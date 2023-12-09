Откройте перед собой завораживающую историю Старого Пловдива с нашим аудиогидом, который расскажет вам о 25 знаковых объектах, а также поведает интересные факты, увлекательные мифы и захватывающие легенды, связанные с этими историческими достопримечательностями. Готовы ли вы окунуться в прошлое и узнать больше о богатом культурном наследии Старого Пловдива?
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Объекты, которые вы увидите и посетите:
- Ветряная мельница
- Крепостные ворота
- Церковь — музей Св. Стефана
- Неосвещенный храм
- Несебрские дома
- Церковь Христа Пантократора
- Несебр сегодня
- Скрытый алтарь
- Базилика Св. Софии
- Действующий храм Св. Успения Богородицы
- Позднеантичные Термы
- Церковь Св. Иоанна Крестителя и Св. Спаса
- Несебрский вампир
- Винодельня с дегустацией вина
Описание
Несебр — живой музей истории под открытым небом, каждый из экспонатов которого является самостоятельным музеем. Город находится в списке объектов культуры всемирного значения ЮНЕСКО. Ваша коллекция будет полной, если вы посетите Несебр в компании с аудиогидом. Для тех, кто ищет аудиогид по Болгарии, мы собрали лучшие факты, мифы и легенды о 15 исторических объектах в Старом Несебре. Экскурсия заканчивается посещением известной винодельни. Уютная обстановка и приветливые хозяева расскажут вам о болгарских винах и угостят лучшими из них. Важная информация:
- Слушать аудиогид по Пловдиву вы будете на вашем телефоне. Мы пришлем вам на электронную почту ссылку для входа в плеер. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы у вас был доступ к интернету, а для удобства наушники.
- Маршрут экскурсии уже проложен на карте, которую вы получите на имейл. Все достопримечательности имеют свой порядковый номер. Подходите к объекту и набирайте нужный номер.
• Экскурсия рассчитана примерно на три часа. Но аудиогид в вашем распоряжении весь день, а значит, вы сами решаете:
- в каком темпе идти;
- какие объекты смотреть;
- сколько времени рассматривать каждый объект и музей;
- какую информацию прослушать повторно;
- когда сделать перерыв на отдых;
- где перекусить и выпить ароматного кофе;
- в какое время завершить свою прогулку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Дегустация вина
- Аудиогид на 5 языках - русский, английский, болгарский, польский, немецкий
- Карта Старого города, на карте отмечены места для красивых фотографий
- Что не входит
- Входные билеты в церкви-музеи
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Старый Несебр Ветряная мельницаЗавершение: Несебр, Винодельня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для того, чтобы посетить 15 точку маршрута — «Винодельня» и получить бесплатно дегустацию 5 видов вина, вам нужно показать сотрудникам это письмо с резервацией аудиогид экскурсии по Несебру.
- После оплаты на ваш email придет ссылка с доступом к аудио файлам и карта маршрута. В выбранный вами день ссылка станет активной и будет действовать 24 часа
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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