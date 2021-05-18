Полезная информация о Дори
Что нужно знать о Дори: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Дори
20:2204
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Буркина Фасо
|Название города
|Дори
|По-английски
|Dori
|Столица региона
|Дори является столицей региона
|Население города
|37 806 чел.
|Аэропорт
|Дори DOR (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ouagadougou
|Средняя высота
|277 м. от уровня моря