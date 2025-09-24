Этот двухдневный поход с ночлегом в традиционной туристической хиже понравится тем, кто хочет увидеть красоты дикой природы Центральных Балканских гор, сделать уникальные фотографии и отдохнуть от шума крупных городов.
Описание тураТуристический маршрут Мы отправимся в национальный парк Централен Балкан, расположенный в самом сердце Болгарии, охватывающий центральные и самые высокие части горного массива Стара Планина. Здесь на многие десятки километров нет автомобильных дорог, запрещено разводить костры вне специальных туристических мест, запрещено выбрасывать мусор. Зато здесь сколько угодно свежего воздуха, кристально чистой воды горных речек и водопадов, потрясающей красоты, высокогорные цветы, скалы под облаками и можно встретить диких животных и птиц. Аутентичные поселения Городки и села, расположенные у подножия Балканских гор, бережно хранят свою вековую историю и аутентичный стиль прошлых веков. Многим домам здесь более 200 лет, об этом свидетельствует особый стиль архитектурных деталей и, конечно, кровли, крытые вместо черепицы каменными плитами. Кстати, именно здесь зарождалось болгарское освободительное движение в XIX веке. Единение с природой Мы совершим восхождение к водопаду Райско Прыскало. Это самый крупный и самый вертикально протяженный в Болгарии водопад, не пересыхающий круглогодично. Прогуляемся на ближайшую вершину, откуда открывается вид на сотню километров вокруг и два горных водопада. Здесь можно ощутить единение с природой, удивительный покой и внутреннюю гармонию. А ночевать будем в туристической хиже Рай, которая находится в 1500 м. над уровнем моря. Важно знать:
- Мы можем забрать гостей из любого удобного места — Бургаса, Варны, Софии или любого курорта в Бургасской или Варненской области.
- Форма одежды — спортивная, необходимо иметь непромокаемую ветровку и теплую кофту. Вечером в горах намного прохладнее, чем на побережье. По желанию — палки для скандинавской ходьбы. Обувь — ботинки для горных походов или удобные кроссовки (не плоская и не скользящая подошва).
- Прогулка не требует особых спортивных навыков, но нужно быть физически подготовленными для того, чтобы пройти 4-5 часов по горной местности.
- Могут участвовать дети старше 12 лет.
Что включено
- Трансфер
- Два ночлега в туристической хиже
Что не входит в цену
- Питание в хиже
- Обед в г. Калофер
- Необходимо иметь с собой набор продуктов для перекусов: сухофрукты, орехи, хлеб, несколько банок консервов или ветчины в в/у
Место начала и завершения?
София, ж/д вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Еженедельно по договорённости
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Софии
