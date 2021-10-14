Все экскурсии в Баре
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Баре – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €60. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Баре почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Черногории на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
4ч
€60
за 1-3 чел.
Улцинь и его живописные окрестности
Старинная крепость, исторические поселения, оливковые рощи и песчаные пляжи за один день
Индивидуальная экскурсия
11ч
€138
за 1-7 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока — уникальное наследие и дух прошлого
Последние отзывы «Экскурсии Бара»
- ННаталья14 октября 2021Поездка в Ульцинь вызвала у нас с подругой самые положительные эмоции! Владимир, не ограничивая во времени, познакомил нас с ещё одним красивейшим уголком Черногории. Погода выдалась солнечная и теплая, поэтому природа была особенно яркая, виды просто невообразимой красоты! Экскурсия прошла в форме приятного общения и с вкусным обедом в уютном ресторанчике заняла около 6 часов. Спасибо большое Владимиру за замечательный день!
- ММарина18 сентября 2021Все было великолепно и повезло с погодой!
- ЗЗульфия15 августа 2021Владимир встретил нас в месте, где мы указали. В Улцине мы побывали в старой крепости. Познавательных сведений мы не услышали, но зато пообщались на современные темы. Потом Владимир отвез нас на пляж, в место, которое нам очень понравилось. Песок плотный, ноги не утопают в нем, но очень горячий:-). Побережье отлично подходит для отдыха с детьми - мелко на продолжительном расстоянии от берега. Потом Владимир порекомендовал отличный ресторанчик на берегу реки Бояны. В общем, очень хорошо отдохнули.
- ААндрей16 сентября 2019Экскурсия очень понравилась. Понравилось все! Капитану особый респект за интересную и познавательную информацию!
- EELNAR15 сентября 2019Наивеликолепнейшая прогулка! Спасибо!