5 отзывов оставили туристы

Мои заказы

Буйон и Седан - две крепости Европы

Погрузиться в удивительную атмосферу, сошедшую со страниц произведений Братьев Гримм
Валлония славится своими монастырями и колокольнями, средневековыми городами и многовековыми улочками, шпилями церквей над каждой деревней и серыми замками времен героев Дюма и эпохи крестовых походов. Здесь на каждые два
читать дальшеуменьшить

десятка километров приходится один замок. Эрнест Хемингуэй сказал когда-то: «Это место как будто из сказок братьев Гримм».

Предлагаю вам убедиться в этом, прогулявшись по арденнским лесам и руинам крепостей, продегустировав бельгийское пиво и узнав легенды о происхождении названий его сортов.

4.6
5 отзывов
Буйон и Седан - две крепости Европы
Буйон и Седан - две крепости Европы
Буйон и Седан - две крепости Европы

Описание экскурсии

История двух государств и двух крепостей

Наше путешествие начнется на железнодорожной станции (город встречи оговорим заранее), куда вы сможете приехать из любой части Бельгии либо соседних стран. Я встречу вас на своей машине, и мы отправимся в Буйон — укреплённый город на юге Бельгии, прозванный «ключом к Арденнам» (большую часть Валлонии занимает Арденнская возвышенность). Первое упоминание о городе относится к 988 году. Граф Готфрид Боенский внес в историю Крестовых походов важную лепту, и с тех пор он успел обрасти многочисленными сказками и легендами, о которых я вам с удовольствием расскажу.

Затем по горной дороге мы пересечем границу Бельгии и Франции и попадем в Седан. Это город с самой большой в Западной Европе крепостью, множеством интересных музеев и архитектурных памятников. Одно из главных исторических событий этого края произошло в 1870 году, когда крепость стала центром одного из крупнейших сражений Франко-Прусской войны.

Знакомство с гастрономической культурой региона

Чтобы наше путешествие было еще более сказочным, я покажу вам секретные места, где лучше дегустировать настоящее бельгийское пиво, и расскажу легенды, связанные с названиями местных сортов пива: Duvel, La Corne du bois des pendus, Chimay, Orval, Rochefort… Бельгийцы любят и умеют делать хорошее пиво, поэтому и пьют только свое. А во французском Седане вы сможете продегустировать изысканные вина и отведать соленые блины, популярные на севере Франции.

Кроме пива вы увезете легендарные традиционные вафли, которые подают в кафе или пекут на улицах, бельгийский шоколад, французские сыры, свежайшие колбасы, сосиски и ветчину из мяса домашних и диких животных!

Кому подойдет экскурсия

Это путешествие будет интересно и взрослым, и детям.

Организационные детали

  • Я провезу вас на моем автомобиле: в нем есть 4 пассажирских места
  • Входные билеты в замки оплачиваются отдельно. Стоимость билета в замок Буйон составляет 11 евро, в цену билета также входит посещение двух музеев. Без посещения музеев (только крепость) — 7 евро. Стоимость входного билета в Крепость Седан — 9,5 евро. Для детей предусмотрены скидки.
  • Стоимость кружки пива — от 3 €, стоимость закуски зависит от ваших пожеланий
  • По желанию по предварительной договоренности мы можем посетить аббатство Oрвал вместо одного из городов. Стоимость билета в Oрвал — 6 евро без посещения новой церкви. В аббатстве вы можете попробовать знаменитое пиво Oрвал и купить себе в качестве сувенира сыр, который готовят монахи.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Буйоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 421 туриста
Меня зовут Юлия, я живу в самом сердце Валлонии и всего в 50 км. от прекрасного Люксембурга — в Европе все рядом — обожаю Бельгию и особенно мой регион —
читать дальшеуменьшить

