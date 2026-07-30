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Экскурсии в Баре

Найдено 6 экскурсий в Баре на русском языке, цены от €100, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара
На яхте
3 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара
Поймать ветер, момент и вкус морской свободы
Начало: В марине Бара
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от €350 за всё до 6 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
На машине
11 часов
-
10%
3 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Авто-путешествие в старинные города на стыке Запада и Востока - уникальное наследие и дух прошлого
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от €243€270 за всё до 7 чел.
Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике
На яхте
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике
Услышать истории о черногорском короле и окунуться в бирюзу залива
Начало: На площади перед кафедральным собором
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €500 за всё до 6 чел.
Пещеры и море: на сапах с орнитологом-биологом по Адриатике (из Бара)
SUP-прогулки
3.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Пещеры и море: на сапах с орнитологом-биологом по Адриатике (из Бара)
Бёрдвотчинг, купание в диких бухтах и полное единение с природой
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €300 за всё до 4 чел.
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Пешая
3 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Старый Бар: древний город среди вечных гор
Прогуляться по удивительно красивым улочкам города-крепости и погрузиться в его историю
Начало: В Старом Баре
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
Конная прогулка с экогидом-биологом в районе Скадарского озера и Вирпазара (из Бара)
Конные прогулки
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Конная прогулка с экогидом-биологом в районе Скадарского озера и Вирпазара (из Бара)
Верхом к дикой природе Черногории
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €360 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Б
Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара
Дата посещения: 29 июл 2026
От всей души хотим поблагодарить Ольгу и Дмитрия о предоставленной возможности отметить день рождение сына на яхте. Узнали много интересного
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о яхтинге от Дмитрия. Ольга оказалось очень душевным человеком, приняла нас как родных, подробно рассказала об истории Черногории, а также о городе Бар. Помогла с сервировкой фуршета. Очень приятно было сыну получить подарок на день рождение от ребят с символом яхты.Прогулка на яхте подарила незабываемые впечатления: свежий ветер, живописные виды и приятная атмосфера, купание в море. Шкипер и его помощница профессионалы морского дела с большим десятилетним опытом. С удовольствием ещё раз воспользуемся их услугами. Удачи , ребята. Всех благ🙏

От всей души хотим поблагодарить Ольгу и Дмитрия о предоставленной возможности отметить день рождение сына на
От всей души хотим поблагодарить Ольгу и Дмитрия о предоставленной возможности отметить день рождение сына на
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Татьяна
Пещеры и море: на сапах с орнитологом-биологом по Адриатике (из Бара)
Прекрасная прогулка на сапах вдоль удивительно красивого берега: одинокие бухты без людей, красивые пляжи, прозрачное море, где на дне видишь
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морских звезд, и все это сопровождается интересным рассказом, дружеской атмосферой и искренним желанием погрузить в мир природы, который любит сам гид. Очень рекомендую.

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Татьяна
Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике
Прекрасная прогулка по центру города с рассказом об истории города и чудесная прогулка на яхте - две части, дополняющие друг
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друга.
Ольга и Дмитрий, увлеченные морской темой, опытные мореходы, приятные собеседники. Яхта отличная, чистая, уютная. Все нюансы и запросы предусмотрены, это очень приятно.
Время проплыло незаметно, проведено приятно и с пользой.

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виктор
Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара
сегодня у нас была замечательная прогулка на яхте с Дмитрием и Ольгой! благодарны им за подаренные эмоции! насладились местными красотами,
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прекрасной и душевной атмосферой, как будто встретились с давними друзьями! Ольга встретила нас, помогла разобраться с парковкой, угостила необыкновенно вкусным напитком(не буду рассказывать каким😉), рассказала много интересных исторических фактов о Черногории. Надеюсь продолжим знакомство следующим летом!

