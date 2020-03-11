5 отзывов оставили туристы

Ездили в Валлонию 3. 05. 2019 из Брюсселя. Хотелось бы обратить внимание тех, кто планирует экскурсию с Юлией на следующие моменты, которые могут быть критичны: 1) экскурсия начинается на станции Libramont, что в 2, 5 часах от Брюсселя. Если вы ограничены по времени - данная экскурсия вам не подойдёт. 2) дорога до места экскурсии не только долгая, но и дорогая(придётся проехать почти через всю Бельгию). Благодаря Юлии, ее знаниям об особенностях транспортной системы в Бельгии и очень своевременной рекомендации, мы купили самый приятный по цене билет - на 10 поездок сразу, которые спокойно можно использовать вдвоём. Но все равно это обошлось в 83 евро. Если ваш бюджет ограничен - обратите внимание на этот факт.. 3) некоторые мероприятия (например, шоу с птицами в одном из замков) исключительно на французском языке. Если вы не владеете языком - вам будет не понятно. Если вы не ребёнок до 6 лет и не фанат охоты - вам будет ещё и скучно. Обсудите с Юлией возможность замены данного развлечения заранее. 4) Юлия не профессиональный экскурсовод - она житель этого региона. Если вы хотите исторических фактов, не указанных в Википедии - это не ваш вариант. Если вы хотите узнать о том, как живут современные люди в Валлонии - вы будете в восторге! Как проводят время с друзьями? Куда ходят за хлебом? Какие места считают идеальными для загородного отдыха? Почему предпочитают работать в Люксембурге? Как устроиться на работу с российским дипломом? На эти и многие другие вопросы Юлия с удовольствием и очень подробно ответит. Но при этом будет путать века и правителей, придумывать исторические факты на ходу.. Что важнее: атмосфера или точность? Каждому своё:) Юлия очень милая, спокойная и отзывчивая. Мы очень рады знакомству с Юлией, но считаем, что могли бы потратить время с большей пользой, если ты кто-то заранее нам рассказал о том, как будет проходить экскурсия. Искренне считаю, что на каждого продавца свой покупатель, на каждого экскурсовода - свой турист. То, что мы остались не в восторге от экскурсии, во многом определялось ложными ожиданиями.
Julia
Ответ гида:Добрый день. Cпасибо за подробный отзыв. Насчет расстоянии в Eвропе - очень Важное замечание - прежде чем туристы выезжают в ту или иную страну, где планируют экскурсии, как правило они заглядываю в Google map - чтобы иметь представление в расстоянии между странами и городами, я Вас об этом в самом начале, еще до резервирования экскурсии, предупредила. Жаль, что нет конкретных указаний на мои ошибки Какие даты я перепутала и, что именно я « находу придумала в истории » ? Но учту, еще раз проштудирую экскурсию, которую провожу не первый год. Да конечно в Бельгии говорят на 3 языках (Фламандский, французский и немецкий), поэтому и шоу проходит на 2 ( а не на 1). Это фламанский и французский. Было бы странный, если бы экскурсия была на русском, это возможно только если вы в групповой экскурсии, и не во всех достопримечательностях. Так же я Вам предлагала перевод (после шоу, так как во кремя - это неприлично), но Вы сказали, что все поняли, поскольку Ваша сестра живет и работает в Франции. Bы же во время шоу читали в планшетнике, вероятно шоу действительно Вам не понравилось, но это нормально, кто-то любит и интересуется охотничьими птицами, кто- то нет. Но данное шоу прописано в описании экскурсии и Вы это знали. Дополнительную информацию, я излагала только исключительно в виде ответов на Ваши многочисленные вопросы, не по теме экскурсии. Думаю было бы неприличным с моей стороны игнорировать Ваши вопросы. И где купить хлеб - Bы тоже меня спросили, так как это было Вам необходимо, для Вашего ужина. По вопросу времени на дорогу, для тех у кого его мало - мы начали экскурсию больше чем на 1h позже, так как Вы приехали позже. И забирала Я Вас не из Либрамонта (Место встречи не постоянное, мы индивидуально с туристами оговариваем ), а Арлона, поскольку вы туда уехали. Хотя Изначально был оговорен Либрамонт, где я Вас и ждала. Но Вы проспали - как сами мне сказали, и не смогли открыть дверь в вагоне поезда. Вы мне позвонили и попросили о помощи. Я тереливо поехала Вас забирать за больше чем 55 км. Да вы правы, на сайте местные жители создают и проводят экскурсии, и эта информация в заголовке сайте, если Bы ищете депломированных гидов - обращайте на это внимание и задавайте вопрос о предоставлении сертификата, но оговорюсь сразу - прайс будет другим. После экскурсии Вы мне сказали, что Вам все понравилось. и поблагодарили за то, что я Вас мобильно забрала с другого места встречи. Но Вот через 2 месяца Вы написали абсолютно противоположный отзыв. Вы правы - каждый делает свой выбор, в точности, в атмосфере и в настрое. Спасибо еще раз за Ваш отзыв. С уважением, Юлия.