31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Южная Моравия и ее столица город Брно зачастую остаются в стороне от основных туристических маршрутов. С одной стороны, совершенно напрасно — ведь здесь невероятно красиво и интересно! Но, с другой стороны, мы сможем спокойно прогуляться по городу, прикоснуться к настоящей моравской культуре и неспешно исследовать этот чудесных уголок Чехии.

Что вас ожидает

Поскольку Брно — город с богатой и долгой историей, то и легенд в этом городе достаточно. Мы пройдем весь центр города, самые интересные места: Моравскую площадь, костел и площадь Святого Якуба, пройдемся по главной площади города — площади Свободы. Затем мы заглянем в Старую ратушу, зайдем на Капустный рынок с его фонтаном Парнас и дворцом Дитрихштейнов. Поднимемся к собору Святых Петра и Павла (при желании поднимемся на смотровую башню, чтобы сверху осмотреть весь город), а потом через площадь Шилингра и Доминиканскую площадь посмотрим Новую ратушу и закончим наш поход замком Шпильберк (возможно посещение казематов). О каждом из этих пунктов мы расскажем вам его историю и связанные с ним легенды.

Кроме того, вы сможете узнать о том, где лучше поесть в Брно, где и что именно стоит попробовать, как выгоднее съездить в крупный торговый центр или где развлечь детей, пока вы будете ходить по магазинам. В общем, мы постараемся помочь вам советом в любой области, касающейся Брно.

Вам понравится этот город. Ждем вас!

Примечание. В цену прогулки не включена оплата за вход на территорию некоторых достопримечательностей:

вход на смотровую башню собора Святых Петра и Павла — 35 чешских крон (~1,5 евро),

казематы в замке Шпильберк — 150 чешских крон (~6 евро).

Кому подойдет экскурсия

Экскурсия подходит всем.