Все экскурсии в Бразилиа
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Бразилиа — столица из советского прошлого
Познакомиться с главными достопримечательностями «города-самолета» на автомобильной экскурсии
Бразилиа не похожа ни на один другой город страны. Это совершенно особенное место с бетонными конструкциями 60-х годов, масштабными постройками Оскара Нимайера, провинциальным течением жизни и бесконечным небом. Я помогу раскрыть необычную красоту бразильской столицы и расскажу о ней самое интересное!