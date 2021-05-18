Полезная информация о Кой

Что нужно знать о Кой: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кой
20:2210
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаБуркина Фасо
Название городаКая
По-английскиKaya
Столица регионаКая является столицей региона
Население города39 229 чел.
АэропортКайя XKY (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ouagadougou
Средняя высота341 м. от уровня моря

Где находится Кая на карте