старинный, загадочный и живописный. У меня большая семья — два прекрасных сыночка и красавица дочка, я люблю путешествовать с ними, и чтобы им было интереснее изучать историю своего края, я собираю и рассказываю им загадочные истории, произошедшие в разных городах Eвропы, объясняю им, как они повлияли на судьбу Бельгии и Eвропы в целом, этим я и хочу поделиться с вами — историями, легендами, сказками.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
1
2
1
Н
Благодаря Юлии мы увидели две замечательные крепости. Это два совершенно разных объекта, со своими историями и судьбами. Равнодушным остаться невозможно. Путешествуя, всегда стараемся выбрать подобный формат экскурсий. Никаких проблем с
читать дальшеуменьшить

самостоятельным трансфером до места начала экскурсии у нас не возникло. Юлия всегда на связи, готова помочь, объяснить. По ее совету приобрели абонемент на 10 ж/д поездок, что существенно сэкономило нам деньги. Советуем приобретать такой абонемент, если планируете ж/д поездки между городами Бельгии.
Не бойтесь заранее обсуждать все нюансы поездки и внимательно читайте описание поездок. У Юлии все подробно описано и для нас ничто не стало неожиданностью. Юлия открытый и очень общительный человек.
Мы остались в восторге от экскурсии.

Вам был полезен этот отзыв?
Д
Здравствуйте! С друзьями решили попутешествовать по Бельгии, но посмотреть страну с какой-то другой стороны, а не просто посетить традиционные достопримечательности. На вашем сайте нашли экскурсии."Валлония - страна сказок" по названию
читать дальшеуменьшить

уже заинтересовала. Договорились с гидом Юлией встретиться в городе Бастонь и оттуда уже поехали на экскурсию. 7 часов экскурсии прошли очень быстро. В Буйоне увидели первый замок, старинная архитектура и красивые пейзажи. Сделали много фоток. Лично для меня важно было то, что наш гид хорошо знал историю тех городов, которые мы посетили. Юлия рассказывала о многих фактах из истории Буйона и Ля рош эн Арден, их архитектуры и "жизни". В Буйоне обязательно стоит покататься на лодке.

Ла Рош эн Арден мне понравился больше всего, потому что там больше мест для посещения. С гидом прогулялись по городу, посетили феодальный замок, где я лично в первый раз стрелял из лука)) по расписанию показывалось шоу с птицами. Позднее отправились в музеи. Все недалеко расположено, на другой стороне небольшой реки. Больше понравился музей, где мы посмотрели как создается глиняная посуда.

В целом, очень интересно, позитивно, информативно. Благодарность Юлие за её экскурсию и отлично проведенный день, массу впечатлений и огромное количество фотографий.)

Вам был полезен этот отзыв?
А
Поездка по Валлонии отставила очень приятные впечатления. Очень красивые замки и маленькие городки особенно приятны в несезон, когда толпы туристов не мешают спокойно разглядывать окрестности. Спасибо Юлии за прекрасный и насыщенный день!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия очень понравилось. Понравились тихие провинциальные городки после многолюдных Брюгге и Брюсселя. Красивые крепости, замечательные виды, хорошие рестораны, приятное общение - что ещё нужно для прекрасного отдыха!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Ездили в Валлонию 3.05.2019 из Брюсселя. Хотелось бы обратить внимание тех, кто планирует экскурсию с Юлией на следующие моменты, которые могут быть критичны:
1) экскурсия начинается на станции Libramont, что в
читать дальшеуменьшить

