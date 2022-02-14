Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Несебр - один из старейших городов Европы, сохранивший следы различных эпох.
На фотопрогулке по этому миниатюрному городу вы увидите сорок церквей, античный амфитеатр и живописные улочки. Порт и морская набережная создают читать дальшеуменьшить
идеальные условия для атмосферных фотографий. Завершите экскурсию прогулкой на кораблике до Солнечного берега или Святого Власа. Начало экскурсии - перед вашим отелем в Бургасе или других окрестных местах. Продолжительность экскурсии 3-4 часа. По завершению экскурсии возможен возврат к месту встречи
Лучшее время для фотопрогулки по старому Несебру - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с теплым морем и минимальной вероятностью дождей. В мае и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к более прохладным вечерам и возможным осадкам. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться спокойствием и уединением, избегая летней суеты.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Сорок церквей
Античный амфитеатр
Порт
Морская набережная
Уютные улочки
Описание фото-прогулки
Город сорока церквей
На экскурсии по Несебру вы узнаете, как во времена наивысшего расцвета Болгарского государства этот клочек земли, со всех сторон омываемый морем и лишь тонким перешейком соединенный с материком, стал городом сорока церквей. Я расскажу вам, в какие эпохи они были построены и почему о Несебре лучше узнавать через историю об этих церквях. Порт, морская набережная, античный амфитеатр, уютные и живописные уголки старинных улочек в окружении архаичных домов, а также некоторая изолированность от материка — все это создает идеальные условия для атмосферных фотопрогулок.
Морское путешествие
Если по ходу прогулки вы захотите подкрепиться или просто выпить чашечку кофе с видом на море, я порекомендую вам лучшие места с самыми эффектными видами и правильным меню. А завершит экскурсию прогулка на кораблике до Солнечного берега или Святого Власа.
Организационные детали
Место начала экскурсии — перед вашим отелем в Бургасе, Солнечном Береге, Созополе, Приморско, Равде или других окрестных местах, откуда до Несебра мы доедем на автомобиле.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
По завершению экскурсии мы можем вернуться к месту встречи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Бургасе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 710 туристов
Здравствуйте! Вместе с коллегами-единомышленниками я веду экскурсии по Болгарии и соседним странам (Греции и Турции). Местом отправления экскурсий обычно является город Бургас, но при необходимости мы можем подъехать за вами читать дальшеуменьшить
в любое место на побережье или в Бургасской области: Солнечный берег, Святой Влас, Несебр, Созополь, Приморско, Царево и т. д.
Среди нас есть гиды, которые могут провести экскурсии на русском, болгарском, английском и польском языках. Все автомобили, на которых проводятся экскурсии в хорошем техническом состоянии, с работающим кондиционером.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
–
Лариса
Это была замечательная прогулка - именно прогулка. Неторопливо, но основательно мы погрузились в историю города, прошлись по местам, которые интересовали каждого из нас (муж любит храмы, а мне милее море). Алексей - прекрасный рассказчик. Искренне рекомендуем прогулку тем, кто любит историю, прогулки и делать фото!!! И Несебр в несезон великолепен!!!
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Ю
Юрий
Большое спасибо Алексею за прекрасную высокоинформативную экскурсию. Отметим что экскурсия началась ещё в машине, где было дано уместное и содержательное введение в историю Болгарии. Остались очень довольны и хотели бы при возможности ещё раз приехать в Бургас и попросить Алексея провести следующую возможную экскурсию
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L
Leonid
Всё хорошо, но очень дорого
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Е
Елена
Гиду необходимо побольше знать материала по теме экскурсии. Маршрут он знает хорошо. Да и трудно заблудиться на полуострове шириной 300 метров и длиной 850 метров. Если бу у нас была читать дальшеуменьшить
карта, то мы бы сами смогли пройти по маршруту. А вот сведения об истории полуострова и её церквей ему необходимо пополнять. Мы больше узнали из книг, которые приобрели в музее. Да и интернет ему в помощь. Заказывая индивидуальную экскурсию за немаленькие деньги рассчитывали на большее. Разочарованы.
Алексей
Ответ организатора:
Сожалею о разочаровании Елены, которое вероятно всё же было связано не с содержанием экскурсии, а с пасмурный погодой. Со своей читать дальшеуменьшить
стороны я сделал для этой пары даже больше, чем предполагает план экскурсии. Так как у них было свободное время до самолёта, согласился подождать, пока они, посмотрят экспозицию археологического музея, которая не входит в состав моей программы, и только потом отвез их в аэропорт (что, кстати, так же не входит в программу, хотя мне и было по пути)) Как можно заметить из отзывов других путешественников, об истории Несебра я всегда рассказываю достаточно полно. Что касается церквей, мы говорим о времени и обстоятельствах их постройки, но не занимаемся детальным анализом их истории и архитектуры, так как жанр экскурсии обозначен, как "фотопрогулка". Главная её задача увидеть все самые интересные, красивые и эффектные уголки старого города и сделать там памятные снимки. Лекция по архитектуре и религии это другой, не близкий мне и большинству путешественников, жанр.
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