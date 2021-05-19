Полезная информация о Куала-Белайте
Что нужно знать о Куала-Белайте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куала-Белайте
07:0802
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇳 Бруней
|Название города
|Куала-Белайт
|По-английски
|Kuala Belait
|Столица региона
|Куала-Белайт является столицей региона
|Население города
|31 178 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Brunei
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря