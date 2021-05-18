Полезная информация о Кралендейке

Что нужно знать о Кралендейке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кралендейке
18:3446
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаБонайре, Саба и Синт-Эстатиус
Название городаКралендейк
По-английскиKralendijk
Это столицаКралендейк является столицей Бонайре, Саба и Синт-Эстатиуса
Население города3 081 чел.
Часовой поясAmerica/Kralendijk
Средняя высота4 м. от уровня моря

Где находится Кралендейк на карте