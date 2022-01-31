Бразилиа не похожа ни на один другой город страны. Это совершенно особенное место с бетонными конструкциями 60-х годов, масштабными постройками Оскара Нимайера, провинциальным течением жизни и бесконечным небом. Я помогу раскрыть необычную красоту бразильской столицы и расскажу о ней самое интересное!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Визитные карточки» Бразилиа

Гуляя по площади Трех Властей, вы рассмотрите Белый дом, здания суда и Национального конгресса и статую, символизирующую эпоху застройки Бразилиа. А также услышите историю создания города и раскроете, почему он стал столицей страны. Следом проедете по «министерскому» проспекту и посетите Кафедральный собор и Национальный музей, где оцените креативность Оскара Нимайера, одного из самых знаменитых архитекторов мира.

Бразилиа как на ладони

Поднявшись на смотровую площадку Телебашни, вы впечатлитесь видом на весь центр Бразилиа и услышите, как был построен «город-самолет». Далее увидите стадион и планетарий и посетите Мемориальный центр Жуселино Кубичека — одного из важнейших политических деятелей страны. Кроме того, мы обязательно зайдем в храм Дом Боско. Вы узнаете, в честь кого он был возведен и полюбуетесь его изумительными витражами.

Бразилиа сегодня

В южной части Бразилиа вы услышите, что такое «квадры» и какую функцию они выполняют в структуре города. А еще я расскажу о знаменитом бразильском художнике Атосе Булкао и его рисунках на керамических плитках и раскрою, какое здание называют «краеугольным камнем» идеи прогресса. В завершение вы заглянете в Центр современного искусства и увидите искусственное озеро Паранойе и знаменитый мост JK.

Организационные детали

По запросу я могу встретить вас в аэропорту, организовать профессиональную фотосессию и (или) обед бразильской кухни. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.