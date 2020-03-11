5 отзывов оставили туристы

Описание экскурсии
История двух государств и двух крепостей
Наше путешествие начнется на железнодорожной станции (город встречи оговорим заранее), куда вы сможете приехать из любой части Бельгии либо соседних стран. Я встречу вас на своей машине, и мы отправимся в Буйон — укреплённый город на юге Бельгии, прозванный «ключом к Арденнам» (большую часть Валлонии занимает Арденнская возвышенность). Первое упоминание о городе относится к 988 году. Граф Готфрид Боенский внес в историю Крестовых походов важную лепту, и с тех пор он успел обрасти многочисленными сказками и легендами, о которых я вам с удовольствием расскажу.
Затем по горной дороге мы пересечем границу Бельгии и Франции и попадем в Седан. Это город с самой большой в Западной Европе крепостью, множеством интересных музеев и архитектурных памятников. Одно из главных исторических событий этого края произошло в 1870 году, когда крепость стала центром одного из крупнейших сражений Франко-Прусской войны.
Знакомство с гастрономической культурой региона
Чтобы наше путешествие было еще более сказочным, я покажу вам секретные места, где лучше дегустировать настоящее бельгийское пиво, и расскажу легенды, связанные с названиями местных сортов пива: Duvel, La Corne du bois des pendus, Chimay, Orval, Rochefort… Бельгийцы любят и умеют делать хорошее пиво, поэтому и пьют только свое. А во французском Седане вы сможете продегустировать изысканные вина и отведать соленые блины, популярные на севере Франции.
Кроме пива вы увезете легендарные традиционные вафли, которые подают в кафе или пекут на улицах, бельгийский шоколад, французские сыры, свежайшие колбасы, сосиски и ветчину из мяса домашних и диких животных!
Кому подойдет экскурсия
Это путешествие будет интересно и взрослым, и детям.
Организационные детали
- Я провезу вас на моем автомобиле: в нем есть 4 пассажирских места
- Входные билеты в замки оплачиваются отдельно. Стоимость билета в замок Буйон составляет 11 евро, в цену билета также входит посещение двух музеев. Без посещения музеев (только крепость) — 7 евро. Стоимость входного билета в Крепость Седан — 9,5 евро. Для детей предусмотрены скидки.
- Стоимость кружки пива — от 3 €, стоимость закуски зависит от ваших пожеланий
- По желанию по предварительной договоренности мы можем посетить аббатство Oрвал вместо одного из городов. Стоимость билета в Oрвал — 6 евро без посещения новой церкви. В аббатстве вы можете попробовать знаменитое пиво Oрвал и купить себе в качестве сувенира сыр, который готовят монахи.
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Отзывы и рейтинг
1) экскурсия начинается на станции Libramont, что в