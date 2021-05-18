Полезная информация о Гитеге
Что нужно знать о Гитеге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гитеге
19:3934
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇮 Бурунди
|Название города
|Гитеге
|По-английски
|Gitega
|Это столица
|Гитеге является столицей Бурунди
|Население города
|41 000 чел.
|Аэропорт
|Gitega GID (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Bujumbura
|Средняя высота
|1 849 м. от уровня моря