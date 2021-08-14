Все экскурсии в Солнечном Береге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Солнечном Береге – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €90. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Солнечном Береге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Болгарии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
11ч
€160
за 1-6 чел.
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
Индивидуальная фото-прогулка
3ч 30м
€90
за 1-4 чел.
Фотопрогулка по старому Несебру
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Последние отзывы «Экскурсии Солнечного Берега»
- ССемён14 августа 2021Юлия - прекрасный экскурсовод с глубокими всесторонними знаниями об истории, культуре и быте Болгарии. Экскурсия не похожа на стандартный экскурсионный набор болгарского туриста. Необычные исторические места и отсутствие других людей - это большие плюсы данного маршрута. Спасибо Юлии за восхитительный, интересный, богатый день! Только одно замечание: дорогие туристы, если на эту экскурсию Вы планируете ехать с побережья южной части Болгарии (Бургас, Поморие, Созополь, Солнечный Берег) с детьми, лучше данное путешествие запланировать на два дня с ночёвкой и захватить ещё пару интересных мест центра Болгарии, поскольку 6 часов дороги для детей утомительны.
- Отзыв на: Фотопрогулка по старому НесебруММарина22 августа 2019Очень понравилась экскурсия, которую провела для нас гид Юлия. Интересно рассказывала об истории города и в целом об истории Болгарии, провела нас по старинным улочкам, показала красивейшие виды, древнейшие здания. Захотелось остаться в городе ещё на некоторое время, что мы и сделали.
- Отзыв на: Фотопрогулка по старому НесебруААрсен6 августа 2019Все прошло отлично. Мы очень довольны. Большое спасибо!