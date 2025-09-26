4 отзыва оставили туристы

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Лёвен - хранящий дух Фландрии

Прогуляться по одному из крупнейших образовательных центров Бельгии
Англоязычные путеводители называют Лёвен самым фламандским городом Бельгии.

Здесь вы увидите одну из наиболее интересных ратуш Европы, услышите захватывающую историю о библиотеке старейшего университета Бенилюкса, узнаете, как и чем живут местные студенты, а также попробуете сыграть на карильоне, инструменте для игры на колоколах.
5
9 отзывов
Лёвен - хранящий дух Фландрии
Лёвен - хранящий дух Фландрии
Лёвен - хранящий дух Фландрии

Описание экскурсии

Лёвен — это недооцененная жемчужина. Все туристы едут в Брюгге и Гент и совершенно незаслуженно обходят вниманием город, находящийся всего в 30 км от Брюсселя (23 минуты на электричке). Приезжайте, и вы сможете сами оценить одну из самых удивительных ратуш Европы, я расскажу вам о захватывающей дух истории библиотеки Лёвенского университета, этого старейшего учебного заведения на территории Бенилюкса, а также о том, как связан Лёвен с английской армией, президентом США, Киевским вокзалом в Москве и пивом Стелла Артуа.

Вы посмотрите, как и чем живут местные студенты, послушаем Лёвенские «куранты» и, возможно, даже попробуете сами сыграть на карильоне — европейском инструменте для игры на колоколах (во время экзаменационной поры игра на карильоне запрещена). Я расскажу вам, кто такие бегинки и почему дома этих женщин сохранились практически только в Бельгии, в том числе и Лёвене. Также вы узнаете о том, что может случиться в городе, если студенты решат съесть 129 рожков мороженого за два часа.

Организационные детали

  • Дети и подростки приветствуются!
  • Возможен трансфер из других городов Бельгии. Подробности уточняйте при бронировании.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Лёвене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 68 туристов
Я живу в Левене много лет и до сих пор уверена, что это один из самых красивых и необычных городов Европы.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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е
Интересная экскурсия, особенно если уже посмотрели Брюссель, Брюгге, Гент, Антверпен. Много новой информации, очень приятный и дружелюбный гид. Рекомендую
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Евгений
Во время экскурсии мы с супругой получили много информации не только об истории города и смогли насладиться красотами этого действительно старо-европейского города, но и смогли составить себе образ среднестатистического бельгийца,
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что помогло нам в дальнейшем восприятии окружающего мира и людей! Захотели поступить в Лювенский Университет и добиться заселения в общежитие в бегинаж, и отправить детей в школу этого города.
Во-общем нам понравилось, мы получили заряд эмоций и в тоже время массу спокойствия.

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Н
Вчера побывала на экскурсии в чудесном фламандском городе Лёвин. Живу в 20 км от него четвертый месяц и практически каждый день бываю там, но ничего про него толком не знала.
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Экскурсия с Татьяной получилась и правда очень душевная и легкая. Интересная - не то слово! История, бытовые мелочи, архитектура и городские пейзажи - хотелось слушать и гулять еще и еще. И особое отдельное спасибо трипстерам за заказанную специально для нас отличную погоду, столь редкую для этой местности:) Я довольная! Спасибо!

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Е
Экскурсию пришлось первоначально перенести из-за болезни. Это не составило проблем для нашего экскурсовода Татьяны, за что ей отдельное спасибо! На экскурсии были двое взрослых и дети 13 и 16 лет.
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Экскурсия познавательная, увлекательная, разнообразная и очень интересная. Татьяна очень внимательно относится ко всем "своим гостям" и старается, чтобы её любимый город полюбили все:) С удовольствием рекомендую Татьяну и её экскурсию "Лёвен — хранящий дух Фландрии".

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Е
Спасибо за очень приятное и всестороннее знакомство с городом Левен! Потрясающая архитектура и очень интересный рассказ Татьяны заставил нас погрузиться в сказочное средневековье, а так же узнать массу забавных подробностей о современной и студенческой жизни города. Плюс ощущение доброжелательности и заботы от экскурсовода. Рекомендуем! Екатерина и Семён.
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Д
Отличная Экскурсия по уютному бельгийскому городку. Татьяна просто влюблена в этот город и делится своей любовью с гостями города. Очень интересно, 3 часа пролетели незаметно! Рекомендуем всем, кто хочет узнать Бельгию не только по обложке (Брюссель, Брюгге).
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от €200 за экскурсию