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с точки расположения очень удачный. Мы посетили южную границу страны, посмотрели старый Бар, Улцинь, замок пиратов, самый длинный пляж в Черногории и купались там, обедали на реке на границе с Албанией. Вадим знает много интересных историй и с ним приятно двигаться по крепости, понимая, что, почему, когда и зачем здесь было, а не просто ходить по камнями или старым улицам. Интересно было посмотреть как исторические объекты существуют сейчас, что в них, как продолжается их история ❣️. Смена картинки крепости‐река‐пляж как будто расширяют день. После экскурсии нас завезли в гостиницу в Петровац, и мы даже успели искупаться в море перед сном.

Настоятельно рекомендую посмотреть страну, разные города и места. ЧЕРНОГОРИЯ ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ. Пляжи и море- это не вся Черногория. С удовольствием продолжу знакомство с историей этой страны 🧡.