Полезная информация о Болгарии
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Флаг Болгарии
|Название
|Болгария
|Эмодзи флаг
|🇧🇬
|Полное название
|Республика Болгария
|По-английски
|Bulgaria
|Столица
|София
|Статья о стране
|Статья о Болгарии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|19 фото
|Валюта
|Болгарский лев
|Площадь
|110 910 км²
|Население
|7 153 784 чел.
|Телефонный код
|+359
|Код ISO
|BG
|Основной домен
|.BG
|Соседние страны
|🇬🇷 Греция🇷🇴 Румыния🇷🇸 Сербия🇹🇷 Турция
Подробная статья
Болгария — Самое нужное о Болгарии туристу
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