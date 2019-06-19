4 отзыва оставили туристы

  1. Экскурсии

Лёвен — хранящий дух Фландрии

Прогуляться по одному из крупнейших образовательных центров Бельгии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

120 за экскурсию

У этой экскурсии4 отзыва
5
Татьяна
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
Татьяна – Гид в Лёвене
Англоязычные путеводители называют Лёвен самым фламандским городом Бельгии.

Здесь вы увидите одну из наиболее интересных ратуш Европы, услышите захватывающую историю 📖 о библиотеке старейшего университета Бенилюкса, узнаете, как и чем живут местные студенты, а также попробуете сыграть на карильоне, инструменте для игры на колоколах.
Лёвен — хранящий дух Фландрии
Лёвен — хранящий дух Фландрии

Что вас ожидает

Лёвен — это недооцененная жемчужина. Все туристы едут в Брюгге и Гент и совершенно незаслуженно обходят вниманием город, находящийся всего в 30 км от Брюсселя (23 минуты на электричке). Приезжайте, и вы сможете сами оценить одну из самых удивительных ратуш Европы, я расскажу вам о захватывающей дух истории библиотеки Лёвенского университета, этого старейшего учебного заведения на территории Бенилюкса, а также о том, как связан Лёвен с английской армией, президентом США, Киевским вокзалом в Москве и пивом Стелла Артуа.

Вы посмотрите, как и чем живут местные студенты, послушаем Лёвенские «куранты» и, возможно, даже попробуете сами сыграть на карильоне — европейском инструменте для игры на колоколах (во время экзаменационной поры игра на карильоне запрещена). Я расскажу вам, кто такие бегинки и почему дома этих женщин сохранились практически только в Бельгии, в том числе и Лёвене. Также вы узнаете о том, что может случиться в городе, если студенты решат съесть 129 рожков мороженого за два часа.

Организационные детали

  • Дети и подростки приветствуются!
  • Возможен трансфер из других городов Бельгии. Подробности уточняйте при бронировании.
Лёвен — хранящий дух Фландрии
Лёвен — хранящий дух Фландрии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна
Татьяна
Я живу в Левене много лет и до сих пор уверена, что это один из самых красивых и необычных городов Европы.
Напишите мне

4 отзыва оставили туристы

19 июня 2019
Отличная Экскурсия по уютному бельгийскому городку. Татьяна просто влюблена в этот город и делится своей любовью с гостями города. Очень интересно, 3 часа пролетели незаметно! Рекомендуем всем, кто хочет узнать Бельгию не только по обложке (Брюссель, Брюгге).
24 апреля 2019
Спасибо за очень приятное и всестороннее знакомство с городом Левен! Потрясающая архитектура и очень интересный рассказ Татьяны заставил нас погрузиться в сказочное средневековье , а так же узнать массу забавных подробностей о современной и студенческой жизни города. Плюс ощущение доброжелательности и заботы от экскурсовода. Рекомендуем! Екатерина и Семён.
Евгений
10 октября 2015
Во время экскурсии мы с супругой получили много информации не только об истории города и смогли насладиться красотами этого действительно старо-европейского города, но и смогли составить себе образ среднестатистического бельгийца, что помогло нам в дальнейшем восприятии окружающего мира и людей! Захотели поступить в Лювенский Университет и добиться заселения в общежитие в бегинаж, и отправить детей в школу этого города. Во-общем нам понравилось, мы получили заряд эмоций и в тоже время массу спокойствия.
24 апреля 2015
Вчера побывала на экскурсии в чудесном фламандском городе Лёвин. Живу в 20 км от него четвертый месяц и практически каждый день бываю там, но ничего про него толком не знала. Экскурсия с Татьяной получилась и правда очень душевная и легкая. Интересная - не то слово! История, бытовые мелочи, архитектура и городские пейзажи - хотелось слушать и гулять еще и еще. И особое отдельное спасибо трипстерам за заказанную специально для нас отличную погоду, столь редкую для этой местности :) Я довольная! Спасибо!

Выбирайте и другие экскурсии в Лёвене

ВсеИндивидуальныеОбзорныеПешком
120 за экскурсию
Заказать экскурсию