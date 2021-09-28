Все экскурсии в Бургасе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бургасе – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 82 ⭐ отзыва, цены от €59. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бургасе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Болгарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
11ч
€150
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия
11ч
€165
за 1-6 чел.
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Во время этого путешествия я покажу вам места поразительной мощи и красоты, которые находятся всего...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€137
за 1-3 чел.
Таинственный заповедник Странджа
Целующиеся камни, целебные источники, село-сказка и рыбные деликатесы
Индивидуальная экскурсия
9ч
€130
за 1-6 чел.
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Вас ждет экскурсия-мечта
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€59
за 1-8 чел.
Бургас — болгарская Италия
Прикоснуться к истории портового города и отыскать «итальянский» след на его мощеных улочках
Индивидуальная экскурсия
3ч
€90
за 1-10 чел.
Легенды богемного Бургаса
Это - необычная обзорная экскурсия
по мере комплектования групп
Индивидуальная экскурсия
8ч
€144
за 1-3 чел.
Четыре стихии Странджи
Горное ущелье богини Бастет, древнее святилище и водопад Докузак
Индивидуальная экскурсия
7ч
€138
за 1-8 чел.
Балканская сказка для детей и взрослых
Сказочный замок, легенды старинного города, дом оракула и единение с природой — автомобильный тур
Индивидуальная экскурсия
10ч
€195
за 1-3 чел.
Путешествие по северному побережью
Дворец королевы Марии, Каменный лес и мыс Калиакра
Индивидуальная фото-прогулка
3ч 30м
€96
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Индивидуальная экскурсия
11ч
€155
за 1-4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
Последние отзывы «Экскурсии Бургаса»
- Отзыв на: Таинственный заповедник СтранджаAAurika28 сентября 2021Прекрасная поездка в природный парк Странджа, очень красивые места, водопад особенно хорош
- Отзыв на: Балканская сказка для детей и взрослыхAAurika28 сентября 2021Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось
- Отзыв на: Бургас — болгарская ИталияЕЕвгений2 сентября 2021Юлия провела отличную экскурсию для меня и моих деток. Да, деткам (6 и 8 лет), не все было интересно как мне, но благодаря правильно составленному маршруту все прошло на высоком уровне и ребята узнали о Бургасе много интересных деталей. Мне же было очень-очень интересно как историку и необходимо отметить, что Юлия не только отличный рассказчик, но и отлично знающий историю гид. Рекомендую!
- ААнна31 августа 2021Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.
- Отзыв на: Путешествие по северному побережьюЛЛариса15 августа 2021Экскурсия запоминающаяся. Живописные виды, древние руины, обворожительный ботанический сад, загадочный каменный лес и доброжелательный гид. Но будьте бдительны! Не оставляйте вещи в багажнике автомобиля. На парковке каменного леса украли наши сумки со сменной одеждой и обувью. Хорошо, что всё ценное носили с собой! И ещё, учтите, что для 4 человек машина тесновата. Спасибо за экскурсию и новые впечатления!
- Отзыв на: Таинственный заповедник СтранджаААлена12 августа 2021Этот заповедник однозначно обязателен к посещению, уникальная атмосфера леса и природы, лучше всего посетить как раз в индивидуальном формате, чтобы подстроить маршрут под себя: где-то сократить, где-то побыть подольше, что мы и сделали. Т. к. маме в силу возраста некоторые участки оказались сложноваты. Форелевый ресторан после пандемии закрылся, но есть альтернативные варианты кафе, особенно понравился один - из-за наличия бассейна. Уточняйте у Алексея при бронировании или на месте.
- Отзыв на: Четыре стихии СтранджиССемён30 июля 2021Данное мероприятие под руководством Алексея сложно назвать экскурсией. Это приятная прогулка по красивым местам, поездка на видавшем виде автомобиле Алексея, но не экскурсия. Водопад восхитителен, стоит далекой поездки (в нашем случае полтора часа в каждую сторону), остальные места в экскурсии красивые, но таких почти в каждой стране и даже в Болгарии немало.
- ННиколай17 июля 2021Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги
- Отзыв на: Путешествие по северному побережьюИИгорь9 октября 2019Добрый день. Экскурсия по северному побережью очень понравилась. Экскурсовод Юлия прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно. В процессе дороги она рассказывала не только о тех местах, которые мы проезжает, но и в целом об истории Болгарии, это происходило, когда на участках дороги смотреть было нечего. По пути заезжали перекусить в ресторанчик с национальной кухней, все вкусно и недорого, после захватывающее экскурсии по Варне зашли в кафе - пекарню, гид посоветовала, что можно попробовать из национальной выпечки, все понравилось. Юля спасибо за прекрасную экскурсию!
- Отзыв на: Бургас — болгарская ИталияLLiubov7 октября 2019Спасибо большое Юлии, за проведённую Экскурсию! Было познавательно. Юля очень доброжелательна и внимательна хорошо знает и доносит материал. Обязательно рекомендую ее своим знакомым, как интересного рассказчика и экскурсовода.