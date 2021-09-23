L Larisa 5

Визит в другой город, или в маленький городок, или даже в одно поместье – всё это давно не проблема для самостоятельных путешественников. Путеводители, трэвел-блоги, в конце концов, википедия дают массу информации по истории, архитектуре и статусе достопримечательности. Ресурсы типа GoogleMaps и соцсети добавляют красок за счет панорамных съемок или фото в необычных ракурсах. При этих вводных, зачем же нужны экскурсии с гидом, спросите вы? У меня, после общения с Андреем, есть ответ - для того, чтобы такой визит стал частью вашей собственной биографии. То есть такой визит не закончится пересказом о нем друзьям и близким после возвращения из отпуска. Вы непременно вспомните рассуждения Андрея о загадке мотивации Наполеона, увидев предвыборные дискуссии в фейсбуке. Или вдруг обнаружите, что вам есть что ответить в споре о возрождении охотничьих промыслов. Или в поисках аргументов за или против реконструкции центра Москвы полезете в память смартфона, чтобы сравнить обновленные фасады домов на Садовом кольце с реставрированными фасадами в центре Брно. Пройти по историческому центру с путеводителем или картой в смартфоне – это одно, и совсем другое – с человеком, который жил и не раз ходил по всему городу, сравнивал с другими местами, знает, с какого ракурса будут удачные снимки, и жизнью города не просто интересовался, а специально выискивал в мемуарах и исторических книгах подтверждения или опровержения распространенным байкам и мифам; но главное – любит и умеет общаться с людьми. Мне еще очень повезло в том, что Андрей выделил целый день, чтобы показать мне не только Брно-моравский Париж, но и особенно прекрасную часть Моравии: биосферный заповедник Палава, ни на что не похожий город Микулов, и южноморавские - на границе с Австрией - замки-усадьбы Леднице и Валтице и необыкновенный парк. Так что у меня теперь есть не только чудные воспоминания и заметки на память, но и масса тем для размышления и обсуждения в будущем – об отношении элиты к народу, о перспективах «винного» туризма, о европейской диалектике объединения и размежевания, о различных проявлениях имперскости у венцев и москвичей, о традициях и прогрессе. Спасибо, Андрей)) И спасибо Трипстер. Ру за предоставленную возможность выбрать такой уникальный вид экскурсии.