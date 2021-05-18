Полезная информация о Бельмопане
Что нужно знать о Бельмопане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бельмопане
13:1730
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇿 Белиз
|Название города
|Бельмопан
|По-английски
|Belmopan
|Это столица
|Бельмопан является столицей Белиза
|Население города
|13 381 чел.
|Аэропорт
|Belmopan BCV (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Belize
|Средняя высота
|71 м. от уровня моря
Где находится Бельмопан на карте