5 отзывов оставили туристы

Валлония славится своими монастырями и колокольнями, средневековыми городами и многовековыми улочками, шпилями церквей над каждой деревней и серыми замками времен героев Дюма и эпохи крестовых походов. Здесь на каждые два

десятка километров приходится один замок. Эрнест Хемингуэй сказал когда-то: «Это место как будто из сказок братьев Гримм». Предлагаю вам убедиться в этом, прогулявшись по арденнским лесам и руинам крепостей, продегустировав бельгийское пиво и узнав легенды о происхождении названий его сортов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История двух государств и двух крепостей

Наше путешествие начнется на железнодорожной станции (город встречи оговорим заранее), куда вы сможете приехать из любой части Бельгии либо соседних стран. Я встречу вас на своей машине, и мы отправимся в Буйон — укреплённый город на юге Бельгии, прозванный «ключом к Арденнам» (большую часть Валлонии занимает Арденнская возвышенность). Первое упоминание о городе относится к 988 году. Граф Готфрид Боенский внес в историю Крестовых походов важную лепту, и с тех пор он успел обрасти многочисленными сказками и легендами, о которых я вам с удовольствием расскажу.

Затем по горной дороге мы пересечем границу Бельгии и Франции и попадем в Седан. Это город с самой большой в Западной Европе крепостью, множеством интересных музеев и архитектурных памятников. Одно из главных исторических событий этого края произошло в 1870 году, когда крепость стала центром одного из крупнейших сражений Франко-Прусской войны.

Знакомство с гастрономической культурой региона

Чтобы наше путешествие было еще более сказочным, я покажу вам секретные места, где лучше дегустировать настоящее бельгийское пиво, и расскажу легенды, связанные с названиями местных сортов пива: Duvel, La Corne du bois des pendus, Chimay, Orval, Rochefort… Бельгийцы любят и умеют делать хорошее пиво, поэтому и пьют только свое. А во французском Седане вы сможете продегустировать изысканные вина и отведать соленые блины, популярные на севере Франции.

Кроме пива вы увезете легендарные традиционные вафли, которые подают в кафе или пекут на улицах, бельгийский шоколад, французские сыры, свежайшие колбасы, сосиски и ветчину из мяса домашних и диких животных!

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие будет интересно и взрослым, и детям.

Организационные детали