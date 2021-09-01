Все экскурсии в Лёвене
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Лёвене – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €120. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Лёвене почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Бельгии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€120
за 1-10 чел.
Лёвен — хранящий дух Фландрии
Прогуляться по одному из крупнейших образовательных центров Бельгии
Последние отзывы «Экскурсии Лёвена»
- ЕЕлена1 сентября 2021Экскурсию пришлось первоначально перенести из-за болезни. Это не составило проблем для нашего экскурсовода Татьяны, за что ей отдельное спасибо! На экскурсии были двое взрослых и дети 13 и 16 лет. Экскурсия познавательная, увлекательная, разнообразная и очень интересная. Татьяна очень внимательно относится ко всем "своим гостям" и старается, чтобы её любимый город полюбили все:) С удовольствием рекомендую Татьяну и её экскурсию "Лёвен — хранящий дух Фландрии".
- ДДмитрий19 июня 2019Отличная Экскурсия по уютному бельгийскому городку. Татьяна просто влюблена в этот город и делится своей любовью с гостями города. Очень интересно, 3 часа пролетели незаметно! Рекомендуем всем, кто хочет узнать Бельгию не только по обложке (Брюссель, Брюгге).
- ЕЕкатерина24 апреля 2019Спасибо за очень приятное и всестороннее знакомство с городом Левен! Потрясающая архитектура и очень интересный рассказ Татьяны заставил нас погрузиться в сказочное средневековье, а так же узнать массу забавных подробностей о современной и студенческой жизни города. Плюс ощущение доброжелательности и заботы от экскурсовода. Рекомендуем! Екатерина и Семён.