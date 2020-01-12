31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Поскольку Брно — город с богатой и долгой историей, то и легенд в этом городе достаточно. Мы пройдем весь центр города, самые интересные места: Моравскую площадь, костел и площадь Святого Якуба, пройдемся по главной площади города — площади Свободы. Затем мы заглянем в Старую ратушу, зайдем на Капустный рынок с его фонтаном Парнас и дворцом Дитрихштейнов. Поднимемся к собору Святых Петра и Павла (при желании поднимемся на смотровую башню, чтобы сверху осмотреть весь город), а потом через площадь Шилингра и Доминиканскую площадь посмотрим Новую ратушу и закончим наш поход замком Шпильберк (возможно посещение казематов). О каждом из этих пунктов мы расскажем вам его историю и связанные с ним легенды.
Кроме того, вы сможете узнать о том, где лучше поесть в Брно, где и что именно стоит попробовать, как выгоднее съездить в крупный торговый центр или где развлечь детей, пока вы будете ходить по магазинам. В общем, мы постараемся помочь вам советом в любой области, касающейся Брно.
Вам понравится этот город. Ждем вас!
Примечание. В цену прогулки не включена оплата за вход на территорию некоторых достопримечательностей:
вход на смотровую башню собора Святых Петра и Павла — 35 чешских крон (~1,5 евро),
казематы в замке Шпильберк — 150 чешских крон (~6 евро).
Кому подойдет экскурсия
Экскурсия подходит всем.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Наша команда гидов – это жители чешского города Брно в Южной Моравии. Мы любим путешествовать, причем не только по Чехии. А еще мы любим этот прекрасный край – Южную Моравию – и его столицу. С удовольствием покажем вам наш город и его окрестности и сделаем все, чтобы вся эта красота понравилась и вам. Ждем вас, приезжайте! :)
Экскурсия была интересной, информационной, не скучной. Темп оптимальный для нашей группы. У нас сложился план куда еще сходить и что еще посмотреть в городе Брно.
Екатерина
3 января 2020
Прекрасно погуляли по городу в солнечный день. Екатерина - отличный собеседник и экскурсовод. Рассказала нам не только про исторические памятники Брно, но и про современную жизнь в Чехии, порекомендовала куда сходить помимо экскурсии. Детям 8 и 4 года тоже не утомительно. Рекомендуем :)
Лейла
17 декабря 2019
Отличная экскурсия! Замечательный гид Анна!!! Несмотря на погоду, насладилась красотами города. Экскурсия познавательная, информативная, легкая для восприятия. Если будете в Брне, обязательно закажите экскурсию по городу
Виктория
1 декабря 2019
Экскурсия была великолепна! Инна замечательно все рассказала) было очень интересно)
Максим
10 августа 2019
Интересная экскурсия. Познавательно и легко для восприятия. Гид Екатерина очень понравилась.
Галина
24 июля 2019
Спасибо большое гиду Инне за замечательную экскурсию. Было очень интересно как нам с мужем, так и нашему 12-летнему сыну! Обязательно приедем ещё раз к ней на экскурсию!
Алена
13 июня 2019
Замечательная экскурсия! Вся семья осталась очень довольна, было что послушать даже ребенку. Время пролетело незаметно, но легко, не принужденно и в удовольствие! Однозначно рекомендую гида и саму экскурсию!
Андрей
6 мая 2019
Экскурсия очень понравилась, как маршрутом так и подачей информации, большое спасибо экскурсоводу Анне за ответы на все наши вопросы.
Анастасия
27 марта 2019
26 марта 2019 Были на экскурсии с коллегой. Нашим гидом был Михаил. Очень удобно составлен маршрут, забрал нас из гостиницы и провёл по всему старому городу. Прекрасно владеет материалом, может рассказать исторические факты, легенды, анекдоты и забавные истории. Рассказывает не только про то, что всем известно и в учебниках написано. На все наши вопросы с удовольствием и интересом отвечал. На половине пути мы замёрзли, зашли в кафе погреться и попить кофе. Сложилось впечатление, что мы давно знаем друг друга- очень непринужденная и комфортная атмосфера вечера. Спасибо большое! Совет- удобная убовь, одежда по погоде плюс ещё что-то( ходили больше 3 часов), позитивный настрой)))
Елена
13 марта 2019
Экскурсию проводил Михаил, очень информационно, насыщенно, познавательно! Рекомендации и советы Михаила очень пригодились! Коммуникацию в части организации экскурсии осуществляла Елена, которой также большое спасибо за оперативность и полноту ответов на вопросы. Рекомендую!
Обзорная прогулка по прекрасному городу с тысячелетней историей
Я расскажу о Брно — городе с тысячелетней историей и славным прошлым. Это один из немногих городов мира, где мне бы хотелось жить. На прогулке вы познакомитесь с его удивительной архитектурой и необычными легендами.