Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру (из Солнечного Берега)
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Солнечного Берега)
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €247 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Солнечному Берегу
Самые популярные экскурсии в Солнечном Береге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Солнечному Берегу в августе 2026
Сейчас в Солнечном Береге можно забронировать 2 экскурсии от 160 до 247. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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