Всё о Чехии

Полезная информация о Чехии

Что нужно знать о Чехии: 3 статьи о том, куда сходить и что посмотреть, расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, а так же 331 экскурсия
Флаг Чехии
Флаг Чехии
НазваниеЧехия
По-английскиCzech Republic
СтолицаПрага
Статья о странеСтатья о Чехии
ГородаСписок городов
Фотографии54 фото
ВалютаЧешская крона
Площадь78 866 км²
Население10 553 843 чел.
Телефонный код+420
Код ISOCZ
Основной домен.CZ
Соседние страны🇦🇹 Австрия🇩🇪 Германия🇵🇱 Польша🇸🇰 Словакия

Подробная статья

Чехия
Чехия – об отдыхе в Чехии, что там интересного, куда пойти, что посмотреть
Едете на отдых в Чехию? Честная статья о Чехии для тех кто едет в тур или в самостоятельное путешествие. Рассказываем самую важную информацию о стране, о достопримечательностях, визе, турах, чехах, национальных праздниках, о том как попасть туда недорого, о кухне и конечно о чешском пиве

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