  1. Экскурсии

Бразилиа — столица из советского прошлого

Познакомиться с главными достопримечательностями «города-самолета» на автомобильной экскурсии

Ольга
Ольга – Гид из Бразилиа
Бразилиа не похожа ни на один другой город 🏙️ страны.

Это совершенно особенное место с бетонными конструкциями 60-х годов, масштабными постройками Оскара Нимайера, провинциальным течением жизни и бесконечным небом.

Я помогу раскрыть необычную красоту бразильской столицы ⭐️ и расскажу о ней самое интересное!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €200 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Бразилиа — столица из советского прошлого
Бразилиа — столица из советского прошлого

Что вас ожидает

«Визитные карточки» Бразилиа
Гуляя по площади Трех Властей, вы рассмотрите Белый дом, здания суда и Национального конгресса и статую, символизирующую эпоху застройки Бразилиа. А также услышите историю 📖 создания города и раскроете, почему он стал столицей ⭐️ страны. Следом проедете по «министерскому» проспекту и посетите Кафедральный собор и Национальный музей 🖼, где оцените креативность Оскара Нимайера, одного из самых знаменитых архитекторов мира.

Бразилиа как на ладони
Поднявшись на смотровую площадку Телебашни, вы впечатлитесь видом на весь центр Бразилиа и услышите, как был построен «город-самолет». Далее увидите стадион 🏟️ и планетарий и посетите Мемориальный центр Жуселино Кубичека — одного из важнейших политических деятелей страны. Кроме того, мы обязательно зайдем в храм Дом Боско. Вы узнаете, в честь кого он был возведен и полюбуетесь его изумительными витражами.

Бразилиа сегодня
В южной части Бразилиа вы услышите, что такое «квадры» и какую функцию они выполняют в структуре города. А еще я расскажу о знаменитом бразильском художнике Атосе Булкао и его рисунках на керамических плитках и раскрою, какое здание называют «краеугольным камнем» идеи прогресса. В завершение вы заглянете в Центр современного искусства и увидите искусственное озеро Паранойе и знаменитый мост JK.

Организационные детали

По запросу я могу встретить вас в аэропорту, организовать профессиональную фотосессию 📷 и (или) обед бразильской кухни 🥧. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 на площади Трех Властей
Бразилиа — столица из советского прошлого
Бразилиа — столица из советского прошлого
Бразилиа — столица из советского прошлого
Бразилиа — столица из советского прошлого
Бразилиа — столица из советского прошлого
Бразилиа — столица из советского прошлого
Бразилиа — столица из советского прошлого
Бразилиа — столица из советского прошлого
Бразилиа — столица из советского прошлого

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга, я живу в Бразилии уже 6 лет и очень люблю столицу этой горячей и солнечной страны. Мне очень близка тема путешествий, я посетила более 35 стран. Люблю искусство, фотографию и новые впечатления. Бразилиа — город особенный, не всем удается разглядеть его необычную красоту. Со мной вы прочувствуете его атмосферу и узнаете самое интересное о местной жизни!
Напишите мне