Всё о Бобо-Диуласо

Полезная информация о Бобо-Диуласо

Что нужно знать о Бобо-Диуласо: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бобо-Диуласо
17:3904
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаБуркина Фасо
Название городаБобо-Диуласо
По-английскиBobo-Dioulasso
Столица регионаБобо-Диуласо является столицей региона
Население города360 106 чел.
АэропортБорго BOY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ouagadougou
Средняя высота423 м. от уровня моря

Где находится Бобо-Диуласо на карте