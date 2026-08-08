Найдено 2 экскурсии в Брно на русском языке, цены от €106. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2.5 часа 50 отзывов Индивидуальная до 20 чел. Брно - легенды сердца Моравии Знакомство с архитектурными сокровищами города и преданиями, которые их окружают от €106 за всё до 20 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная Брно: главное, интересное и вкусное - всё, что нужно знать о городе Начало: Площадь Свободы, 602 00 Брно-Центр, Чехия Расписание: Время начала экскурсии мы обговорим индивидуально. $140 за всё до 55 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Брно Самые популярные экскурсии в Брно Брно - легенды сердца Моравии; Брно: главное, интересное и вкусное - всё, что нужно знать о городе. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Брно в августе 2026 Сейчас в Брно можно забронировать 2 экскурсии от 106 до 140. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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