сегодня у нас была замечательная прогулка на яхте с Дмитрием и Ольгой! благодарны им за подаренные
сегодня у нас была замечательная прогулка на яхте с Дмитрием и Ольгой! благодарны им за подаренные
сегодня у нас была замечательная прогулка на яхте с Дмитрием и Ольгой! благодарны им за подаренные
сегодня у нас была замечательная прогулка на яхте с Дмитрием и Ольгой! благодарны им за подаренные+1
сегодня у нас была замечательная прогулка на яхте с Дмитрием и Ольгой! благодарны им за подаренные
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И
Старый Бар: древний город среди вечных гор
очень хорошие впечатления. познавательная экскурсия и очень приятный экскурсовод.
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П
Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара
Прекрасная прогулка по морю.
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Д
Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара
Отлично проведенный вечер в компании моря, солнца, ветра, незабываемых красот побережья Бара и замечательной команды Ольги и Дмитрия. На память о поездке остались впечатления и масса фотографий. Рекомендуем.
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А
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Вадим — великолепный гид, с которым мы уже второй раз исследуем красоты Черногории. Каждый раз его экскурсии превосходят все наши
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ожидания. Он отличается пунктуальностью и четкостью, а его глубокие знания в области истории, археологии и искусства создают удивительное переплетение фактов и историй, которые оживляют каждое место, которое мы посещаем.

Вадим с легкостью отвечает на любые вопросы, что делает общение с ним не только познавательным, но и комфортным. Экскурсии проходят в спокойном и удобном темпе: мы не спешим, но успеваем увидеть и узнать всё, что запланировано. Всё тщательно организовано и продумано, что позволяет нам сосредоточиться на впечатлениях.

Мы искренне рекомендуем путешествовать с Вадимом — это не просто прекрасно проведенное время, но и глубокое погружение в культуру, историю и быт разных эпох. Огромное спасибо за эти незабываемые моменты!

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Мээрим
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все предусмотреть, с нами были
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подростки и все время думала об их удобстве и настроении, это было так мило с ее стороны. Очень интересно рассказывала историю старого города, легенды разные, Ирина сама историк и владеет очень большими знаниями и поделилась с нами по максимуму. Экскурсия прошла отлично, комфортно и с учетом всех наших возможностей. У нас было не так много времени, она постаралась по максимуму покрыть. Очень рекомендую Ирину. С огромной благодарностью, Кайрат и Мээрим

Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все+6
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все
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А
Южные контрасты: Бар и Улцинь
Мы приехали в Бар рано утром на поезде. У нас был первый день в Черногории и хотелось сразу познакомиться со
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страной, ещё до заселения в гостиницу. Выбор именно этой экскурсии с точки расположения очень удачный. Мы посетили южную границу страны, посмотрели старый Бар, Улцинь, замок пиратов, самый длинный пляж в Черногории и купались там, обедали на реке на границе с Албанией. Вадим знает много интересных историй и с ним приятно двигаться по крепости, понимая, что, почему, когда и зачем здесь было, а не просто ходить по камнями или старым улицам. Интересно было посмотреть как исторические объекты существуют сейчас, что в них, как продолжается их история ❣️. Смена картинки крепости‐река‐пляж как будто расширяют день. После экскурсии нас завезли в гостиницу в Петровац, и мы даже успели искупаться в море перед сном.
Настоятельно рекомендую посмотреть страну, разные города и места. ЧЕРНОГОРИЯ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ. Пляжи и море- это не вся Черногория. С удовольствием продолжу знакомство с историей этой страны 🧡.

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Всего 12 отзывов в Баре

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Ответы на вопросы от путешественников по Бару

Самые популярные экскурсии в Баре
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Дофаминовая прогулка на яхте - из Бара;
  2. Южные контрасты: Бар и Улцинь;
  3. Бар 2 в 1: пешком по центру и на парусной яхте по Адриатике;
  4. Пещеры и море: на сапах с орнитологом-биологом по Адриатике (из Бара);
  5. Старый Бар: древний город среди вечных гор.
Сколько стоит экскурсия по Бару в августе 2026
Сейчас в Баре можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправьтесь на незабываемое путешествие по Бару в 2026 году. Увлекательные экскурсии на русском языке с ценами от €100 позволят вам пройтись по достопримечательностям Черногории и познакомиться с ее историей. Забронируйте свою экскурсию уже сегодня