Полезная информация о Кой
Что нужно знать о Кой: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кой
20:2210
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Буркина Фасо
|Название города
|Кая
|По-английски
|Kaya
|Столица региона
|Кая является столицей региона
|Население города
|39 229 чел.
|Аэропорт
|Кайя XKY (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ouagadougou
|Средняя высота
|341 м. от уровня моря