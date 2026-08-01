Найдено 2 экскурсии в Солнечном Береге на русском языке, цены от €160. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3.5 часа 3 отзыва Фотопрогулка до 4 чел. Фотопрогулка по старому Несебру (из Солнечного Берега) Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки от €160 за всё до 4 чел. На машине 10 часов 2 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Солнечного Берега) История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы от €247 за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Солнечному Берегу Самые популярные экскурсии в Солнечном Береге Фотопрогулка по старому Несебру (из Солнечного Берега); Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса (из Солнечного Берега). В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Солнечному Берегу в августе 2026 Сейчас в Солнечном Береге можно забронировать 2 экскурсии от 160 до 247. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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