Полезная информация о Чехии
Что нужно знать о Чехии: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 331 экскурсия
Флаг Чехии
|Название
|Чехия
|По-английски
|Czech Republic
|Столица
|Прага
|Статья о стране
|Статья о Чехии
|Города
|Список городов
|Фотографии
|54 фото
|Валюта
|Чешская крона
|Площадь
|78 866 км²
|Население
|10 553 843 чел.
|Телефонный код
|+420
|Код ISO
|CZ
|Основной домен
|.CZ
|Соседние страны
|🇦🇹 Австрия🇩🇪 Германия🇵🇱 Польша🇸🇰 Словакия
Подробная статья
Чехия – об отдыхе в Чехии, что там интересного, куда пойти, что посмотреть
Едете на отдых в Чехию? Честная статья о Чехии для тех кто едет в тур или в самостоятельное путешествие. Рассказываем самую важную информацию о стране, о достопримечательностях, визе, турах, чехах, национальных праздниках, о том как попасть туда недорого, о кухне и конечно о чешском пиве
Где находится Чехия на карте
Календарь низких цен на туры в Чехию
О городах
Чем заняться
Популярные экскурсии в Чехии
4.4
15 отзывов
€
50
за чел.
4.9
8 отзывов
€
12
за чел.
Во время экскурсии по Карловым Варам вас будет ждать множество открытий и интересных историй о городе и его жителях. Мы пройдемся по курортной части г...
5
10 отзывов
€
19
за чел.
5
4 отзыва
€
10
за чел.
4.6
1154 отзыва
€
19
за чел.
За 4 часа вы увидите: Вацлавскую и Карлову площадь, Пражский град, собор Святого Вита, Карлов мост и Танцующий дом, а также увидите, чем отличаются ра...