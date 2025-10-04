Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы



Я проведу вас по старому городу, расскажу истории древних монастырей, городских средневековых подземелий, поделюсь читать дальше пивными и непивными рецептами, расскажу о дворцах и фонтанах, о сплетении чешской, моравской и австрийской культур — и это ещё не всё: в этом путешествии вас ждёт много весёлого и интересного! Жду вас здесь — встречу и проведу по самым интересным уголкам города! Брно — удивительный город, в котором Чехия проявляется особенно ярко! Столица Моравии, второй по величине город страны.Я проведу вас по старому городу, расскажу истории древних монастырей, городских средневековых подземелий, поделюсь 5 1 отзыв

Анастасия Ваш гид в Брно Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 3 часа Как проходит Пешком Когда Время начала экскурсии мы обговорим индивидуально. $145 за экскурсию Цена за 1-55 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Приглашаю вас на прогулку по Брно — от Средневековья до современности! Мы встретимся в самом центре города и шаг за шагом отправимся в путешествие сквозь века. Брненские улицы расскажут нам свои истории — забавные и пугающие, удивительные и забытые. Стены старой Ратуши прошепчут древние легенды, уютные дворики покажут спрятанного дракона, а Капустный рынок раскроет интриги прошлого. Мы увидим однокрылого ангела и вспомним о Моцарте, заглянем в монастыри и узнаем, какое значение они имели в жизни города. Поднявшись на Петров, мы встретимся с душой Брно — великолепным собором святых Петра и Павла. Отсюда открывается потрясающая панорама на город и его окрестности. И, конечно же, будет отличный кофе, множество неожиданных деталей и живых историй, которые невозможно передать ни фото, ни текстом. Это нужно видеть, слышать, чувствовать, пробовать и — восторгаться! До встречи в Брно!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Среди главных достопримечательностей на нашем пути мы увидим:

Собор Святых Петра и Павла

Собор Святого Якуба

Собор Святого Томаша

Капуцинский Монастырь

Площадь Свободы

Брненский дракон и городская Ратуша

Овощной Рынок

Панорама на город

И много другое

Что включено Комментированная прогулка с гидом Что не входит в цену Аудио - техника для больших групп Где начинаем и завершаем? Начало: Nám. Svobody, 602 00 Brno-střed, Czechia Завершение: Nám. Svobody 103/5, 602 00 Brno-střed, Czechia Когда и сколько длится? Когда: Время начала экскурсии мы обговорим индивидуально. Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 55 чел.