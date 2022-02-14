Несебр - один из старейших городов Европы, сохранивший следы различных эпох.На фотопрогулке по этому миниатюрному городу вы увидите сорок церквей, античный амфитеатр и живописные улочки. Порт и морская набережная создают

идеальные условия для атмосферных фотографий. Завершите экскурсию прогулкой на кораблике до Солнечного берега или Святого Власа. Начало экскурсии - перед вашим отелем в Бургасе или других окрестных местах. Продолжительность экскурсии 3-4 часа. По завершению экскурсии возможен возврат к месту встречи

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для фотопрогулки по старому Несебру - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, с теплым морем и минимальной вероятностью дождей. В мае и октябре также можно насладиться прогулкой, но стоит быть готовым к более прохладным вечерам и возможным осадкам. В остальные месяцы, хотя и прохладнее, всё же можно насладиться спокойствием и уединением, избегая летней суеты.

Сейчас август — это идеальное время.