Всё о Тырговиште

Полезная информация о Тырговиште

Что нужно знать о Тырговиште: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тырговиште
23:1744
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаТырговиште
По-английскиTargovishte
Столица регионаТырговиште является столицей региона
Население города37 774 чел.
АэропортТарговиште TGV (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота186 м. от уровня моря

Где находится Тырговиште на карте