минске
- Завтраки в отелях
- Место в туристическом автобусе
Что не входит в цену
- Доплата за 1-местное размещение с завтраком - 2500 ₽
- Экскурсии и трансферы - 2200 ₽ (оплачивается наличными на месте)
- Выбор фиксированного места в автобусе - 300 ₽
- Доплата за шведский стол на завтраке - €6
- Посещение аквазоны в отеле Victoria SPA (бассейн на 3 дорожки, водопад с водными пушками, сауна, хаммам, 2 джакузи, ледяной душ, зона отдыха, кардиотренажеры)
- Помимо внесённой предоплаты на сайте (15%), необходимо перевести напрямую организатору ещё 30% от стоимости тура на бронирование жилья, трансфера и прочие подготовительные расходы. Остальная часть - за 3 недели до начала тура. Бесплатная отмена невозможна, если до старта осталось меньше 4 недель (отели удерживают часть)
- Обратите внимание на изменение стоимости тура:
- На новогодние праздники (2-4.01) - от 16 990 ₽ + 2200 ₽ за экскурсии (оплачивается наличными на месте)
- На майские праздники (2-4.05) - от 15 590 ₽ + 2200 ₽ за экскурсии (оплачивается наличными на месте)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Не следует ожидать глубокого погружения, такой формат - он разведывательный, то есть оценить то, что стоит или не стоит потом изучить подробнее. Просто формат автобусной экскурсии большего
Было впечатление, что мы первая группа которая поехала на трёхдневный тур. В 1 день были остановки только на заправке и то редко в туалет,