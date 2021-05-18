Полезная информация о Сан-Игнасио
Что нужно знать о Сан-Игнасио: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Игнасио
11:3107
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇿 Белиз
|Название города
|Сан-Игнасио
|По-английски
|San Ignacio
|Население города
|16 812 чел.
|Аэропорт
|Мэттью Спейн SQS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|America/Belize
|Средняя высота
|60 м. от уровня моря