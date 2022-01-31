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Бразилиа - столица из советского прошлого

Познакомиться с главными достопримечательностями «города-самолета» на автомобильной экскурсии
Бразилиа не похожа ни на один другой город страны.

Это совершенно особенное место с бетонными конструкциями 60-х годов, масштабными постройками Оскара Нимайера, провинциальным течением жизни и бесконечным небом. Я помогу раскрыть необычную красоту бразильской столицы и расскажу о ней самое интересное!
5
8 отзывов
Бразилиа - столица из советского прошлого
Бразилиа - столица из советского прошлого
Бразилиа - столица из советского прошлого

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Бразилиа

Гуляя по площади Трех Властей, вы рассмотрите Белый дом, здания суда и Национального конгресса и статую, символизирующую эпоху застройки Бразилиа. А также услышите историю создания города и раскроете, почему он стал столицей страны. Следом проедете по «министерскому» проспекту и посетите Кафедральный собор и Национальный музей, где оцените креативность Оскара Нимайера, одного из самых знаменитых архитекторов мира.

Бразилиа как на ладони

Поднявшись на смотровую площадку Телебашни, вы впечатлитесь видом на весь центр Бразилиа и услышите, как был построен «город-самолет». Далее увидите стадион и планетарий и посетите Мемориальный центр Жуселино Кубичека — одного из важнейших политических деятелей страны. Кроме того, мы обязательно зайдем в храм Дом Боско. Вы узнаете, в честь кого он был возведен и полюбуетесь его изумительными витражами.

Бразилиа сегодня

В южной части Бразилиа вы услышите, что такое «квадры» и какую функцию они выполняют в структуре города. А еще я расскажу о знаменитом бразильском художнике Атосе Булкао и его рисунках на керамических плитках и раскрою, какое здание называют «краеугольным камнем» идеи прогресса. В завершение вы заглянете в Центр современного искусства и увидите искусственное озеро Паранойе и знаменитый мост JK.

Организационные детали

По запросу я могу встретить вас в аэропорту, организовать профессиональную фотосессию и (или) обед бразильской кухни. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите удобную дату из расписания

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Бразилии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 31 туриста
Меня зовут Ольга, я живу в Бразилии с 2014 года и очень люблю столицу этой горячей и солнечной страны. Мне очень близка тема путешествий, я посетила более 35 стран. Люблю искусство, фотографию и новые впечатления. Бразилиа — город особенный, не всем удается разглядеть его необычную красоту. Со мной вы прочувствуете его атмосферу и узнаете самое интересное о местной жизни!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Анна
Знаю Ольгу как прекрасного человека, а теперь ещё и как талантливого гида.
Благодарю за чудесные воспоминания о Бразилиа - городе неба, где каждый закат уникален! За атмосферу города, в которую ты
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умеешь погружать, это очень ценно. За неформальность и открытость, ведь так приятно во время дальнего путешествия ощутить себя в гостях у друга. И, конечно, за прекрасные фотографии.
Тот самый момент, когда понравились и кадры и сам процесс съёмок. С удовольствием вернусь.
В следующий раз - Chapada dos Veadeiros!

Знаю Ольгу как прекрасного человека, а теперь ещё и как талантливого гида.
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А
Хочу поделиться впечатлениями об экскурсии в Бразилиа. Очень понравился подход Ольги к подаче информации: всё было интересно, живо, с личными историями и местным колоритом. Чувствовалась настоящая увлечённость и желание показать
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столицу не только с туристической стороны.

Особенно запомнилась её инициатива пройтись по жилым кварталам. Это позволило взглянуть на город изнутри, почувствовать атмосферу повседневной жизни, увидеть настоящие улицы, а не только достопримечательности с открытки. Такой подход добавил экскурсии глубины и искренности.

Однозначно рекомендую тем, кто хочет увидеть город не по шаблону, а с душой.

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Elena
Этот день проведенный вместе, останется с нами на долго.
Наша большая компания интересуется архитектурой, дизайном и искусством. По моей просьбе мы доработали программу и сделали ее намного глубже с архитектурным погружением
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в город. Оля предложила и подготовила для нас локации, в которые мы сами не смогли попасть, даже если бы очень захотели. Она открыла двери знаковых домов в мире архитектуры, сделала возможным посещение Конгресса и Министерства Иностранных Дел. Это был наш один из самых ярких дней в Бразилии.

Спасибо тебе огромное. Можете мне поверить, таких экскурсоводов как Оля, я могу сосчитать по пальцам одной руки. Коммуникабельность, широкий кругозор и Главное это любовь к стране и городу который уже считает своим.

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А
Экскурсия оказалась очень интересной, выше моих ожиданий. Прекрасный гид Ольга все рассказала, ответила на все вопросы, дала разные советы и рекомендации на остаток дня. Город Бразилиа не заслуженно не очень популярен у туристов. Мне посещение столицы показалось очень интересным. Интереснее, чем Сан Паулу. Всем рекомендую включить в программу тура по Бразилии столицу.
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Сергей
Безусловно могу рекомендовать во первых: хотя бы на один день или минимум сделать себе транзитную остановку в этом неординарном городе.
Во вторых: долго не раздумывать, а обращаться за экскурсией к замечательному человеку, профессионалу своего дела- Ольге.
Самому понять атмосферу и чем /как живёт город практически нереально. Рекомендации на все 5 баллов!
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Y
Посмотреть столицу Бразилии было очень интересно. Спасибо Ольге за экскурсию, за городские кварталы и телебашню. Также очень рекомендую посетить парламент и стадион Мане Гарринча.
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от $223 за экскурсию