Полезная информация о Тенкодого
Что нужно знать о Тенкодого: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тенкодого
17:3916
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Буркина Фасо
|Название города
|Тенкодого
|По-английски
|Tenkodogo
|Столица региона
|Тенкодого является столицей региона
|Население города
|37 658 чел.
|Аэропорт
|Тенкодого TEG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Ouagadougou
|Средняя высота
|304 м. от уровня моря