Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

  1. Чехия
  2. Экскурсии

Верона и Венеция из Карловых Вар (3 дня)

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Карловы Вар
Узкие мощеные улочки и шумные площади, знакомые по шедеврам мировой литературы, оживут и предстанут перед вашими глазами.

Всего за три дня вы успеете очутиться на месте Ромео под балконом Джульетты, побывать на площади Сан-Марко и ощутить величие Дворца дожей, проникнуться поэзией Шекспира и Бродского на набережных северной Италии.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 84 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • €325 за человека

    Заказать экскурсию
Верона и Венеция из Карловых Вар (3 дня)
Верона и Венеция из Карловых Вар (3 дня)
1 день. Зимняя программа 10. 9-01. 06: Приблизительно прибытие в Регенсбург – 15:30, обзорная экскурсия ⛳ по Регенсбургу, свободное время, по желанию предлагаем обед в традиционном немецком ресторане (13-20€/чел).
Летняя программа 02. 06-01. 09: Переезд в Италию (заезд в Регенсбург не предусматривается, это будет объявлено сопровождающим группы). Переезд в отель 🏨 3-4*. Завтрак в отеле, выезд из отеля в Верону.
2 день. Завтрак в отеле, выезд из отеля в Верону.
Экскурсия по Вероне, свободное время с учетом обеда.

15:30 - отъезд из Вероны. Прибытие в 17:00 до 20:00(20:30) :

  • Зимняя программа: Посещение аутлета в Новента ди Пьяве, Вы найдете магазины со скидками от 30% до 70%. Для наших гостей предусмотрены дополнительные скидки.
  • Летняя программа: Переезд в курортный городок Лидо ди Езоло на побережье Адриатики, возможность искупаться в море 🌊 (пожалуйста, не забудьте купальные костюмы!). Отъезд. Переезд в отель 3-4* в районе Венеции.
  • 3. День Завтрак в отеле, выезд из отеля.
Oтправление в Венецианский порт, переезд катером в исторический центр Венеции (площадь Сан Марко, красивейший Собор Сан-Марко покрытый кусочками сусального золота, дворец Дожей, мост вздохов и др. Прекрасная прогулка 👣 по городу, где ходил Казанова. (Катер – проезд 15€/чел. )
Экскурсионная программа по Венеции / свободное время.
14:30 - посадка на катер, отъезд из Венеции, переезд к автобусу
15:15 - отправление в обратный путь
4. День Прибытие в Карловы Вары около 8:00 утра.
Важно! Перед оплатой экскурсии 🧭 онлайн, пожалуйста, уточните наличие свободных мест в группе.
С собой на экскурсию нужно брать заграничный паспорт и страховку.
Что входит
  • транспорт
  • 2 ночи в отеле 3-4* (с завтраком, двухместный номер)
  • пакет экскурсий по Вероне и Венеции на русском языке
  • прокат экскурсионных наушников
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается:
  • переправа на пароме в исторический центр Венеции - 15 € (туда и обратно)
  • транспортные и муниципальные сборы (10 €)
  • По желанию:
  • обед в Венецианском ресторане (25 €)
  • поездка на гондоле (20 €)
  • заселение в одноместный номер доплата 60 € (2 х 30 € за ночь возможно подселение в двухместный номер при согласии клиента – в таком случае, доплата возвращается)
Начало и место завершения
🚩 отель Pavlov
Верона и Венеция из Карловых Вар (3 дня)
Верона и Венеция из Карловых Вар (3 дня)
Верона и Венеция из Карловых Вар (3 дня)
Верона и Венеция из Карловых Вар (3 дня)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Eurotour G.
Eurotour G.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Eurotour G. проводит ещё 6 экскурсий

Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
25
9 часов
Золотая Прага, выезд из Карловых Вар
11 отзывов
Дрезден из Карловых Вар
37
11 часов
Дрезден из Карловых Вар
5 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
10
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Карловым Варам
4 отзыва
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
40
9 часов
Экскурсия в Бамберг из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
54
12 часов
Экскурсия в Ротенбург-на-Таубере из Карловых Вар
3 отзыва
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
57
11 часов
Экскурсия в Лейпциг из Карловых Вар
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Карловы Варах

Обзорная экскурсия по Карловым Варам
12
2 часа
Обзорная экскурсия по Карловым Варам
8 отзывов
Идиллические Карловы Вары
От 24
2 часа
Идиллические Карловы Вары
4 отзыва
Увидеть, услышать и почувствовать уютный чешский уголок на обзорной экскурсии
Исцеляющая сила Карловых Вар
260
10 часов
Исцеляющая сила Карловых Вар
2 отзыва
Путешествие из Праги в легендарный лечебный курорт Чехии и знакомство с чешским пивоварением
Карловы Вары и град Локет
351
10 часов
Карловы Вары и град Локет
1 отзыв
Автомобильный тур на знаменитый чешский курорт и в готический замок 13 века
Карловы Вары, или куда приводят мечты
От 462
12 часов
Карловы Вары, или куда приводят мечты
Автомобильная экскурсия по городу, спа-процедуры и дегустации
Бамберг. 1000 лет истории.
320
9 часов
Бамберг. 1000 лет истории.