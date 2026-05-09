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. Оказалось, что здесь все хорошо организовано. Маленькое государство со своими органом управления , магазинами, маникюрным салоном, парикмахерской , спортивной площадкой и кафешками. Не смотря на бедноту , все поддерживается в чистоте. Улочки хоть и узкие с кучей кабелей и сохнущего белья над головой , но ухоженые , с цветами в горшках чуть ли ни у каждого дома. Арт галерея Maze просто поразила своим буйством красок мозаики среди невзрачных домиков . Вид на океан и сахарную гору просто великолепен. Можно часами рассматривать мозаику и наслаждаться видом. Хозяйка арт галереи , очень милая женщина, с удовольствием предоставляет такую возможность. Мы не остались до вечера , но если б задержались , то могли послушать джазовый концерт. Советую всем. Местечко просто волшебное и как оказалось безопасное. Я бы назвала ее вип фавела.