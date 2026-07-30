Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДофаминовая прогулка на яхте - из Бара
Поймать ветер, момент и вкус морской свободы
Начало: В марине Бара
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока - уникальное наследие и дух прошлого
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €243
€270 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике
Услышать истории о черногорском короле и окунуться в бирюзу залива
Начало: На площади перед кафедральным собором
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €500 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещеры и море: на сапах с орнитологом-биологом по Адриатике (из Бара)
Бёрдвотчинг, купание в диких бухтах и полное единение с природой
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Прогуляться по удивительно красивым улочкам города-крепости и погрузиться в его историю
Начало: В Старом Баре
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка с экогидом-биологом в районе Скадарского озера и Вирпазара (из Бара)
Верхом к дикой природе Черногории
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €360 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Б
Дата посещения: 29 июл 2026
От всей души хотим поблагодарить Ольгу и Дмитрия о предоставленной возможности отметить день рождение сына на яхте. Узнали много интересного
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Прекрасная прогулка на сапах вдоль удивительно красивого берега: одинокие бухты без людей, красивые пляжи, прозрачное море, где на дне видишь
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Прекрасная прогулка по центру города с рассказом об истории города и чудесная прогулка на яхте - две части, дополняющие друг
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сегодня у нас была замечательная прогулка на яхте с Дмитрием и Ольгой! благодарны им за подаренные эмоции! насладились местными красотами,
+1
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И
очень хорошие впечатления. познавательная экскурсия и очень приятный экскурсовод.
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П
Прекрасная прогулка по морю.
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Д
Отлично проведенный вечер в компании моря, солнца, ветра, незабываемых красот побережья Бара и замечательной команды Ольги и Дмитрия. На память о поездке остались впечатления и масса фотографий. Рекомендуем.
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А
Вадим — великолепный гид, с которым мы уже второй раз исследуем красоты Черногории. Каждый раз его экскурсии превосходят все наши
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Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все предусмотреть, с нами были
+6
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А
Мы приехали в Бар рано утром на поезде. У нас был первый день в Черногории и хотелось сразу познакомиться со
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Всего 12 отзывов в Баре
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Ответы на вопросы от путешественников по Бару
Самые популярные экскурсии в Баре
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Сколько стоит экскурсия по Бару в августе 2026
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