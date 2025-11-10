Вас ждёт увлекательная прогулка по одному из крупнейших фортификационных комплексов Черногории. Основанный в 6 веке до н. э., Бар пережил влияние трёх империй, что вы и проследите в его культуре, архитектуре и религии.
Но главная изюминка экскурсии — погружение в атмосферу старины в стиле полако! Неспешно, в тишине, среди величественных руин и захватывающих пейзажей.
Но главная изюминка экскурсии — погружение в атмосферу старины в стиле полако! Неспешно, в тишине, среди величественных руин и захватывающих пейзажей.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- восстановленные постройки и останки строений, которым более 1000 лет
- артефакты, найденные при раскопках (их можно даже потрогать)
- действующую церковь!
- конечно же, акведук
- потрясающие величественные горы и живописные панорамы с головокружительной высоты
Вы узнаете:
- сколько раз переносили Бар, куда и зачем
- почему Бар называли второй столицей Черногории
- почему Старый Бар — центр маслинарства
- как самостоятельно приготовить вкуснейшие оливки
А ещё вы почувствуете:
- единение с природой
- дух истории, который пронизывает каждый камень Старого Бара
- себя героем или героиней романа из далёкого прошлого
- желание вернуться сюда ещё не один раз
Организационные детали
- Входные билеты в крепость оплачиваются дополнительно — €2 за чел.
- Если вы цените атмосферные фото — можно устроить профессиональную фотосессию, детали уточняйте в переписке
- С собой возьмите бутылочку воды и хорошее настроение;)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом Баре
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Баре
Провёл экскурсии для 130 туристов
Всем привет! Меня зовут Александр, я 5 лет вожу туры для людей с самыми разными запросами и потребностями. От очень простых фотографических локаций до труднодоступных редких маршрутов. С радостью делюсьЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Бара
-
30%
Индивидуальная
до 7 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока - уникальное наследие и дух прошлого
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€179
€255 за всё до 7 чел.