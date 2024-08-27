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Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в апартаментах 3* на Будванской ривьере, одноместное — за доплату.
Питание. Не входит в стоимость тура.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Прибытие в Черногорию
Заблаговременно (минимум за 2 часа) встретимся в аэропорту Пулково. Отсюда запланирован рейс в Подгорицу с пересадкой в Стамбуле. Билеты на самолёт уже входят в стоимость тура. Точное время отправления сообщит организатор после бронирования. По прибытии — вечерний трансфер в Будву и размещение в апартаментах в курортной зоне.
Поездка в Которскую бухту
Первая половина дня будет свободна для отдыха на побережье Адриатического моря. Эти места называют Будванской ривьерой, знаменитой бескрайними пляжами, ночной жизнью и средиземноморской архитектурой.
После обеда отправимся в одно из самых живописных мест Черногории — Которскую бухту. В поездке мы исследуем три очаровательных городка. Посетим атмосферный Котор, исторический центр которого охраняется ЮНЕСКО. Увидим музей под открытым небом с дворцами и церквушками в стиле венецианского барокко — Пераст. Погуляем по набережной и полюбуемся белоснежными яхтами в порту Тивата.
Экскурсии в горах
До обеда запланирован релакс на пляжах Будванской ривьеры, затем поедем в горы. Будем двигаться по живописной дороге и остановимся на смотровой площадке с великолепной панорамой адриатического побережья.
Доберёмся в городок Цетине, одну из столиц Черногории. Тут расположены официальная резиденция президента, музей последнего монарха, монастырь с важными христианскими реликвиями.
Поднимемся ещё выше, к селу Негуши. Это родина династии Петровичей, которая правила страной более двух веков. Сейчас оно известно хорошо сохранившейся древней традиционной архитектурой и национальной кухней по старинным рецептам. Здесь производят пршуто (копчёный и вяленый свиной окорок), сыры, колбасы, вина и ракию.
Заглянем в карстовую Липскую пещеру, одну из крупнейших в стране. Останется свободное время на покупку и дегустацию черногорских деликатесов.
Поездка на север Черногории
Сегодняшний день посвятим северу Черногории — краю гор, чистейших рек и скалистых ущелий, совсем не похожему на побережье. Посетим глубокий каньон реки Морача, где каменные глыбы нависают прямо над головами. Увидим его полную противоположность — зелёное и пологое ущелье вдоль реки Тара. Поднимемся на пятиарочный мост Джурджевича, откуда открываются головокружительные виды долины.
Отправимся дальше. По пути нам встретятся древние монастыри, реликтовые леса, уютные ресторанчики, где подают национальные блюда и свежевыловленную форель.
Прибудем в национальный парк «Дурмитор» — уголок нетронутой природы и уникальный ландшафтный памятник. Будем гулять по лесам и лугам, отыщем поляны с земляникой и полюбуемся ледниковыми озёрами, которые называют очами гор.
Пляжный отдых
Свободный день на побережье.
Свободный день
Самостоятельный отдых на море. При желании и за доплату можно съездить в Албанию (при наличии шенгенской визы). В программе — посещение городов Шкодра (крепость Розафа, католический храм Святого Стефана, православная церковь, мусульманская мечеть) и Круя (крепость, этнографический музей, восточный базар).
Самостоятельный отдых
Свободный день на пляжах Будванской ривьеры. При желании и за доплату после обеда можно отправиться к Скадарскому озеру. Дополнительно можно включить обед и прогулку на теплоходе.
Возвращение домой
Утром освободим апартаменты. Перед трансфером к аэропорту будет свободное время. Вечером запланирован рейс из Подгорицы в Санкт-Петербург с пересадкой в Стамбуле. Прибытие в Пулково — ранним утром следующего дня.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|108 580 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Авиаперелёты из Санкт-Петербурга и обратно (ручная кладь до 8 кг, багаж до 30 кг)
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
Что не входит в цену
- Питание
- Ежедневный налог за пребывание в Черногории - €1,5 с человека старше 2 лет
- Дорожно-транспортный сбор - €5
- Экскурсионно-транспортный пакет (экскурсии со 2 по 4 дни, транспортное обслуживание, трансфер от/до аэропорта на легковом авто или минивэне) - €189
- Посещение Липской пещеры - €15 за взрослого, €9 за ребёнка
- Дегустация в селе Негуши - €15
- Билет в нацпарк «Дурмитор» - €5
- Экскурсия на Скадарское озеро - €25 + €5 пошлина за посещение нацпарка
- Обед по время поездки на Скадарское озеро - €10
- Прогулка на теплоходе по Скадарскому озеру - €10
- Поездка в Албанию - €50
- Фиксированное место в автобусе - €15
- Доплата за одноместное размещение - €150
- Стоимость указана для тура с 1 по 9 октября 2024 года. В другие даты цена отличается в связи с подорожанием авиабилетов в высокий сезон