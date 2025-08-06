Отправьтесь на лодочную экскурсию по островам архипелага Пантанала в Рио-де-Жанейро. Познакомьтесь с кайманами, капибарами и другими обитателями этого уникального региона.
С высоты Педра-да-Гавеа открываются виды на реку, мангровые заросли, животных и каменные гиганты города.
Описание экскурсии
Путешествие по архипелагу Отправляйтесь в прогулку на лодке среди островов архипелага Рио-де-Жанейро, где самым крупным является остров Жигоя. Во время маршрута вы увидите мангровые заросли, спокойные речные пейзажи и живописные каменные массивы. Знакомство с животными Экосистема этого региона удивляет разнообразием. Здесь можно встретить кайманов, капибар и других представителей местной фауны. Природа вокруг полностью погружает в атмосферу настоящего пантанала. Виды с высоты С вершины Педра-да-Гавеа открываются виды на реку, мангровые леса и живущих здесь животных. Отсюда особенно заметны контрасты между дикой природой и каменными гигантами большого города. Важная информация:
По субботам и воскресеньям в 10:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пантанал в Рио-де-Жанейро (одна из крупнейших заболоченных территорий на планете)
- Остров Жигоя
- Педра-да-Гавеа
Что включено
- Услуги гида
- Посещение острова Жигоя
- Посещение пляжа Барра-да-Тижука (по желанию)
Что не входит в цену
- Прогулка на лодке (оплата за прогулку на лодке производится непосредственно капитану: 60 реалов наличными)
- Питание и напитки
Место начала и завершения?
Av. Armando Lombardi, 400 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Оплата за прогулку на катере производится непосредственно капитану: 60 реалов наличными. Оплата кредитной/дебетовой картой
- Но с доплатой в размере 5 % от суммы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валерия
6 авг 2025
Очень внимательный и милый гид рассказал историю островов и сделал нам фото. Очень дружелюбный — рекомендую, приятная экскурсия!
О
Олег
18 июн 2025
Экскурсия прошла отлично! У нас был гид с актуальными знаниями о происходящем в Бразилии. На каждый вопрос был веский ответ, что позволило вести глубокие беседы во время тура. Рекомендуем всем, кто искренне интересуется бразильской культурой, историей и её развитием!
М
Мирослава
28 апр 2025
Мне экскурсия очень понравилась. Лодочная прогулка получилась классной — круто было увидеть аллигаторов и капибар. Прогулка по острову тоже удалась, а виды на Барра-да-Тижука (и пляж) особенно запомнились — это не самое популярное место. Гид знал область отлично и говорил по-английски безупречно.
