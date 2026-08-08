Индивидуальная
до 20 чел.
Брно - легенды сердца Моравии
Знакомство с архитектурными сокровищами города и преданиями, которые их окружают
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:00
от €106 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
Брно: главное, интересное и вкусное - всё, что нужно знать о городе
Начало: Площадь Свободы, 602 00 Брно-Центр, Чехия
Расписание: Время начала экскурсии мы обговорим индивидуально.
$140 за всё до 55 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Брно
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В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Брно в августе 2026
Сейчас в Брно можно забронировать 2 экскурсии от 106 до 140. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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