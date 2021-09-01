Отзыв на: Лёвен — хранящий дух Фландрии Е Елена 5 Экскурсию пришлось первоначально перенести из-за болезни. Это не составило проблем для нашего экскурсовода Татьяны, за что ей отдельное спасибо! На экскурсии были двое взрослых и дети 13 и 16 лет. Экскурсия познавательная, увлекательная, разнообразная и очень интересная. Татьяна очень внимательно относится ко всем "своим гостям" и старается, чтобы её любимый город полюбили все:) С удовольствием рекомендую Татьяну и её экскурсию "Лёвен — хранящий дух Фландрии".

Отзыв на: Лёвен — хранящий дух Фландрии Д Дмитрий 5 Отличная Экскурсия по уютному бельгийскому городку. Татьяна просто влюблена в этот город и делится своей любовью с гостями города. Очень интересно, 3 часа пролетели незаметно! Рекомендуем всем, кто хочет узнать Бельгию не только по обложке (Брюссель, Брюгге).