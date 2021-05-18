Всё о Бельмопане

Полезная информация о Бельмопане

Что нужно знать о Бельмопане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бельмопане
13:1730
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇿 Белиз
Название городаБельмопан
По-английскиBelmopan
Это столицаБельмопан является столицей Белиза
Население города13 381 чел.
АэропортBelmopan BCV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Belize
Средняя высота71 м. от уровня моря

Где находится Бельмопан на карте