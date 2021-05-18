Всё о Сан-Игнасио

Полезная информация о Сан-Игнасио

Что нужно знать о Сан-Игнасио: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Сан-Игнасио
11:3107
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇿 Белиз
Название городаСан-Игнасио
По-английскиSan Ignacio
Население города16 812 чел.
АэропортМэттью Спейн SQS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/Belize
Средняя высота60 м. от уровня моря

Где находится Сан-Игнасио на карте