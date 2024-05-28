Что посмотреть в Витебске на экскурсиях?

Витебск один из самых древних городов Беларуси. По установленным фактам он возник в 974 году. Здесь сохранилось достаточное количество зданий уникального архитектурного облика, возникших в результате смешения различных культурных слоев. Многочисленные раскопки в окрестностях города пополнили коллекцию краеведческого музея артефактами и ценными находками из быта и жизни славян-кривичей. Витебск – родина многих знаменитых людей. Среди них знаменитые художники Илья Репин и Марк Шагал. Их произведения демонстрируются в стенах городских музеев