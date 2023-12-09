Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни

Аудиоэкскурсия в Бургасе
Откройте перед собой завораживающую историю Старого Пловдива с нашим аудиогидом, который расскажет вам о 25 знаковых объектах, а также поведает интересные факты, увлекательные мифы и захватывающие легенды, связанные с этими историческими достопримечательностями. Готовы ли вы окунуться в прошлое и узнать больше о богатом культурном наследии Старого Пловдива?
Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни
Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни
Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни
Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни
Пешеходная Экскурсия по Несебру с аудиогидом и посещение Винодельни
Ближайшие даты:
9
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Что вас ожидает:

  • Объекты, которые вы увидите и посетите:
  • Ветряная мельница
  • Крепостные ворота
  • Церковь — музей Св. Стефана
  • Неосвещенный храм
  • Несебрские дома
  • Церковь Христа Пантократора
  • Несебр сегодня
  • Скрытый алтарь
  • Базилика Св. Софии
  • Действующий храм Св. Успения Богородицы
  • Позднеантичные Термы
  • Церковь Св. Иоанна Крестителя и Св. Спаса
  • Несебрский вампир
  • Винодельня с дегустацией вина

Описание

Несебр — живой музей истории под открытым небом, каждый из экспонатов которого является самостоятельным музеем. Город находится в списке объектов культуры всемирного значения ЮНЕСКО. Ваша коллекция будет полной, если вы посетите Несебр в компании с аудиогидом. Для тех, кто ищет аудиогид по Болгарии, мы собрали лучшие факты, мифы и легенды о 15 исторических объектах в Старом Несебре. Экскурсия заканчивается посещением известной винодельни. Уютная обстановка и приветливые хозяева расскажут вам о болгарских винах и угостят лучшими из них. Важная информация:
  • Слушать аудиогид по Пловдиву вы будете на вашем телефоне. Мы пришлем вам на электронную почту ссылку для входа в плеер. Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы у вас был доступ к интернету, а для удобства наушники.
  • Маршрут экскурсии уже проложен на карте, которую вы получите на имейл. Все достопримечательности имеют свой порядковый номер. Подходите к объекту и набирайте нужный номер.

• Экскурсия рассчитана примерно на три часа. Но аудиогид в вашем распоряжении весь день, а значит, вы сами решаете:

  • в каком темпе идти;
  • какие объекты смотреть;
  • сколько времени рассматривать каждый объект и музей;
  • какую информацию прослушать повторно;
  • когда сделать перерыв на отдых;
  • где перекусить и выпить ароматного кофе;
  • в какое время завершить свою прогулку.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дегустация вина
  • Аудиогид на 5 языках - русский, английский, болгарский, польский, немецкий
  • Карта Старого города, на карте отмечены места для красивых фотографий
Что не входит
  • Входные билеты в церкви-музеи
Где начинаем и завершаем?
Начало: Старый Несебр Ветряная мельница
Завершение: Несебр, Винодельня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для того, чтобы посетить 15 точку маршрута — «Винодельня» и получить бесплатно дегустацию 5 видов вина, вам нужно показать сотрудникам это письмо с резервацией аудиогид экскурсии по Несебру.
  • После оплаты на ваш email придет ссылка с доступом к аудио файлам и карта маршрута. В выбранный вами день ссылка станет активной и будет действовать 24 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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