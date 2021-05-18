Полезная информация о Вахигуя

Что нужно знать о Вахигуя: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вахигуя
17:3910
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаБуркина Фасо
Название городаВахигуя
По-английскиOuahigouya
Столица регионаВахигуя является столицей региона
Население города61 096 чел.
АэропортУахигоуя OUG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ouagadougou
Средняя высота328 м. от уровня моря

Где находится Вахигуя на карте