Сейчас актуально
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио
Отправиться в дружеское путешествие по знаменитым и нетуристическим местам города
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $126 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Над Рио-де-Жанейро - на вертолёте без дверей
Получить необычный лётный опыт, поболтать ногами над океаном и оценить лучший ракурс на город
Начало: На аэродроме Рекрейо
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от $350 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в Рио за 1 день
Успеть всё: подняться к статуе Христа, погулять по центру и заглянуть в фавелы
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $580 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Все краски и перипетии жизни бразильской трущобы на экскурсии с жителем фавелы
Сегодня в 10:00
28 авг в 16:30
от $189 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Путешествие в Нитерой - это уникальная возможность увидеть футуристическую архитектуру, исторические крепости и насладиться лучшими видами на Рио-де-Жанейро
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:30
от $280 за всё до 2 чел.
Билеты
Мир бразильского карнавала
Возможность заглянуть за кулисы самого известного шоу в мире
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
29 авг в 09:00
от $70 за билет
Индивидуальная
Ночная прогулка по лучшим барам Рио
Откройте для себя ночную жизнь Рио-де-Жанейро через призму лучших баров и ресторанов. Коктейли, музыка и культура ждут вас в этом уникальном путешествии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты
Отвлечься от визитных карточек и открыточных видов ради изумительных мест «для своих»
Начало: У вашего отеля или по договоренности
Завтра в 09:30
10 авг в 09:00
от $275 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Курс настоящего кариоки
Погрузитесь в атмосферу Рио-де-Жанейро, пройдя курс настоящего кариоки: пляжи, хайкинг и закаты на Сахарной голове ждут вас
Начало: На пляже Прайя Вермелья
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рио-де-Жанейро по следам сериала «Клон»
Мурилу Бенисиу, Джованна Антонелли, Вера Фишер… Уже слышите ту самую музыку? Экскурсия для поклонников сериала «Клон» по местам съёмок в Рио-де-Жанейро
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от $262 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рио сквозь века
Почувствуйте дух Рио-де-Жанейро, прогуливаясь по его историческим местам. Узнайте о ключевых событиях и культурных достопримечательностях города
Начало: От удобного вам места
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Над Рио-де-Жанейро на вертолёте
Насладиться Рио, лазурным океаном и бразильским Атлантическим лесом с ракурса Христа-Искупителя
Начало: На аэродроме
10 авг в 13:00
11 авг в 08:30
от $669 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтрак на вершине Педра Бонита
Трансфер, несложный хайкинг и незабываемые впечатления
29 авг в 07:00
30 авг в 07:00
от $156 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Росинья: увидеть настоящий Рио
Отправиться на атмосферную прогулку по самой крупной и известной фавеле Бразилии
Начало: У метро São Conrado
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $199 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
Сегодня в 10:30
29 авг в 08:00
от $130 за человека
Индивидуальная
Футбольная магия Рио: матч на стадионе «Маракана»
Стать частью праздника, ощутить бразильскую страсть и понять, почему игра здесь - больше, чем спорт
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $200 за человека
Индивидуальная
Маленькая Африка
Познакомьтесь с афробразильской культурой и историей Рио-де-Жанейро. Узнайте о религиях, традициях и боевых искусствах, прогуливаясь по значимым местам города
Сегодня в 12:30
28 авг в 07:30
от $145 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров Пакетá - безмятежная атмосфера вдали от мегаполиса
Как кариоки проводят выходные? На острове Пакета! 50 минут на пароме и вы в тишине и гармонии, наслаждаясь природой и историей
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от $150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Природные жемчужины Рио
Погрузитесь в атмосферу Рио: лес Тижука, водопад Орту и лагуна Родригу-ди-Фрейтас ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: В удобном для вас месте по договорённости
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от $115 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
The Maze Rio: арт-галерея мозаики под открытым небом
Посетите уникальную арт-галерею The Maze Rio в фавеле Таварез Бастос. Узнайте историю создания и насладитесь видами Рио-де-Жанейро
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от $112 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономический мастер-класс в лесной коммуне - из Рио-де-Жанейро
Уехать в лес Тижука, чтобы постичь мастерство приготовления традиционных бразильских блюд
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от $329 за всё до 3 чел.
Групповая
до 16 чел.
Экскурсия на джипах с гидом по тропическому лесу Тижука
Начало: Трансфер от вашего места проживания
$83.50 за человека
Групповая
до 20 чел.
Экскурсия к водопадам и пещерам тропических лесов Тижуки
Начало: Трансфер от вашего места проживания
$84 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Секретная тропа Гарганта-ду-Сеу: вид на Рио и водопад
Начало: Соримон, 932 - Итангага, Рио-де-Жанейро
$48 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Прогулка на скоростном катере: от Копакабаны до островов Кагаррас
Начало: Бар е Собрелоджа: Ресторан - Р. Кандидо Гафри, 205...
