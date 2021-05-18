Полезная информация об Угерске-Градиште
Что нужно знать об Угерске-Градиште: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Угерске-Градиште
21:2238
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇨🇿 Чехия
|Название города
|Угерске-Градиште
|По-английски
|Uherske Hradiste
|Население города
|26 421 чел.
|Аэропорт
|Kunovice UHE (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Prague
|Средняя высота
|182 м. от уровня моря