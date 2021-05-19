Полезная информация о Тхимпху
Что нужно знать о Тхимпху: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тхимпху
05:0904
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇹 Бутан
|Название города
|Тхимпху
|По-английски
|Thimphu
|Это столица
|Тхимпху является столицей Бутана
|Население города
|98 676 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Thimphu
|Средняя высота
|2 307 м. от уровня моря
Где находится Тхимпху на карте