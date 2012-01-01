Чехия – об отдыхе в Чехии, что там интересного, куда пойти, что посмотреть

Едете на отдых в Чехию? Честная статья о Чехии для тех кто едет в тур или в самостоятельное путешествие. Рассказываем самую важную информацию о стране, о достопримечательностях, визе, турах, чехах, национальных праздниках, о том как попасть туда недорого, о кухне и конечно о чешском пиве