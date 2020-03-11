5 отзывов оставили туристы

Ездили в Валлонию 3. 05. 2019 из Брюсселя. Хотелось бы обратить внимание тех, кто планирует экскурсию с Юлией на следующие моменты, которые могут быть критичны: 1) экскурсия начинается на станции Libramont, что в 2, 5 часах от Брюсселя. Если вы ограничены по времени - данная экскурсия вам не подойдёт. 2) дорога до места экскурсии не только долгая, но и дорогая(придётся проехать почти через всю Бельгию). Благодаря Юлии, ее знаниям об особенностях транспортной системы в Бельгии и очень своевременной рекомендации, мы купили самый приятный по цене билет - на 10 поездок сразу, которые спокойно можно использовать вдвоём. Но все равно это обошлось в 83 евро. Если ваш бюджет ограничен - обратите внимание на этот факт.. 3) некоторые мероприятия (например, шоу с птицами в одном из замков) исключительно на французском языке. Если вы не владеете языком - вам будет не понятно. Если вы не ребёнок до 6 лет и не фанат охоты - вам будет ещё и скучно. Обсудите с Юлией возможность замены данного развлечения заранее. 4) Юлия не профессиональный экскурсовод - она житель этого региона. Если вы хотите исторических фактов, не указанных в Википедии - это не ваш вариант. Если вы хотите узнать о том, как живут современные люди в Валлонии - вы будете в восторге! Как проводят время с друзьями? Куда ходят за хлебом? Какие места считают идеальными для загородного отдыха? Почему предпочитают работать в Люксембурге? Как устроиться на работу с российским дипломом? На эти и многие другие вопросы Юлия с удовольствием и очень подробно ответит. Но при этом будет путать века и правителей, придумывать исторические факты на ходу.. Что важнее: атмосфера или точность? Каждому своё:) Юлия очень милая, спокойная и отзывчивая. Мы очень рады знакомству с Юлией, но считаем, что могли бы потратить время с большей пользой, если ты кто-то заранее нам рассказал о том, как будет проходить экскурсия. Искренне считаю, что на каждого продавца свой покупатель, на каждого экскурсовода - свой турист. То, что мы остались не в восторге от экскурсии, во многом определялось ложными ожиданиями.

Julia