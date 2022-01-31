Это совершенно особенное место с бетонными конструкциями 60-х годов, масштабными постройками Оскара Нимайера, провинциальным течением жизни и бесконечным небом. Я помогу раскрыть необычную красоту бразильской столицы и расскажу о ней самое интересное!
Описание экскурсии
«Визитные карточки» Бразилиа
Гуляя по площади Трех Властей, вы рассмотрите Белый дом, здания суда и Национального конгресса и статую, символизирующую эпоху застройки Бразилиа. А также услышите историю создания города и раскроете, почему он стал столицей страны. Следом проедете по «министерскому» проспекту и посетите Кафедральный собор и Национальный музей, где оцените креативность Оскара Нимайера, одного из самых знаменитых архитекторов мира.
Бразилиа как на ладони
Поднявшись на смотровую площадку Телебашни, вы впечатлитесь видом на весь центр Бразилиа и услышите, как был построен «город-самолет». Далее увидите стадион и планетарий и посетите Мемориальный центр Жуселино Кубичека — одного из важнейших политических деятелей страны. Кроме того, мы обязательно зайдем в храм Дом Боско. Вы узнаете, в честь кого он был возведен и полюбуетесь его изумительными витражами.
Бразилиа сегодня
В южной части Бразилиа вы услышите, что такое «квадры» и какую функцию они выполняют в структуре города. А еще я расскажу о знаменитом бразильском художнике Атосе Булкао и его рисунках на керамических плитках и раскрою, какое здание называют «краеугольным камнем» идеи прогресса. В завершение вы заглянете в Центр современного искусства и увидите искусственное озеро Паранойе и знаменитый мост JK.
Организационные детали
По запросу я могу встретить вас в аэропорту, организовать профессиональную фотосессию и (или) обед бразильской кухни. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Благодарю за чудесные воспоминания о Бразилиа - городе неба, где каждый закат уникален! За атмосферу города, в которую ты
Наша большая компания интересуется архитектурой, дизайном и искусством. По моей просьбе мы доработали программу и сделали ее намного глубже с архитектурным погружением
Во вторых: долго не раздумывать, а обращаться за экскурсией к замечательному человеку, профессионалу своего дела- Ольге.
Самому понять атмосферу и чем /как живёт город практически нереально. Рекомендации на все 5 баллов!