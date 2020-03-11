Н Наталья 5

Благодаря Юлии мы увидели две замечательные крепости. Это два совершенно разных объекта, со своими историями и судьбами. Равнодушным остаться невозможно. Путешествуя, всегда стараемся выбрать подобный формат экскурсий. Никаких проблем с самостоятельным трансфером до места начала экскурсии у нас не возникло. Юлия всегда на связи, готова помочь, объяснить. По ее совету приобрели абонемент на 10 ж/д поездок, что существенно сэкономило нам деньги. Советуем приобретать такой абонемент, если планируете ж/д поездки между городами Бельгии. Не бойтесь заранее обсуждать все нюансы поездки и внимательно читайте описание поездок. У Юлии все подробно описано и для нас ничто не стало неожиданностью. Юлия открытый и очень общительный человек. Мы остались в восторге от экскурсии.