2,5 часах от Брюсселя. Если вы ограничены по времени - данная экскурсия вам не подойдёт.
2) дорога до места экскурсии не только долгая, но и дорогая(придётся проехать почти через всю Бельгию). Благодаря Юлии, ее знаниям об особенностях транспортной системы в Бельгии и очень своевременной рекомендации, мы купили самый приятный по цене билет - на 10 поездок сразу, которые спокойно можно использовать вдвоём. Но все равно это обошлось в 83 евро. Если ваш бюджет ограничен - обратите внимание на этот факт..
3) некоторые мероприятия (например, шоу с птицами в одном из замков) исключительно на французском языке. Если вы не владеете языком - вам будет не понятно. Если вы не ребёнок до 6 лет и не фанат охоты - вам будет ещё и скучно. Обсудите с Юлией возможность замены данного развлечения заранее.
4) Юлия не профессиональный экскурсовод - она житель этого региона. Если вы хотите исторических фактов, не указанных в Википедии - это не ваш вариант. Если вы хотите узнать о том, как живут современные люди в Валлонии - вы будете в восторге! Как проводят время с друзьями? Куда ходят за хлебом? Какие места считают идеальными для загородного отдыха? Почему предпочитают работать в Люксембурге? Как устроиться на работу с российским дипломом? На эти и многие другие вопросы Юлия с удовольствием и очень подробно ответит. Но при этом будет путать века и правителей, придумывать исторические факты на ходу. . Что важнее: атмосфера или точность? Каждому своё:)
Юлия очень милая, спокойная и отзывчивая. Мы очень рады знакомству с Юлией, но считаем, что могли бы потратить время с большей пользой, если ты кто-то заранее нам рассказал о том, как будет проходить экскурсия. Искренне считаю, что на каждого продавца свой покупатель, на каждого экскурсовода - свой турист. То, что мы остались не в восторге от экскурсии, во многом определялось ложными ожиданиями.

Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Добрый день. Cпасибо за подробный отзыв. Насчет расстоянии в Eвропе - очень Важное замечание - прежде чем туристы выезжают в
читать дальшеуменьшить

ту или иную страну, где планируют экскурсии, как правило они заглядываю в Google map - чтобы иметь представление в расстоянии между странами и городами, я Вас об этом в самом начале, еще до резервирования экскурсии, предупредила. Жаль, что нет конкретных указаний на мои ошибки Какие даты я перепутала и, что именно я « находу придумала в истории»? Но учту, еще раз проштудирую экскурсию, которую провожу не первый год. Да конечно в Бельгии говорят на 3 языках (Фламандский, французский и немецкий), поэтому и шоу проходит на 2 (а не на 1). Это фламанский и французский. Было бы странный, если бы экскурсия была на русском, это возможно только если вы в групповой экскурсии, и не во всех достопримечательностях. Так же я Вам предлагала перевод (после шоу, так как во кремя - это неприлично), но Вы сказали, что все поняли, поскольку Ваша сестра живет и работает в Франции. Bы же во время шоу читали в планшетнике, вероятно шоу действительно Вам не понравилось, но это нормально, кто-то любит и интересуется охотничьими птицами, кто- то нет. Но данное шоу прописано в описании экскурсии и Вы это знали. Дополнительную информацию, я излагала только исключительно в виде ответов на Ваши многочисленные вопросы, не по теме экскурсии. Думаю было бы неприличным с моей стороны игнорировать Ваши вопросы. И где купить хлеб - Bы тоже меня спросили, так как это было Вам необходимо, для Вашего ужина. По вопросу времени на дорогу, для тех у кого его мало - мы начали экскурсию больше чем на 1h позже, так как Вы приехали позже. И забирала Я Вас не из Либрамонта (Место встречи не постоянное, мы индивидуально с туристами оговариваем), а Арлона, поскольку вы туда уехали. Хотя Изначально был оговорен Либрамонт, где я Вас и ждала. Но Вы проспали - как сами мне сказали, и не смогли открыть дверь в вагоне поезда. Вы мне позвонили и попросили о помощи. Я тереливо поехала Вас забирать за больше чем 55 км. Да вы правы, на сайте местные жители создают и проводят экскурсии, и эта информация в заголовке сайте, если Bы ищете депломированных гидов - обращайте на это внимание и задавайте вопрос о предоставлении сертификата, но оговорюсь сразу - прайс будет другим. После экскурсии Вы мне сказали, что Вам все понравилось. и поблагодарили за то, что я Вас мобильно забрала с другого места встречи. Но Вот через 2 месяца Вы написали абсолютно противоположный отзыв. Вы правы - каждый делает свой выбор, в точности, в атмосфере и в настрое. Спасибо еще раз за Ваш отзыв.
С уважением, Юлия.

Вам был полезен этот отзыв?
от €475 за экскурсию