Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

1 день. Зимняя программа 10. 9-01. 06: Приблизительно прибытие в Регенсбург – 15:30, обзорная экскурсия ⛳ по Регенсбургу, свободное время, по желанию предлагаем обед в традиционном немецком ресторане (13-20€/чел).

Летняя программа 02. 06-01. 09: Переезд в Италию (заезд в Регенсбург не предусматривается, это будет объявлено сопровождающим группы). Переезд в отель 🏨 3-4*. Завтрак в отеле, выезд из отеля в Верону.

2 день. Завтрак в отеле, выезд из отеля в Верону.

Экскурсия по Вероне, свободное время с учетом обеда.

15:30 - отъезд из Вероны. Прибытие в 17:00 до 20:00(20:30) :

Зимняя программа: Посещение аутлета в Новента ди Пьяве, Вы найдете магазины со скидками от 30% до 70%. Для наших гостей предусмотрены дополнительные скидки.

Летняя программа: Переезд в курортный городок Лидо ди Езоло на побережье Адриатики, возможность искупаться в море 🌊 (пожалуйста, не забудьте купальные костюмы!). Отъезд. Переезд в отель 3-4* в районе Венеции.

3. День Завтрак в отеле, выезд из отеля.

Oтправление в Венецианский порт, переезд катером в исторический центр Венеции (площадь Сан Марко, красивейший Собор Сан-Марко покрытый кусочками сусального золота, дворец Дожей, мост вздохов и др. Прекрасная прогулка 👣 по городу, где ходил Казанова. (Катер – проезд 15€/чел. )

Экскурсионная программа по Венеции / свободное время.

14:30 - посадка на катер, отъезд из Венеции, переезд к автобусу

15:15 - отправление в обратный путь

4. День Прибытие в Карловы Вары около 8:00 утра.

Важно! Перед оплатой экскурсии 🧭 онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест в группе.

С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку.