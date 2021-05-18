Всё об Ориндж-Уолке

Полезная информация об Ориндж-Уолке

Что нужно знать об Ориндж-Уолке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ориндж-Уолке
14:1726
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇿 Белиз
Название городаОриндж-Уолк
По-английскиOrange Walk
Столица регионаОриндж-Уолк является столицей региона
Население города15 298 чел.
АэропортOrange Walk ORZ (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Belize
Средняя высота16 м. от уровня моря

Где находится Ориндж-Уолк на карте