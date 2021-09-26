Отзыв на: Знакомьтесь, Рио! Э Элина 5 Анна изменила наше отношение к городу. Рассказала историю, показала закономерности, помогла разобраться в характере бразильцев. При этом тур очень комфортабельный - передвигались на авто с опытным водителем. В Рио по-другому и нельзя. Анна полностью подстроилась под то, что нам хотелось увидеть. Мы хотели в джунгли - нас отвезли в джунгли, мы хотели красивый художественный Рио - с нами прогулялись по Санта-Тереза и показали вкусные места. Плюс, конечно, все основные туристические места Рио. Идеальный опыт, который позволил полюбить Рио. Будем советовать коллегам и друзьям. Анна и Флавио, спасибо вам за этот опыт!

Отзыв на: Знакомьтесь, Рио! М Мария 5 Аня провела с нами целый день, мы посетили фавеллы и старый город Рио. Благодаря экскурсии удалось узнать много интересного из истории Бразилии, увидеть красоту города. Я рекомендую обязательно брать экскурсовода, без этого невозможно понять и погрузиться в историю страны

Отзыв на: К символу Рио через леса и фавелы Т Таня 5 Были на экскурсии с Сашей, дочерью Тани и Артура. Все прошло супер, посмотрели больше чем рассчитывали и сделали кучу классных фото! Саша очень общительна и обаятельна, рассказала массу вещей, о которых не прочитаешь в путеводителях и у блогеров. Всё-таки узнавать о чужой стране от русского человека, выросшего там, совсем другое дело. Удачи тебе, Саша!

Отзыв на: К символу Рио через леса и фавелы О Ольга 5 Экскурсию к символу Рио для нас проводила Александра - дочь Тани и Артура, так как родители уехали в отпуск в Россию. Получили море удовольствия от общения с ней, выросшей в Рио и смотрящей на жизнь родного ей города глазами настоящего кариоки (теперь мы знаем, что так называют жителей Рио). При этом не могли не отметить прекрасную русскую речь и исключительную доброжелательность. Советы по атмосферным ресторанчикам и "местам для местных" также очень пригодились. Спасибо, Саша, и много тебе хороших туристов!

Отзыв на: Блеск и нищета Рио – прогулка по центру города Д Дарья 5 Хочу сказать огромное спасибо за столь увлекательную экскурсию! Маршрут был очень интересный, экскурсовод была очень внимательна и рассказывала все до мелочей! Видно, что человек любит свою работу! Большое спасибо, я очень довольна. )

Отзыв на: Знакомьтесь, Рио! А Алексей 5 Анна помогла нам очень тесно познакомиться с Рио, ответила на многие вопросы и комментарии, дала тысячу советов касательно мест, кафе, необычных локаций. Сразу заметно, что, проводя экскурсию, получает искреннее удовольствие от процесса. Было впечатление, что мы с супругой приехали в гости к другу, который показывает нам город и хочет поделиться всем самым интересным и необычным. Спасибо большое!

Отзыв на: Нитерой: не только лучший вид на Рио Н Наталья 5 Позавчера побывали на экскурсии с Артуром в Нитерое. Сказать, что Очень понравилось - это значит не сказать ничего! Поездка была удивительной! Через 15 минут общения с гидом стало понятно- что он профи, и замечательный человек. Интересный рассказ о достопримечательностях сопровождался неповторимыми историями об этом удивительном крае. На любой вопрос гид мог ответить, полностью владея информацией не только о Нитерое, но и о каждом уголке страны. А обед в рыбацкой деревушке просто супер. Страну мы всегда узнаём и запоминаем по тем людям, которых встречаем. Артур и его экскурсии просто необходимы чтобы узнать Бразилию!

Отзыв на: К символу Рио через леса и фавелы С Сергей 5 Артур - очень приятный человек, прекрасно знающий Рио. Было интересно, спасибо!

Отзыв на: Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты! S Sergej 5 Мы провели прекрасный день с Александрой и ее мужем, увидев множество спрятанных от туристов мест, взобравшись на гору, сделав кучу классных фото, пообедав в прекрасном рыбном ресторане, где собираются исключительно местные жители (и это всегда только его достоинство) и даже отведав местных домашних сладостей. Александра не только показала нам неизведанный Рио, но и помогла решить пару вопросов, снабдив полной информацией. Только самые лучшие воспоминания и рекомендации!