Авторские туры в Витебске

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По городам Беларуси: крепости, замки и Беловежская пуща
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Авторский тур
6 дней
Путешествие по крепостям и замкам Беларуси: от Витебска до Беловежской пущи
Погрузитесь в историю и природу Беларуси с эксклюзивным туром. Исследуйте культурное наследие и первобытные леса в уютной компании
Санкт-Петербург, 07:00
28 мая
25 июня
23 июля
20 авг
23 490 за человека

Что посмотреть в Витебске на экскурсиях?

Витебск один из самых древних городов Беларуси. По установленным фактам он возник в 974 году. Здесь сохранилось достаточное количество зданий уникального архитектурного облика, возникших в результате смешения различных культурных слоев. Многочисленные раскопки в окрестностях города пополнили коллекцию краеведческого музея артефактами и ценными находками из быта и жизни славян-кривичей. Витебск – родина многих знаменитых людей. Среди них знаменитые художники Илья Репин и Марк Шагал. Их произведения демонстрируются в стенах городских музеев

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Витебск город с тысячелетней историей и уникальными памятниками архитектуры. Летом он превращается в центр музыкальной жизни и наполняется атмосферой международного фестиваля «Славянский базар». Рекомендуем прогулки по городу с осмотром достопримечательностей, посещением музеев, галерей и религиозных объектов. Ниже можно забронировать понравившейся экскурсионный тур по недорогой цене, прочитать о нем отзывы и выбрать нужную дату путешествия
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