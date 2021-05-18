Полезная информация о Бобо-Диуласо
Что нужно знать о Бобо-Диуласо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бобо-Диуласо
17:3904
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Буркина Фасо
|Название города
|Бобо-Диуласо
|По-английски
|Bobo-Dioulasso
|Столица региона
|Бобо-Диуласо является столицей региона
|Население города
|360 106 чел.
|Аэропорт
|Борго BOY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ouagadougou
|Средняя высота
|423 м. от уровня моря