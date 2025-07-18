Выбирайте и другие экскурсии по Солнечному Берегу

Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Солнечного Берега)
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
Вы рассмотрите «песочный замок» Чудните скали, а в старинной крепости услышите о тонкостях сопротивления средневековым захватчикам. Побываете на том самом месте, где Кирилл и Мефодий работали над знаменитой азбукой.
А также узнаете о «матери христианской веры» на Балканах и увидите недавние находки из мира Древнего Рима.
Дорога из Бургаса (или любого курорта в окрестностях) до первого объекта займет около часа. Итак, сначала вы посетите озеро Цонево, где и находятся причудливые природные образования — Чудните скали. Их не часто можно встретить в путеводителях, но место весьма живописно, а снимки на фоне скал, напоминающих башни песочного замка, могут стать прекрасным украшением вашей фотоколлекции.
Немного о средневековых батальях
Затем я отвезу вас к каменному плато, где в средние века стояла стратегически важная крепость Овеч с мощными каменными лестницами и висячими мостами. Здесь поговорим об эпохе 12-14 веков, византийских набегах на Болгарское царство и значении ландшафта, который не раз выручал государство, спасая от наступления вражеских войск.
Плиска — древняя столица Первого Болгарского царства
Самое интересное здесь — это развалины базилики 9 века. Вы узнаете, как, построенная сразу после крещения Болгарии, она стала крупнейшим епископским центром на Балканах и получила статус болгарской «матери христианской веры». Увидите масштабные работы по воссозданию базилики, а рядом осмотрите сохранившиеся стены монастырских келий, где речь пойдет о прославленных братьях Кирилле и Мефодии, живших и работавших именно здесь над созданием кириллицы.
Мадарский конник
В завершение вы посетите еще одно удивительное место — отвесную скалу, где в память о победе над византийцами болгарский хан Тервел в начале 8 века повелел выбить в камне свое изображение в натуральный рост. Так появился Мадарский конник, который по сей день смотрит на всех с высоты в несколько десятков метров.
Обед в уютном заведении и кое-что еще
Пообедав в замечательном ресторанчике в маленьком болгарском селе, вы отправитесь в обратный путь по живописному серпантину вдоль моря. А напоследок вас ждет небольшой сюрприз. Вы побываете на месте раскопок, где совсем недавно обнаружили остатки римского присутствия, с фундаментами церквей, купелями и врытыми в землю огромными амфорами. Кроме того, здесь вы откроете сказочный вид на белые скалы и бескрайнюю морскую гладь.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
Я встречу вас в отелях Бургаса, Солнечного берега, Несебра, Созополя, Приморско, Помория и других курортов в окрестностях Бургаса, а также из Обзора и Бялы. И после экскурсии отвезу обратно.
Я могу заехать за вами в Золотые пески, но трансфер займет больше времени, поэтому этот вариант возможен за дополнительную плату и по предварительной договоренности.
В стоимость не включен обед и входные билеты в парк «Мадарский конник» — 2,5 евро с человека.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Солнечном Береге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 192 туристов
Меня зовут Юлия, я гид-экскурсовод. Я вожу путешественников в такие места Болгарии, которых не найти в обычных путеводителях. Со мной вы услышите истории и легенды Бургаса, познакомитесь с потрясающей и читать дальшеуменьшить
здоровой местной кухней, ремеслами, традициями и архитектурой. Я живу в Болгарии и изучаю ее вот уже десять лет, хорошо говорю по-болгарски, много читаю об истории страны, люблю ее поэзию и дружу с местными этнографами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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Сергей
Очень интересная экскурсия. Были с детьми, а они не очень любят дальние поездки, но здесь им нашлось каждой что-то интересное. Теперь мы точно знаем разницу между глаголицей и кириллицей и читать дальшеуменьшить
что именно изобрели Кирилл с Мефодием. Потрясающие виды, интересная и очень лёгкая беседа с Юлией. Не всё, к сожалению, успели, много интересного - не обьять за 1 день. Значит нужно ехать ещё)
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Семён
Юлия - прекрасный экскурсовод с глубокими всесторонними знаниями об истории, культуре и быте Болгарии. Экскурсия не похожа на стандартный экскурсионный набор болгарского туриста. Необычные исторические места и отсутствие других людей читать дальшеуменьшить
- это большие плюсы данного маршрута. Спасибо Юлии за восхитительный, интересный, богатый день! Только одно замечание: дорогие туристы, если на эту экскурсию Вы планируете ехать с побережья южной части Болгарии (Бургас, Поморие, Созополь, Солнечный Берег) с детьми, лучше данное путешествие запланировать на два дня с ночёвкой и захватить ещё пару интересных мест центра Болгарии, поскольку 6 часов дороги для детей утомительны.
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