Полезная информация о Вахигуя
Что нужно знать о Вахигуя: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вахигуя
17:3910
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Буркина Фасо
|Название города
|Вахигуя
|По-английски
|Ouahigouya
|Столица региона
|Вахигуя является столицей региона
|Население города
|61 096 чел.
|Аэропорт
|Уахигоуя OUG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ouagadougou
|Средняя высота
|328 м. от уровня моря