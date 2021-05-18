Всё об Угерске-Градиште

Полезная информация об Угерске-Градиште

Что нужно знать об Угерске-Градиште: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Угерске-Градиште
21:2238
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇨🇿 Чехия
Название городаУгерске-Градиште
По-английскиUherske Hradiste
Население города26 421 чел.
АэропортKunovice UHE (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Prague
Средняя высота182 м. от уровня моря

Где находится Угерске-Градиште на карте