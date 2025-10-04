Брно — удивительный город, в котором Чехия проявляется особенно ярко! Столица Моравии, второй по величине город страны.
Я проведу вас по старому городу, расскажу истории древних монастырей, городских средневековых подземелий, поделюсь
Я проведу вас по старому городу, расскажу истории древних монастырей, городских средневековых подземелий, поделюсь
Описание экскурсииПриглашаю вас на прогулку по Брно — от Средневековья до современности! Мы встретимся в самом центре города и шаг за шагом отправимся в путешествие сквозь века. Брненские улицы расскажут нам свои истории — забавные и пугающие, удивительные и забытые. Стены старой Ратуши прошепчут древние легенды, уютные дворики покажут спрятанного дракона, а Капустный рынок раскроет интриги прошлого. Мы увидим однокрылого ангела и вспомним о Моцарте, заглянем в монастыри и узнаем, какое значение они имели в жизни города. Поднявшись на Петров, мы встретимся с душой Брно — великолепным собором святых Петра и Павла. Отсюда открывается потрясающая панорама на город и его окрестности. И, конечно же, будет отличный кофе, множество неожиданных деталей и живых историй, которые невозможно передать ни фото, ни текстом. Это нужно видеть, слышать, чувствовать, пробовать и — восторгаться! До встречи в Брно!
Время начала экскурсии мы обговорим индивидуально.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Среди главных достопримечательностей на нашем пути мы увидим:
- Собор Святых Петра и Павла
- Собор Святого Якуба
- Собор Святого Томаша
- Капуцинский Монастырь
- Площадь Свободы
- Брненский дракон и городская Ратуша
- Овощной Рынок
- Панорама на город
- И много другое
- А также узнаем о вкуснейшем пиве и закусках Брно
Что включено
- Комментированная прогулка с гидом
Что не входит в цену
- Аудио - техника для больших групп
Где начинаем и завершаем?
Начало: Nám. Svobody, 602 00 Brno-střed, Czechia
Завершение: Nám. Svobody 103/5, 602 00 Brno-střed, Czechia
Когда и сколько длится?
Когда: Время начала экскурсии мы обговорим индивидуально.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 55 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Nataliya
4 окт 2025
Провели с Анастасией замечательные три часа. Экскурсия очень познавательная, Анастасия с такой легкостью переносит из современной обстановки в историю, что чувствуешь себя героем тех времен. Мы очень довольны что познакомились с Брно именно с таким гидом.
Похожие экскурсии из Брно
Индивидуальная
до 20 чел.
Брно - легенды сердца Моравии
Знакомство с архитектурными сокровищами города и преданиями, которые их окружают
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
€94 за всё до 20 чел.