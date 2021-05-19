Всё о Тхимпху

Полезная информация о Тхимпху

Что нужно знать о Тхимпху: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Тхимпху
05:0904
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇹 Бутан
Название городаТхимпху
По-английскиThimphu
Это столицаТхимпху является столицей Бутана
Население города98 676 чел.
Часовой поясAsia/Thimphu
Средняя высота2 307 м. от уровня моря

Где находится Тхимпху на карте