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в каком темпе идти;

какие объекты смотреть;

сколько времени рассматривать каждый объект и музей;

какую информацию прослушать повторно;

когда сделать перерыв на отдых;

где перекусить и выпить ароматного кофе;

в какое время завершить свою прогулку.

Несебр — живой музей истории под открытым небом, каждый из экспонатов которого является самостоятельным музеем. Город находится в списке объектов культуры всемирного значения ЮНЕСКО. Ваша коллекция будет полной, если вы посетите Несебр в компании с аудиогидом. Для тех, кто ищет аудиогид по Болгарии, мы собрали лучшие факты, мифы и легенды о 15 исторических объектах в Старом Несебре. Экскурсия заканчивается посещением известной винодельни. Уютная обстановка и приветливые хозяева расскажут вам о болгарских винах и угостят лучшими из них. Важная информация: