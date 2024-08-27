До обеда запланирован релакс на пляжах Будванской ривьеры, затем поедем в горы. Будем двигаться по живописной дороге и остановимся на смотровой площадке с великолепной панорамой адриатического побережья.

Доберёмся в городок Цетине, одну из столиц Черногории. Тут расположены официальная резиденция президента, музей последнего монарха, монастырь с важными христианскими реликвиями.

Поднимемся ещё выше, к селу Негуши. Это родина династии Петровичей, которая правила страной более двух веков. Сейчас оно известно хорошо сохранившейся древней традиционной архитектурой и национальной кухней по старинным рецептам. Здесь производят пршуто (копчёный и вяленый свиной окорок), сыры, колбасы, вина и ракию.

Заглянем в карстовую Липскую пещеру, одну из крупнейших в стране. Останется свободное время на покупку и дегустацию черногорских деликатесов.