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Флаг Болгарии
Флаг Болгарии
НазваниеБолгария
Эмодзи флаг🇧🇬
Полное названиеРеспублика Болгария
По-английскиBulgaria
СтолицаСофия
Статья о странеСтатья о Болгарии
ГородаСписок городов
Фотографии19 фото
ВалютаБолгарский лев
Площадь110 910 км²
Население7 153 784 чел.
Телефонный код+359
Код ISOBG
Основной домен.BG
Соседние страны🇬🇷 Греция🇷🇴 Румыния🇷🇸 Сербия🇹🇷 Турция

Подробная статья

Болгария
Болгария — Самое нужное о Болгарии туристу
Перед тем как собираться на отдых в Болгарию — необходимо подготовиться и знать о Болгарии немного информации, её законах, о курортах, куда поехать, что делать, что посмотреть в стране и болгарских городах

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Пешеходный тур по Софии
Пешеходный тур по Софии
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Экскурсия в городе Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Экскурсия в городе Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
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Экскурсия от Софии в Пловдив
София
Очарование Балканских гор
Очарование Балканских гор
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Трехдневная прогулка по одному из в красивейших горных массивов Болгарии Стара Планина, к самому высокому в Болгарии водопаду Райско Прыскало. Эта про...
София
Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
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за чел.
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Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
Колыбель Болгарии в окрестностях Варны и Бургаса
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История древней столицы; кельи, где создавалась кириллица; средневековая крепость и загадки природы
Солнечный Берег
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Традиционные болгарские сувениры
Самолёт Bulgaria Air
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Традиционный болгарский ресторан (Механа)
Фестиваль роз, Болгария
Природные горячие источники
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Песчанная скульптура, Бургас, Болгария
19

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