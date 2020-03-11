Экскурсии Буйона

Все экскурсии в Буйоне

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Буйоне – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €350. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Буйоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Бельгии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Буйон и Седан — две крепости Европы
Индивидуальная экскурсия
4.6
5
5ч 30м
350
за 1-4 чел.
Буйон и Седан — две крепости Европы
Погрузиться в удивительную атмосферу, сошедшую со страниц произведений Братьев Гримм

Последние отзывы «Экскурсии Буйона»

  • Отзыв на: Буйон и Седан — две крепости Европы
    Н
    Наталья
    11 марта 2020
    5
    Благодаря Юлии мы увидели две замечательные крепости. Это два совершенно разных объекта, со своими историями и судьбами. Равнодушным остаться невозможно. Путешествуя, всегда стараемся выбрать подобный формат экскурсий. Никаких проблем с самостоятельным трансфером до места начала экскурсии у нас не возникло. Юлия всегда на связи, готова помочь, объяснить. По ее совету приобрели абонемент на 10 ж/д поездок, что существенно сэкономило нам деньги. Советуем приобретать такой абонемент, если планируете ж/д поездки между городами Бельгии. Не бойтесь заранее обсуждать все нюансы поездки и внимательно читайте описание поездок. У Юлии все подробно описано и для нас ничто не стало неожиданностью. Юлия открытый и очень общительный человек. Мы остались в восторге от экскурсии.
  • Отзыв на: Буйон и Седан — две крепости Европы
    М
    Максим
    23 сентября 2015
    5
    Экскурсия очень понравилось. Понравились тихие провинциальные городки после многолюдных Брюгге и Брюсселя. Красивые крепости, замечательные виды, хорошие рестораны, приятное общение - что ещё нужно для прекрасного отдыха!
🇧🇪