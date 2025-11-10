Александр — ваш гид в Баре

Провёл экскурсии для 130 туристов

читать дальше самыми живописными местами с путешественниками. Очень люблю общение с хорошими людьми, экскурсии провожу в легкой дружеской атмосфере. У вас есть предложение или вопрос? Пишите на любую тему, с радостью отвечу, подскажу, что знаю!

Всем привет! Меня зовут Александр, я 5 лет вожу туры для людей с самыми разными запросами и потребностями. От очень простых фотографических локаций до труднодоступных редких маршрутов. С радостью делюсь