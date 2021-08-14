Отзыв на: Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса

С Семён 5

Юлия - прекрасный экскурсовод с глубокими всесторонними знаниями об истории, культуре и быте Болгарии. Экскурсия не похожа на стандартный экскурсионный набор болгарского туриста. Необычные исторические места и отсутствие других людей - это большие плюсы данного маршрута. Спасибо Юлии за восхитительный, интересный, богатый день! Только одно замечание: дорогие туристы, если на эту экскурсию Вы планируете ехать с побережья южной части Болгарии (Бургас, Поморие, Созополь, Солнечный Берег) с детьми, лучше данное путешествие запланировать на два дня с ночёвкой и захватить ещё пару интересных мест центра Болгарии, поскольку 6 часов дороги для детей утомительны.