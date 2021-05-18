Полезная информация о Банфору
Что нужно знать о Банфору: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Банфору
19:2214
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Буркина Фасо
|Название города
|Банфору
|По-английски
|Banfora
|Столица региона
|Банфору является столицей региона
|Население города
|60 288 чел.
|Аэропорт
|Банфора BNR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ouagadougou
|Средняя высота
|299 м. от уровня моря