Путешествие по архипелагу Отправляйтесь в прогулку на лодке среди островов архипелага Рио-де-Жанейро, где самым крупным является остров Жигоя. Во время маршрута вы увидите мангровые заросли, спокойные речные пейзажи и живописные каменные массивы. Знакомство с животными Экосистема этого региона удивляет разнообразием. Здесь можно встретить кайманов, капибар и других представителей местной фауны. Природа вокруг полностью погружает в атмосферу настоящего пантанала. Виды с высоты С вершины Педра-да-Гавеа открываются виды на реку, мангровые леса и живущих здесь животных. Отсюда особенно заметны контрасты между дикой природой и каменными гигантами большого города. Важная информация:

Оплата за прогулку на катере производится непосредственно капитану: 60 реалов наличными. Оплата кредитной/дебетовой картой, но с доплатой в размере 5 % от суммы.