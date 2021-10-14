Поездка в Ульцинь вызвала у нас с подругой самые положительные эмоции! Владимир, не ограничивая во времени, познакомил нас с ещё одним красивейшим уголком Черногории. Погода выдалась солнечная и теплая, поэтому природа была особенно яркая, виды просто невообразимой красоты! Экскурсия прошла в форме приятного общения и с вкусным обедом в уютном ресторанчике заняла около 6 часов. Спасибо большое Владимиру за замечательный день!

Отзыв на: Улцинь и его живописные окрестности

З Зульфия 5

Владимир встретил нас в месте, где мы указали. В Улцине мы побывали в старой крепости. Познавательных сведений мы не услышали, но зато пообщались на современные темы. Потом Владимир отвез нас на пляж, в место, которое нам очень понравилось. Песок плотный, ноги не утопают в нем, но очень горячий:-). Побережье отлично подходит для отдыха с детьми - мелко на продолжительном расстоянии от берега. Потом Владимир порекомендовал отличный ресторанчик на берегу реки Бояны. В общем, очень хорошо отдохнули.