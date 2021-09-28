Отзыв на: Таинственный заповедник Странджа A Aurika 5 Прекрасная поездка в природный парк Странджа, очень красивые места, водопад особенно хорош

Отзыв на: Балканская сказка для детей и взрослых A Aurika 5 Интересная поездка, Алексей легко адаптирует экскурсию под интересы заказчика, замок "Влюблённый ветер", конечно, китч, но посмотреть интересно, Созопль прекрасен, мне понравилось

Отзыв на: Бургас — болгарская Италия Е Евгений 5 Юлия провела отличную экскурсию для меня и моих деток. Да, деткам (6 и 8 лет), не все было интересно как мне, но благодаря правильно составленному маршруту все прошло на высоком уровне и ребята узнали о Бургасе много интересных деталей. Мне же было очень-очень интересно как историку и необходимо отметить, что Юлия не только отличный рассказчик, но и отлично знающий историю гид. Рекомендую!

Отзыв на: Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса А Анна 5 Огромное спасибо Юлии за очень необычную для Болгарии экскурсию. Очень много увидели и узнали об истории Болгарии. Она очень много знает о стране, любит Болгарию и очень интересно об этом рассказывает. Побывайте на этой экскурсии. Не пожалеете.

Отзыв на: Путешествие по северному побережью Л Лариса 5 Экскурсия запоминающаяся. Живописные виды, древние руины, обворожительный ботанический сад, загадочный каменный лес и доброжелательный гид. Но будьте бдительны! Не оставляйте вещи в багажнике автомобиля. На парковке каменного леса украли наши сумки со сменной одеждой и обувью. Хорошо, что всё ценное носили с собой! И ещё, учтите, что для 4 человек машина тесновата. Спасибо за экскурсию и новые впечатления!

Отзыв на: Таинственный заповедник Странджа А Алена 5 Этот заповедник однозначно обязателен к посещению, уникальная атмосфера леса и природы, лучше всего посетить как раз в индивидуальном формате, чтобы подстроить маршрут под себя: где-то сократить, где-то побыть подольше, что мы и сделали. Т. к. маме в силу возраста некоторые участки оказались сложноваты. Форелевый ресторан после пандемии закрылся, но есть альтернативные варианты кафе, особенно понравился один - из-за наличия бассейна. Уточняйте у Алексея при бронировании или на месте.

Отзыв на: Четыре стихии Странджи С Семён 4 Данное мероприятие под руководством Алексея сложно назвать экскурсией. Это приятная прогулка по красивым местам, поездка на видавшем виде автомобиле Алексея, но не экскурсия. Водопад восхитителен, стоит далекой поездки (в нашем случае полтора часа в каждую сторону), остальные места в экскурсии красивые, но таких почти в каждой стране и даже в Болгарии немало.

Отзыв на: Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса Н Николай 5 Часто бываю на экскурсиях и понимаю, что хорошая экскурсия — большой труд) В связи с относительно длительным переездом условия проведения этой экскурсии особенно непростые, поскольку нужно занять чем-то время переезда) Как раз этим умением и оценивается гид)) уметь рассказывать не только по заданной локации (у Юлии с этим все окей), но и по пересеченной местности, когда одна картинка сменяется другой, а клиент не стесняется задавать вопросы. Экскурсия понравилась, Юлия молодец. Достойный уровень за адекватные деньги

Отзыв на: Путешествие по северному побережью И Игорь 5 Добрый день. Экскурсия по северному побережью очень понравилась. Экскурсовод Юлия прекрасно провела экскурсию, было очень интересно и увлекательно. В процессе дороги она рассказывала не только о тех местах, которые мы проезжает, но и в целом об истории Болгарии, это происходило, когда на участках дороги смотреть было нечего. По пути заезжали перекусить в ресторанчик с национальной кухней, все вкусно и недорого, после захватывающее экскурсии по Варне зашли в кафе - пекарню, гид посоветовала, что можно попробовать из национальной выпечки, все понравилось. Юля спасибо за прекрасную экскурсию!