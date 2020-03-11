Все экскурсии в Буйоне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Буйоне – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €350. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Буйоне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Бельгии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч 30м
€350
за 1-4 чел.
Буйон и Седан — две крепости Европы
Погрузиться в удивительную атмосферу, сошедшую со страниц произведений Братьев Гримм
Последние отзывы «Экскурсии Буйона»
- Отзыв на: Буйон и Седан — две крепости ЕвропыННаталья11 марта 2020Благодаря Юлии мы увидели две замечательные крепости. Это два совершенно разных объекта, со своими историями и судьбами. Равнодушным остаться невозможно. Путешествуя, всегда стараемся выбрать подобный формат экскурсий. Никаких проблем с самостоятельным трансфером до места начала экскурсии у нас не возникло. Юлия всегда на связи, готова помочь, объяснить. По ее совету приобрели абонемент на 10 ж/д поездок, что существенно сэкономило нам деньги. Советуем приобретать такой абонемент, если планируете ж/д поездки между городами Бельгии. Не бойтесь заранее обсуждать все нюансы поездки и внимательно читайте описание поездок. У Юлии все подробно описано и для нас ничто не стало неожиданностью. Юлия открытый и очень общительный человек. Мы остались в восторге от экскурсии.
- Отзыв на: Буйон и Седан — две крепости ЕвропыММаксим23 сентября 2015Экскурсия очень понравилось. Понравились тихие провинциальные городки после многолюдных Брюгге и Брюсселя. Красивые крепости, замечательные виды, хорошие рестораны, приятное общение - что ещё нужно для прекрасного отдыха!