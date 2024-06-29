Фотопрогулка по старому Несебру (из Солнечного Берега)
Познакомиться с историей города и сделать эффектные снимки
Несебр — один из старейших живых городов Европы.
Его стены видели фракийских вождей, греческую колонию, римское владычество, болгарских ханов, османское иго, сражения русско-турецкой войны и национальное возрождение.
Всё это оставило свой след в архитектуре и достопримечательностях города, который я помогу вам проследить на фотопрогулке по миниатюрному Несебру.
Описание фото-прогулки
Город сорока церквей
На экскурсии по Несебру вы узнаете, как во времена наивысшего расцвета Болгарского государства этот клочек земли, со всех сторон омываемый морем и лишь тонким перешейком соединенный с материком, стал городом сорока церквей. Я расскажу вам, в какие эпохи они были построены и почему о Несебре лучше узнавать через историю об этих церквях. Порт, морская набережная, античный амфитеатр, уютные и живописные уголки старинных улочек в окружении архаичных домов, а также некоторая изолированность от материка — все это создает идеальные условия для атмосферных фотопрогулок.
Морское путешествие
Если по ходу прогулки вы захотите подкрепиться или просто выпить чашечку кофе с видом на море, я порекомендую вам лучшие места с самыми эффектными видами и правильным меню. А завершит экскурсию прогулка на кораблике до Солнечного берега или Святого Власа.
Организационные детали
Место начала экскурсии — перед вашим отелем в Бургасе, Солнечном Береге, Созополе, Приморско, Равде или других окрестных местах, откуда до Несебра мы доедем на автомобиле.
Продолжительность экскурсии 3-4 часа.
По завершению экскурсии мы можем вернуться к месту встречи.
Алексей — ваша команда гидов в Солнечном Береге
Провели экскурсии для 693 туристов
Здравствуйте! Вместе с коллегами-единомышленниками я веду экскурсии по Болгарии и соседним странам (Греции и Турции). Местом отправления экскурсий обычно является город Бургас, но при необходимости мы можем подъехать за вами читать дальше
в любое место на побережье или в Бургасской области: Солнечный берег, Святой Влас, Несебр, Созополь, Приморско, Царево и т. д.
Среди нас есть гиды, которые могут провести экскурсии на русском, болгарском, английском и польском языках. Все автомобили, на которых проводятся экскурсии в хорошем техническом состоянии, с работающим кондиционером.
Отзывы и рейтинг
T
Tatiana
29 июн 2024
Классный гид… места ко какие
М
Марина
22 авг 2019
Очень понравилась экскурсия, которую провела для нас гид Юлия. Интересно рассказывала об истории города и в целом об истории Болгарии, провела нас по старинным улочкам, показала красивейшие виды, древнейшие здания. Захотелось остаться в городе ещё на некоторое время, что мы и сделали.
А
Арсен
6 авг 2019
Все прошло отлично. Мы очень довольны. Большое спасибо!