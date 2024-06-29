Несебр — один из старейших живых городов Европы. Его стены видели фракийских вождей, греческую колонию, римское владычество, болгарских ханов, османское иго, сражения русско-турецкой войны и национальное возрождение. Всё это оставило свой след в архитектуре и достопримечательностях города, который я помогу вам проследить на фотопрогулке по миниатюрному Несебру.

Описание фото-прогулки

Город сорока церквей

На экскурсии по Несебру вы узнаете, как во времена наивысшего расцвета Болгарского государства этот клочек земли, со всех сторон омываемый морем и лишь тонким перешейком соединенный с материком, стал городом сорока церквей. Я расскажу вам, в какие эпохи они были построены и почему о Несебре лучше узнавать через историю об этих церквях. Порт, морская набережная, античный амфитеатр, уютные и живописные уголки старинных улочек в окружении архаичных домов, а также некоторая изолированность от материка — все это создает идеальные условия для атмосферных фотопрогулок.

Морское путешествие

Если по ходу прогулки вы захотите подкрепиться или просто выпить чашечку кофе с видом на море, я порекомендую вам лучшие места с самыми эффектными видами и правильным меню. А завершит экскурсию прогулка на кораблике до Солнечного берега или Святого Власа.

Организационные детали