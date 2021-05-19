Всё о Куала-Белайте

Полезная информация о Куала-Белайте

Что нужно знать о Куала-Белайте: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Куала-Белайте
07:0802
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇳 Бруней
Название городаКуала-Белайт
По-английскиKuala Belait
Столица регионаКуала-Белайт является столицей региона
Население города31 178 чел.
Часовой поясAsia/Brunei
Средняя высота5 м. от уровня моря

Где находится Куала-Белайт на карте