Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре стихии Странджи
Путешествие по горному массиву Странджа включает посещение ущелий, вершин, древних святилищ и водопадов. Уникальная возможность прикоснуться к природе и истории
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Балканская сказка для детей и взрослых
Путешествие в сказку: замок «Влюблённый в ветер», старинный Созополь и девственная природа заповедника Ропотамо. Игра и приключения для всей семьи
10 авг в 15:30
11 авг в 10:00
от €138 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Таинственный заповедник Странджа
Индивидуальная экскурсия: завораживающие природные объекты, местные деликатесы и архитектура Брышляна
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €225
€250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по северному побережью
Увлекательное путешествие по северному побережью Бургаса. Посетите мыс Калиакра, дворец румынской королевы, дегустацию вин и загадочный Каменный лес
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Бургас - болгарская Италия
Прогулка по Бургасу: османская эпоха, болгарское Возрождение, поэт Христо Фотев и архитектор Риккардо Тоскани. Узнайте о богатой истории и культуре города
Начало: У железнодорожного вокзала г. Бургас
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €99 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Несебр - древний город с богатой историей и уникальной архитектурой. Прогуляйтесь по его улочкам, узнайте о сорока церквях и насладитесь морскими пейзажами
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бургасе
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 06:30
10 авг в 00:00
от €41 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Погрузитесь в историю Болгарии, посетив Чудните скали, крепость Овеч, Плиску и Мадарского конника. Уникальные места и захватывающие рассказы ждут вас
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Легенды богемного Бургаса
Начало: Железнодорожный вокзал
Расписание: по мере комплектования групп
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
По винодельням! Дух, вино, кухня и история Болгарии
Погрузитесь в мир болгарского виноделия, посетив семейные винодельни и исторические места. Уникальная возможность узнать историю и попробовать лучшие вина
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к болгарской «Китайской стене»
Откройте для себя захватывающие виды, древние крепости и историю Болгарии в уникальной экскурсии, скрытой от массового туризма
Начало: Иван Вазов, 1, Бургас
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Древнеегипетские загадки таинственной Странджи
Откройте для себя археологические сокровища Бургаса и мистическую Странджу. Погрузитесь в мир древних цивилизаций и насладитесь болгарской кухней
Начало: Бульвар Алеко Богориди, 21, Бургас
Расписание: По договоренности
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Велико Тырново: величие Средневековья и тайны болгарского зодчества
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болгарии в Велико Тырново. Узнайте о крепости Царевец и насладитесь видами старого города
Начало: По договоренности
Расписание: по договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€94 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Архитектурные чудеса и загадочные дольмены
Индивидуальный тур по Бургасу: архитектура, дольмены и мистика ждут вас в этом уникальном путешествии
Начало: Я подъеду к вашему отелю или аппартаментам
€170 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Отличная экскурсия, чувствовали себя комфортно и спокойно, Гид отлично подавал материал и отвечал на все интересующие нас вопросы. Советуем выбрать обувь по удобнее и взять с собой воды. Спасибо за такой опыт! Рекомендуем всем😊
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получила огромное удовольствие от экскурсии с Юлией, замечательной рассказчицей, в прогулке по Бургасу, где исторический центр построен практически на 50% итальянским архитектором Рикардо Тоскани. Было очень познавательно, дано в историческом контексте с любовью к стране и городу.
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В
Всё прошло замечательно! Водитель был очень вежливый. Доехали без проблем. Еще и с багажом помог, что было очень кстати.
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Д
Всё классно прошло! Водитель был очень любезный, приехал вовремя и довёз без задержек, да ещё и по приятной цене. Советую всем!
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О
Интересная экскурсия.
Благодаоя грамотно выстроенному порядку осмотра локаций мы насладились каждой из них.
Впечатляющим был последний аккорд водопада.
И прекрасная финалочка - ужин в рыбном ресторане:)
Благодаоя грамотно выстроенному порядку осмотра локаций мы насладились каждой из них.
Впечатляющим был последний аккорд водопада.
И прекрасная финалочка - ужин в рыбном ресторане:)
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Е
Все очень понравилось. Огромная отзывчивость и доброта людей
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Ю
Большое спасибо Алексею за прекрасную высокоинформативную экскурсию. Отметим что экскурсия началась ещё в машине, где было дано уместное и содержательное
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Так как экскурсия была индивидуальная,то Аоексей учёл наши пожелания и возможности,подстроил маршрут так сказать под нас. Поэтому всё очень понравилось.
Единственное,я
Единственное,я
+6
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L
Прекрасный экскурсовод Алекс! Приятное общение, ненавязчивые рассказы, удовлетворение наших просьб и пожеланий!
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М
Прогулка прошла интересно, три часа быстро пролетели. Собираюсь и на другую экскурсию Юлии. Спасибо еще раз.
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Всего 113 отзывов в Бургасе
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Ответы на вопросы от путешественников по Бургасу
Самые популярные экскурсии в Бургасе
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