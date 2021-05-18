Полезная информация о Кралендейке
Что нужно знать о Кралендейке: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кралендейке
18:3446
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус
|Название города
|Кралендейк
|По-английски
|Kralendijk
|Это столица
|Кралендейк является столицей Бонайре, Саба и Синт-Эстатиуса
|Население города
|3 081 чел.
|Часовой пояс
|America/Kralendijk
|Средняя высота
|4 м. от уровня моря