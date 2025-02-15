Кариоки знают, как провести выходные: они отправляются на остров Пакета. Здесь нет машин и пробок, только тишина и гармония.
Вас ждёт прогулка на пароме по заливу Гуанабара, виды на Рио и
Вас ждёт прогулка на пароме по заливу Гуанабара, виды на Рио и
5 причин купить эту прогулку
- 🛳 Прогулка на пароме
- 🏛 Колониальные здания
- 🌳 Многовековые деревья
- 📚 Исторические рассказы
- 📸 Живописные виды
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Что можно увидеть
- Залив Гуанабара
- Колониальные здания
- Дом Жозе Бонифасио
- Пушка короля Жуана VI
- Баобаб
Описание водной прогулки
- Вы совершите 50-минутную прогулку на пароме по заливу Гуанабара, потягивая кофезиньо или любимый местными жителями чай мате.
- Полюбуетесь видами на Рио-де-Жанейро, Нитерой и знаменитый 14-километровый мост.
- Пройдёте по лучшим местам острова Пакета, осмотрите красивые колониальные здания, где снимались бразильские сериалы.
- Увидите дом, где пребывал под домашним арестом один из борцов за независимость Бразилии Жозе Бонифасио.
- Посмотрите на пушку, которая приветствовала залпом короля Жуана VI каждый раз, когда он приезжал на остров, а также взглянете на его гостевой дом.
- Прогуляетесь по паркам с многовековыми деревьями, растущими тут с колониальных времён.
- Удивитесь гигантскому 350-летнему баобабу, которого здесь воспринимают как жителя острова и даже называют по имени.
- Услышите историю индейского племени тамойос, а ещё легенды о колодце Святого Роке, Мосте тоски и Камне влюблённых.
- Узнаете про роман «Моренинья», связанный с островом.
- Сфотографируетесь на зелёных холмах, возле красочных рыбацких лодок и тихих пляжей.
- Окажетесь на природной смотровой площадке с видом на залив Гуанабара и гору Сахарная Голова, а также, если повезёт, увидите игрунковых обезьянок.
- По желанию пообедаете в одном из традиционных ресторанов.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и билеты на паром.
- Дополнительно оплачивается обед по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна и Слава — ваша команда гидов в Рио-де-Жанейро
Провели экскурсии для 1165 туристов
С городом так же, как с человеком: если любишь — то целиком, со всеми трещинками и изъянами. С Рио мы многолетние друзья, знающие друг друга с самых разных сторон. НашеЗадать вопрос
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