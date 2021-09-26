Все экскурсии в Рио-де-Жанейро
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Рио-де-Жанейро – доступно 9 экскурсий на 2021 год, 175 ⭐ отзывов, цены от $50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Рио-де-Жанейро почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Бразилии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
$50
за 1 чел.
Понедельник-пятница 10:00 или 16:00 (по выбору)
Индивидуальная экскурсия
4ч
€140
за 1-2 чел.
Знакомьтесь, Рио!
Статуя Христа Искупителя, фавелы, лес Тижука, водопад Духов и богемная Санта-Тереза за один день
Индивидуальная экскурсия
4ч
€155
за 1-8 чел.
К символу Рио через леса и фавелы
Автомобильное путешествие по самым живописным местам города
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€120
за 1-4 чел.
Фавелы Рио-де-Жанейро
Все краски и перипетии жизни бразильской трущобы на экскурсии с жителем фавелы
Индивидуальная экскурсия
3ч
€50
за 1 чел.
Блеск и нищета Рио – прогулка по центру города
Проследить историю города и поразиться его контрастам
Индивидуальная экскурсия
6ч
€175
за 1-4 чел.
Нитерой: не только лучший вид на Рио
Автомобильная экскурсия на противоположный берег залива Гуанабара
Индивидуальная экскурсия
5ч
€90
за 1-8 чел.
Курс настоящего кариоки
Прогулка по самому самобытному району Рио в стиле местных жителей
Индивидуальная экскурсия
2ч
€65
за 1-10 чел.
Маленькая Африка
История афробразильского населения Рио-де-Жанейро
Индивидуальная экскурсия
6ч
€160
за 1-3 чел.
Неизведанный Рио: дикие пляжи и природные красоты!
Отвлечься от визитных карточек и открыточных видов ради изумительных мест «для своих»
Последние отзывы «Экскурсии Рио-де-Жанейро»
- ЭЭлина26 сентября 2021Анна изменила наше отношение к городу. Рассказала историю, показала закономерности, помогла разобраться в характере бразильцев. При этом тур очень комфортабельный - передвигались на авто с опытным водителем. В Рио по-другому и нельзя. Анна полностью подстроилась под то, что нам хотелось увидеть. Мы хотели в джунгли - нас отвезли в джунгли, мы хотели красивый художественный Рио - с нами прогулялись по Санта-Тереза и показали вкусные места. Плюс, конечно, все основные туристические места Рио. Идеальный опыт, который позволил полюбить Рио. Будем советовать коллегам и друзьям. Анна и Флавио, спасибо вам за этот опыт!
- ММария16 августа 2021Аня провела с нами целый день, мы посетили фавеллы и старый город Рио. Благодаря экскурсии удалось узнать много интересного из истории Бразилии, увидеть красоту города. Я рекомендую обязательно брать экскурсовода, без этого невозможно понять и погрузиться в историю страны
- ТТаня24 мая 2021Были на экскурсии с Сашей, дочерью Тани и Артура. Все прошло супер, посмотрели больше чем рассчитывали и сделали кучу классных фото! Саша очень общительна и обаятельна, рассказала массу вещей, о которых не прочитаешь в путеводителях и у блогеров. Всё-таки узнавать о чужой стране от русского человека, выросшего там, совсем другое дело. Удачи тебе, Саша!
- ООльга18 мая 2021Экскурсию к символу Рио для нас проводила Александра - дочь Тани и Артура, так как родители уехали в отпуск в Россию. Получили море удовольствия от общения с ней, выросшей в Рио и смотрящей на жизнь родного ей города глазами настоящего кариоки (теперь мы знаем, что так называют жителей Рио). При этом не могли не отметить прекрасную русскую речь и исключительную доброжелательность. Советы по атмосферным ресторанчикам и "местам для местных" также очень пригодились. Спасибо, Саша, и много тебе хороших туристов!
- ДДарья14 мая 2021Хочу сказать огромное спасибо за столь увлекательную экскурсию! Маршрут был очень интересный, экскурсовод была очень внимательна и рассказывала все до мелочей! Видно, что человек любит свою работу! Большое спасибо, я очень довольна. )
- ААлексей11 мая 2021Анна помогла нам очень тесно познакомиться с Рио, ответила на многие вопросы и комментарии, дала тысячу советов касательно мест, кафе, необычных локаций. Сразу заметно, что, проводя экскурсию, получает искреннее удовольствие от процесса. Было впечатление, что мы с супругой приехали в гости к другу, который показывает нам город и хочет поделиться всем самым интересным и необычным. Спасибо большое!
- Отзыв на: Нитерой: не только лучший вид на РиоННаталья26 января 2021Позавчера побывали на экскурсии с Артуром в Нитерое. Сказать, что Очень понравилось - это значит не сказать ничего! Поездка была удивительной! Через 15 минут общения с гидом стало понятно- что он профи, и замечательный человек. Интересный рассказ о достопримечательностях сопровождался неповторимыми историями об этом удивительном крае. На любой вопрос гид мог ответить, полностью владея информацией не только о Нитерое, но и о каждом уголке страны. А обед в рыбацкой деревушке просто супер. Страну мы всегда узнаём и запоминаем по тем людям, которых встречаем. Артур и его экскурсии просто необходимы чтобы узнать Бразилию!
- ССергей12 января 2021Артур - очень приятный человек, прекрасно знающий Рио. Было интересно, спасибо!
- SSergej21 декабря 2020Мы провели прекрасный день с Александрой и ее мужем, увидев множество спрятанных от туристов мест, взобравшись на гору, сделав кучу классных фото, пообедав в прекрасном рыбном ресторане, где собираются исключительно местные жители (и это всегда только его достоинство) и даже отведав местных домашних сладостей. Александра не только показала нам неизведанный Рио, но и помогла решить пару вопросов, снабдив полной информацией. Только самые лучшие воспоминания и рекомендации!
- Отзыв на: Фавелы Рио-де-ЖанейроММарина4 апреля 2020Мы прилетели в Рио из Сантьяго 17 марта. На 18 была назначена экскурсия в фавелы. Но Слава написал, что фавелы закрыты из-за коронавируса. И предложил провести обзорную экскурсию. Но предупредил, что, возможно, что-то будет закрыто. Итак 18 числа мы со Славой на Ubere пытаемся проехать через лес Тижука к статуе Христа. Дорога перекрыта полицейскими. Трамвайчик не ходит, парки, музеи закрыты. Сахарная голова тоже. Возвращаемся в центр города, бродим по улочкам, слушаем рассказ Славы о Рио, о бразильцах. Слава очень интересный собеседник, юморной, знает Рио и самое главное, его любит. А его помощь детям фавелы вызывает огромное уважение. Итак мы прогулялись по историческому центру города, зашли в собор Святого Себастьяна, который оказался открыт, посидели в занятной книжной кафешке. Увидели немного, но есть повод вернуться, посмотреть все по полной программе и обязательно обратимся к Славе. А следующие дни у нас были заняты лихорадочным перебронированием билетов и перепиской с консульством, так как ситуация менялась ежечасно. И в этой ситуации Слава нам пытался помочь. Слава, огромное спасибо! Здоровья и удачи!