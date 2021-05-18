Полезная информация о Тенкодого

Что нужно знать о Тенкодого: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тенкодого
17:3916
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаБуркина Фасо
Название городаТенкодого
По-английскиTenkodogo
Столица регионаТенкодого является столицей региона
Население города37 658 чел.
АэропортТенкодого TEG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Ouagadougou
Средняя высота304 м. от уровня моря

Где находится Тенкодого на карте