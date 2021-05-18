Полезная информация о Гитеге

Что нужно знать о Гитеге: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Гитеге
19:3934
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇮 Бурунди
Название городаГитеге
По-английскиGitega
Это столицаГитеге является столицей Бурунди
Население города41 000 чел.
АэропортGitega GID (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Bujumbura
Средняя высота1 849 м. от уровня моря

Где находится Гитеге на карте