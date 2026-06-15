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Экскурсии в Бургасе

Найдено 14 экскурсий в Бургасе на русском языке, цены от €41, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Четыре стихии Странджи
На машине
7 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре стихии Странджи
Путешествие по горному массиву Странджа включает посещение ущелий, вершин, древних святилищ и водопадов. Уникальная возможность прикоснуться к природе и истории
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Балканская сказка для детей и взрослых
На машине
7 часов
30 отзывов
Индивидуальная
Балканская сказка для детей и взрослых
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
10 авг в 15:30
11 авг в 10:00
от €138 за человека
Таинственный заповедник Странджа
На машине
5 часов
-
10%
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €225€250 за всё до 2 чел.
Путешествие по северному побережью
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северному побережью
Увлекательное путешествие по северному побережью Бургаса. Посетите мыс Калиакра, дворец румынской королевы, дегустацию вин и загадочный Каменный лес
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €250 за всё до 2 чел.
Бургас - болгарская Италия
Пешая
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Бургас - болгарская Италия
Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Начало: У железнодорожного вокзала г. Бургас
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €99 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Бургасе
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бургасе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 06:30
10 авг в 00:00
от €41 за всё до 3 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
На машине
10 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Легенды богемного Бургаса
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды богемного Бургаса
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: по мере комплектования групп
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
Погрузитесь в мир болгарского виноделия, посетив семейные винодельни и исторические места. Уникальная возможность узнать историю и попробовать лучшие вина
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
€170 за всё до 6 чел.
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
11 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Откройте для себя захватывающие виды, древние крепости и историю Болгарии в уникальной экскурсии, скрытой от массового туризма
Начало: Иван Вазов, 1, Бургас
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Откройте для себя археологические сокровища Бургаса и мистическую Странджу. Погрузитесь в мир древних цивилизаций и насладитесь болгарской кухней
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Расписание: По договоренности
€160 за всё до 6 чел.
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
Индивидуальная
до 6 чел.
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болгарии в Велико Тырново. Узнайте о крепости Царевец и насладитесь видами старого города
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 6 чел.
Архитектурные чудеса и загадочные дольмены
9 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурные чудеса и загадочные дольмены
Индивидуальный тур по Бургасу: архитектура, дольмены и мистика ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: Я подъеду к вашему отелю или аппартаментам
€170 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
Четыре стихии Странджи
Отличная экскурсия, чувствовали себя комфортно и спокойно, Гид отлично подавал материал и отвечал на все интересующие нас вопросы. Советуем выбрать обувь по удобнее и взять с собой воды. Спасибо за такой опыт! Рекомендуем всем😊
Отличная экскурсия, чувствовали себя комфортно и спокойно, Гид отлично подавал материал и отвечал на все интересующие
Отличная экскурсия, чувствовали себя комфортно и спокойно, Гид отлично подавал материал и отвечал на все интересующие
Отличная экскурсия, чувствовали себя комфортно и спокойно, Гид отлично подавал материал и отвечал на все интересующие
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Евгения
Бургас - болгарская Италия
получила огромное удовольствие от экскурсии с Юлией, замечательной рассказчицей, в прогулке по Бургасу, где исторический центр построен практически на 50% итальянским архитектором Рикардо Тоскани. Было очень познавательно, дано в историческом контексте с любовью к стране и городу.
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В
Выгодный трансфер в Бургасе
Всё прошло замечательно! Водитель был очень вежливый. Доехали без проблем. Еще и с багажом помог, что было очень кстати.
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Д
Выгодный трансфер в Бургасе
Всё классно прошло! Водитель был очень любезный, приехал вовремя и довёз без задержек, да ещё и по приятной цене. Советую всем!
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О
Четыре стихии Странджи
Интересная экскурсия.
Благодаоя грамотно выстроенному порядку осмотра локаций мы насладились каждой из них.
Впечатляющим был последний аккорд водопада.
И прекрасная финалочка - ужин в рыбном ресторане:)
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Е
Четыре стихии Странджи
Все очень понравилось. Огромная отзывчивость и доброта людей
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Ю
Фотопрогулка по старому Несебру
Большое спасибо Алексею за прекрасную высокоинформативную экскурсию. Отметим что экскурсия началась ещё в машине, где было дано уместное и содержательное
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введение в историю Болгарии. Остались очень довольны и хотели бы при возможности ещё раз приехать в Бургас и попросить Алексея провести следующую возможную экскурсию

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Oksana
Балканская сказка для детей и взрослых
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось.
Единственное,я
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лично бы не советовала прогулку на лодках по реке,это просто прокатили туда и обратно,полчаса,повезло увидеть только 1 черепашку. Всё было на болгарском,так что мы ничего не поняли что рассказывали и что отвечали на вопросы🤷🏻.
Замок "влюбленный в ветер очень оригинально,интересно,и он продолжает достраиваться,переделываться. Укажите пожалуйста,что покормить павлинов там больше нельзя,они просто в загоне за решёткой сейчас.
Созополь очень интересный городок со множеством старинных типичных домиков,прекрасная прогулка. И ресторан "Старая мельница" отлично завершил нашу прогулку-сидеть и созерцать из окна террасы море, остров св. Миколы и наслаждаться болгарской кухней,что может быть лучше!
Спасибо большое,мы получили кучу удовольствия.

Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.+6
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас.
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L
Балканская сказка для детей и взрослых
Прекрасный экскурсовод Алекс! Приятное общение, ненавязчивые рассказы, удовлетворение наших просьб и пожеланий!
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М
Бургас - болгарская Италия
Прогулка прошла интересно, три часа быстро пролетели. Собираюсь и на другую экскурсию Юлии. Спасибо еще раз.
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Всего 113 отзывов в Бургасе

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Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу

Самые популярные экскурсии в Бургасе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14:
  1. Четыре стихии Странджи;
  2. Балканская сказка для детей и взрослых;
  3. Таинственный заповедник Странджа;
  4. Путешествие по северному побережью;
  5. Бургас - болгарская Италия.
Сколько стоит экскурсия по Бургасу в августе 2026
Сейчас в Бургасе можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 41 до 250 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 113 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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