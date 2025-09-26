4 отзыва оставили туристы

Англоязычные путеводители называют Лёвен самым фламандским городом Бельгии. Здесь вы увидите одну из наиболее интересных ратуш Европы, услышите захватывающую историю о библиотеке старейшего университета Бенилюкса, узнаете, как и чем живут местные студенты, а также попробуете сыграть на карильоне, инструменте для игры на колоколах.

Описание экскурсии

Лёвен — это недооцененная жемчужина. Все туристы едут в Брюгге и Гент и совершенно незаслуженно обходят вниманием город, находящийся всего в 30 км от Брюсселя (23 минуты на электричке). Приезжайте, и вы сможете сами оценить одну из самых удивительных ратуш Европы, я расскажу вам о захватывающей дух истории библиотеки Лёвенского университета, этого старейшего учебного заведения на территории Бенилюкса, а также о том, как связан Лёвен с английской армией, президентом США, Киевским вокзалом в Москве и пивом Стелла Артуа.

Вы посмотрите, как и чем живут местные студенты, послушаем Лёвенские «куранты» и, возможно, даже попробуете сами сыграть на карильоне — европейском инструменте для игры на колоколах (во время экзаменационной поры игра на карильоне запрещена). Я расскажу вам, кто такие бегинки и почему дома этих женщин сохранились практически только в Бельгии, в том числе и Лёвене. Также вы узнаете о том, что может случиться в городе, если студенты решат съесть 129 рожков мороженого за два часа.

Организационные детали