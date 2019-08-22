2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки

Алексей
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Алексей – представитель гидов
Несебр — один из старейших живых городов Европы.

Его стены видели фракийских вождей, греческую колонию, римское владычество, болгарских ханов, османское иго, сражения русско-турецкой войны и национальное возрождение.

Всё это оставило свой след в архитектуре и достопримечательностях города, который я помогу вам проследить на фотопрогулке по миниатюрному Несебру.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Фотопрогулка по старому Несебру
Фотопрогулка по старому Несебру

Что вас ожидает

Город сорока церквей
На экскурсии по Несебру вы узнаете, как во времена наивысшего расцвета Болгарского государства этот клочек земли, со всех сторон омываемый морем и лишь тонким перешейком соединенный с материком, стал городом сорока церквей. Я расскажу вам, в какие эпохи они были построены и почему о Несебре лучше узнавать через историю об этих церквях. Порт, морская набережная, античный амфитеатр, уютные и живописные уголки старинных улочек в окружении архаичных домов, а также некоторая изолированность от материка — все это создает идеальные условия для атмосферных фотопрогулок.

Морское путешествие
Если по ходу прогулки вы захотите подкрепиться или просто выпить чашечку кофе с видом на море, я порекомендую вам лучшие места с самыми эффектными видами и правильным меню. А завершит экскурсию прогулка на кораблике до Солнечного берега или Святого Власа.

Организационные детали

  • Место начала экскурсии — перед вашим отелем в Бургасе, Солнечном Береге, Созополе, Приморско, Равде или других окрестных местах, откуда до Несебра мы доедем на автомобиле.
  • Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
  • По завершению экскурсии мы можем вернуться к месту встречи.
Фотопрогулка по старому Несебру
Фотопрогулка по старому Несебру
Фотопрогулка по старому Несебру
Фотопрогулка по старому Несебру
Фотопрогулка по старому Несебру
Фотопрогулка по старому Несебру
Фотопрогулка по старому Несебру
Фотопрогулка по старому Несебру
Фотопрогулка по старому Несебру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Здравствуйте! Вместе с коллегами-единомышленниками веду экскурсии по Болгарии и соседним странам (Греции и Турции). Местом отправления экскурсий обычно является город Бургас, но при необходимости мы можем подъехать за вами в любое место на побережье или в Бургасской области: Солнечный берег, Святой Влас, Несебр, Созополь, Приморско, Царево и т.д. Как большинство жителей моей «малой родины» — Петербурга, я люблю показывать места, в которых живу, и рассказывать истории о них. С 2010 года, это различные места Болгарии :)
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 августа 2019
Очень понравилась экскурсия, которую провела для нас гид Юлия. Интересно рассказывала об истории города и в целом об истории Болгарии, провела нас по старинным улочкам, показала красивейшие виды, древнейшие здания. Захотелось остаться в городе ещё на некоторое время, что мы и сделали.
6 августа 2019
Все прошло отлично. Мы очень довольны. Большое спасибо!

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