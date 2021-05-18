Полезная информация об Ориндж-Уолке
Что нужно знать об Ориндж-Уолке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ориндж-Уолке
14:1726
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇿 Белиз
|Название города
|Ориндж-Уолк
|По-английски
|Orange Walk
|Столица региона
|Ориндж-Уолк является столицей региона
|Население города
|15 298 чел.
|Аэропорт
|Orange Walk ORZ (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Belize
|Средняя высота
|16 м. от уровня моря