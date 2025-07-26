Это путешествие на юг страны, где на стыке Запада и Востока, христианской и исламской Черногорий расположены старинные города.
Вы посетите их уникальные достопримечательности, проникнитесь духом прошлого и услышите много интересного.
Вы посетите их уникальные достопримечательности, проникнитесь духом прошлого и услышите много интересного.
Описание экскурсии
- Мы остановимся в современной части города Бар, который является крупным портом и одним из центров черногорского туризма. Город буквально утопает в садах и буйной средиземноморской растительности. Здесь, на набережной, мы посетим дворец короля Николы.
- А после отправимся знакомиться с «Черногорскими Помпеями» — Старым Баром, который привлекателен не только для исследователей из разных стран, но и для многочисленных гостей Черногории.
- На улочке, ведущей к Старому городу, расположено множество традиционных кофейных, сувенирных и антикварных лавок.
- В окрестностях Бара — множество маслиновых рощ, поэтому этот регион традиционно славится своим оливковым маслом. Мы увидим старейшую маслину, возраст которой превышает 2000 лет! Существует древняя традиция мириться тем, кто в ссоре под этой маслиной.
- Далее путь лежит в самый южный город — Улцинь. Мы посетим старый город, в котором в прошлом жили могущественные правители, пираты и невольники.
- Пройдемся по его улочкам и после чашечки восточного кофе отправимся на самый протяжённый в Черногории песчаный пляж — «Велика плажа», длиной 14000 м! Также посетим реку Бояну, которая имеет два течения: речное и морское.
Организационные детали
Дополнительные расходы
- Транспорт (автомобиль или минивэн с опытным водителем): €200 за машину для 1–3 человек; €300 за минивэн на 7 человек. Также экскурсию можно провести для группы до 19 человек на микроавтобусе — доплата €400.
- Поездка на катере (по желанию).
- Обед и входные билеты.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Баре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1684 туристов
Живу в Черногории. Лицензированный гид. Основатель турфирмы и первого в Черногории русскоязычного Паломнического общества. Предлагаю ответственное и качественное экскурсионное обслуживание индивидуальных туристов и групп. Увлекательные и познавательные авторские экскурсионные поездки по Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине. Предлагаю Вам содержательные и осмысленные экскурсии. Возможно присоединение к мини группам. Яркие впечатления - в подарок! Рад вам круглый год!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нашим гидом была Ирина 😍 какая она теплый и добрый человек 😍 очень чуткая, старалась все предусмотреть, с нами были подростки и все время думала об их удобстве и настроении,
+2
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А
Вадим — великолепный гид, с которым мы уже второй раз исследуем красоты Черногории. Каждый раз его экскурсии превосходят все наши ожидания. Он отличается пунктуальностью и четкостью, а его глубокие знания
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А
Мы приехали в Бар рано утром на поезде. У нас был первый день в Черногории и хотелось сразу познакомиться со страной, ещё до заселения в гостиницу. Выбор именно этой экскурсии
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Входит в следующие категории Бара
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