$56 за человека
Групповая
до 25 чел.
Остров Жигоя и кайманы: лодочная прогулка по Пантаналу
Начало: Ав. Армандо Ломбарди, 400 - Барра да Тижука, Рио-д...
Расписание: По субботам и воскресеньям в 10:00
$32 за человека
Групповая
до 18 чел.
Утренняя прогулка по заливу Гуанабара
Начало: Ав. Инфанте Дом Энрике, С/Н - Глория, Рио-де-Жаней...
Расписание: Ежедневно в 10:00
$57 за человека
Групповая
до 20 чел.
Вечерняя прогулка по пабам Лапы с дегустацией кашасы и живой самбой
Начало: Ав. Мем де Са, 110 - Центро, Рио-де-Жанейро - РЖ, ...
$33 за человека
Групповая
до 25 чел.
Ночной Рио-де-Жанейро: панорамный тур с музыкой на автобусе Rio Samba
Начало: Копакабана, Рио-де-Жанейро - Штат Рио-де-Жанейро
Расписание: По субботам в 20:30
Сегодня в 20:30
15 авг в 20:30
$28.96 за человека
Групповая
до 15 чел.
Парусный катамаран: 3 часа отдыха с видом на океан
Начало: Ав. Инфанте Дом Энрике - Глория, Рио-де-Жанейро
$78.50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
V
Дата посещения: 7 мая 2026
Очень профессиональное отношение, при этом лёгкость подачи. Нет занудства, все легко и позитивно! Определённо рекомендую 👍
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V
Дата посещения: 8 мая 2026
Проехали все точки маршрута на одном дыхании. Узнал много новой информации, легкая и живая подача! Приятное общение, надёжность на всех этапах. Чувствуется что человек живёт своим делом. Определённо рекомендую 🌞💪
+1
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Т
Дата посещения: 21 фев 2026
Очень понравилась экскурсия. Наталья , спасибо огромное. Мы получили кучу положительных эмоций. Очень хотели прогуляться по фавеле и вот свершилось
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С
Дата посещения: 15 ноя 2025
Очень благодарна Александре за эту экскурсию 15 ноября , приехали к началу вовремя, очень комфортно было в автомобиле, проехали по
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О
Дата посещения: 22 сен 2025
Прекрасная экскурсия с замечател ным гидри Дарьей!!! Всё было прекрасно, четко, интересно!! Получили огромное удовольствие!! Наслаждались видами, интересными данными о стране и съемках любимого сериала!! Купили шикарный бразильский кофе!!! Очень довольны! Огромное спасибо Дарье!! Обязательно вернёмся!!!
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а
Оксана классная, спасибо!
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Д
Были на экскурсии с Артуром - невероятный умница! Подкован в истории, путешествиях, искусстве.
Человек - кладезь знаний, очень были рады познакомиться, остались в восторге от преподнесения материала и доброжелательности.
Маршрут красивый, разнообразный.
Человек - кладезь знаний, очень были рады познакомиться, остались в восторге от преподнесения материала и доброжелательности.
Маршрут красивый, разнообразный.
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Обалденная экскурсия! Оксана супер гид! человек, глубоко погруженный в жизнь настоящих кариок. Дала очень много занимательной информации, показала нам настоящий Рио с разных сторон! Интересный расказчик! крайне рекомендуем всем, кто любит глубокое погружение в колорит города!
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Экскурсия оказалась очень познавательной и интересной благодаря Андрею. Мы посетили фантастические места Рио де Жанейро, которые навсегда останутся в нашей
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в Рио гид выполняет не только свои прямые обязанности (рассказывает о городе и истории), но и следит за вашей безопасностью.
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Всего 606 отзывов в Рио-де-Жанейро
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Ответы на вопросы от путешественников по Рио-де-Жанейро
Самые популярные экскурсии в Рио-де-Жанейро
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Что посмотреть в Рио-де-Жанейро
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Сколько стоит экскурсия по Рио-де-Жанейро в августе 2026
Сейчас в Рио-де-Жанейро можно забронировать 52 экскурсии от 28 до 1200 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 606 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Выбирая экскурсии в Рио-де-Жанейро, вы гарантированно получите яркие воспоминания и новые знания о бразильской культуре. Погрузитесь в атмосферу карнавала, посетите знаменитую статую Христа Искупителя, насладитесь панорамными видами с горы Сахарная Голова и пройдитесь по знаменитым пляжам Копакабана и Ипанема. Наши экскурсии созданы, чтобы вы могли увидеть все самое лучшее, что может предложить Рио. Бронируйте, читайте отзывы и выбирайте экскурсию своей мечты прямо сейчас!