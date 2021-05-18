Полезная информация о Банфору

Что нужно знать о Банфору: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Банфору
19:2214
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаБуркина Фасо
Название городаБанфору
По-английскиBanfora
Столица регионаБанфору является столицей региона
Население города60 288 чел.
АэропортБанфора BNR (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ouagadougou
Средняя высота299 м. от уровня моря

Где находится Банфору на карте